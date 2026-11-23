El Chino, detenido en CDMX. Crédito: Especial

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Un juez de control vinculó a proceso a Bojun He, conocido por el alias “El Chino”, por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La resolución se dictó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara los datos de prueba reunidos durante un cateo realizado el 4 de noviembre en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Durante esa intervención, las autoridades le aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, además de relojes de alta gama, dispositivos electrónicos, cartuchos útiles y documentación diversa.

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Resolución judicial y medida cautelar

En la audiencia inicial, la persona juzgadora impuso a Bojun “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. El juez también concedió un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público integre la investigación complementaria.

El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fue quien formuló la imputación ante el juez de control, de acuerdo con registros de la audiencia.

Quién es el imputado

Fuentes oficiales identificaron al detenido como Bojun He, de 41 años, con antecedentes penales en China por los delitos de falsificación y lavado de dinero. Posteriormente se trasladó a México, donde obtuvo la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025. El Gabinete de Seguridad lo señaló como presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada con integrantes de La Unión Tepito.

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Relojes asegurados en el cateo contra Bojun "N". Crédito: X - @OHarfuch

El periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, indicó que He blanqueaba recursos para esa organización. Las autoridades federales lo identifican como uno de los principales operadores financieros de la estructura, con actividades que se habrían extendido a Tijuana y Cancún además de la capital.

Origen de la investigación y el cateo

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó en octubre pasado a raíz de una denuncia anónima. A partir de esa información, la FEMDO desarrolló labores de vigilancia fija y móvil que permitieron identificar el inmueble de Miguel Hidalgo relacionado con las actividades ilícitas investigadas.

Con los datos de prueba reunidos, las autoridades solicitaron ante un juez de control una orden de cateo, que fue concedida. La FEMDO coordinó entonces la diligencia con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

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Efectivo asegurado a "El Chino" en CDMX. Crédito: Especial

El operativo se ejecutó el miércoles 4 de noviembre. El resultado fue dado a conocer ese mismo día por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus canales oficiales, antes de que las dependencias participantes detallaran la acción en un comunicado conjunto.

Los elementos interinstitucionales ingresaron al domicilio señalado y detuvieron al imputado. El material difundido por las autoridades mostró además el procedimiento de cadena de custodia aplicado a los objetos asegurados, marcados con numeración oficial.

Tras la detención, el imputado fue informado de sus derechos y, junto con los objetos y recursos asegurados, quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR. Dieciocho días después, el 22 de noviembre, se celebró la audiencia en la que un juez resolvió vincularlo a proceso.

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“Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias”, afirmó García Harfuch en su mensaje, quien también reconoció el apoyo de las autoridades capitalinas en la detención.

Alcance de la presunta red criminal

Según las investigaciones federales, el detenido encabezaba presuntamente una estructura dedicada al lavado de dinero, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Las operaciones de esta red se extendían por la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana y Cancún.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención y señaló que las autoridades también investigan posibles vínculos de esta estructura con extorsiones a comerciantes.

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La suma millonaria estaba distribuida entre moneda nacional y dólares. Crédito Especial

Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a la organización criminal a la que presuntamente prestaba servicios esta red, ni han detallado los mecanismos financieros utilizados para ocultar o movilizar los recursos investigados.

Bienes asegurados en el operativo

Al dar cumplimiento a la técnica de investigación concedida por el juez, los elementos aseguraron 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, cantidades que en conjunto equivalen a aproximadamente 43 millones 720 mil pesos mexicanos.

Además del dinero en efectivo, el operativo permitió asegurar teléfonos celulares, documentación diversa, credenciales migratorias, dosis de presunta droga, una báscula gramera digital y una máquina contadora de billetes.

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También quedaron bajo resguardo relojes de alta gama, cartuchos útiles y vehículos relacionados con la investigación. La documentación asegurada forma parte de las indagatorias en curso, y la FGR deberá determinar el origen de los recursos encontrados durante el cateo.