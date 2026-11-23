Caen 8 presuntos responsables de bloqueos tras captura de "El Chapo Isidro". (Capturas de pantalla)

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El Ejército Mexicano detuvo a 8 integrantes de la facción “Chapo Isidro” de los Beltrán Leyva, entre ellos un menor de edad, tras un ataque armado registrado en el poblado El Platanito, municipio de Sinaloa de Leyva.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundido la noche del domingo 22 de noviembre, Fuerzas Especiales del Ejército, en coordinación con efectivos comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, realizaban trabajos de reconocimiento en la zona cuando integrantes del grupo delictivo los agredieron con armas de fuego.

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Los militares respondieron a la agresión y, tras controlar la situación, detuvieron a los ocho sospechosos, entre ellos había un menor de edad,

Los detenidos participaron en los narcobloqueos del viernes 20 de noviembre, desatados tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

El decomiso incluyó ametralladoras calibre .50 y vehículos blindados

Fuerzas federales repelieron un ataque armado en Sinaloa de Leyva y capturaron a presuntos responsables de los bloqueos registrados tras la caída del capo. (Defensa)

Las fuerzas federales aseguraron una ametralladora calibre .50, un fusil Barrett del mismo calibre y una ametralladora Minimi de 5.56 milímetros. El arsenal se completó con seis armas largas y cuatro armas cortas, además de cargadores y municiones de diferentes calibres.

También fueron asegurados droga y diverso equipo táctico. Las autoridades incautaron seis vehículos, de los cuales dos contaban con blindaje artesanal; uno de ellos portaba una torreta diseñada para el emplazamiento de ametralladoras, según detalló la Sedena en su comunicado.

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El tipo de armamento asegurado —piezas calibre .50 y vehículos con blindaje artesanal— coincidió con el utilizado durante los enfrentamientos del viernes anterior en Guasave, cuando integrantes del mismo grupo delictivo atacaron a las fuerzas que buscaban capturar a su líder.

Los ocho detenidos y el armamento decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar las investigaciones correspondientes.

La caída de “El Chapo Isidro” ha dejado un saldo de 21 muertos

Fausto Isidro Meza fue arrestado junto a siete miembros del Cártel de Guasave, entre ellos su primo y cuñado. Foto: Defensa

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro” fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, durante un operativo encabezado por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, identificadas como “Lobos”, y del Ejército, conocidos como “Murciélagos”. La Sedena informó que la captura contó con cooperación de inteligencia de Estados Unidos.

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Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, su primo y segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como su cuñado y operador financiero. Los tres fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave militar y arribaron a las 05:20 horas del sábado 21 de noviembre a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La Sedena reportó inicialmente un saldo de 11 personas muertas: siete presuntos agresores y cuatro militares de infantería que se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave cuando fueron atacados. La cifra, sin embargo, subió a 21 fallecidos conforme avanzaron las labores de identificación en los días posteriores, de acuerdo con reportes de autoridades estatales: 17 civiles y los cuatro militares ya confirmados por la dependencia federal.

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Restos de un camión incendiado bloquean la carretera Culiacán-Los Mochis en Los Mochis, tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", en Guasave, estado de Sinaloa, durante una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y agencias de inteligencia estadounidenses, México, 21 de noviembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

De las 17 víctimas civiles, 16 fueron encontradas calcinadas o abatidas por disparos en rancherías de Guasave, entre ellas Guasavito, Ranchito de Castro, Las Compuertas y la colonia Tierra y Libertad.

Además de los tres trasladados a la capital, otros cinco detenidos, entre ellos Pánfilo “N”, primo de Meza Flores y señalado operador logístico, quedaron a disposición de la FGR en Culiacán. Durante la intervención fueron asegurados un fusil Barrett calibre .50, diez armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.

La detención desató bloqueos y enfrentamientos en el norte de Sinaloa

La captura de Meza Flores desató una respuesta armada de su organización en distintos municipios de la entidad. Se registraron enfrentamientos, bloqueos carreteros y vehículos incendiados en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, lo que llevó a las autoridades a activar un plan antibloqueo.

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Un automóvil incendiado bloquea la carretera Culiacán-Los Mochis en Los Mochis, tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", en Guasave, estado de Sinaloa, durante una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México y agencias de inteligencia estadounidenses, México, 21 de noviembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que 10 elementos de seguridad resultaron heridos durante las operaciones contra la organización de Meza Flores.

Se identificó a tres de los cuatro militares caídos: Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio y José Guadalupe Luna Castillo, originarios de Sinaloa y Veracruz.

Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI desde febrero de 2025 y cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país. El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su arresto o condena.

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