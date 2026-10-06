IMSS destituye a delegada por muerte de cinco recién nacidos en Durango: designan a nuevo titular

IMSS designa a Saúl Nevárez Jiménez como nuevo titular del OOAD en Durango. (IMSS)

Guardar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que el doctor Saúl Nevárez Jiménez fue designado como nuevo titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Durango, tras la destitución de Roxana Blanca Rivera Leaños por la muerte de 5 recién nacidos en la región.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución de salud, el médico ocupará su nuevo cargo este martes 6 de octubre.

PUBLICIDAD

¿Quién es Saúl Nevárez Jiménez?

Originario de Durango, el doctor Nevárez cuenta con 29 años de trayectoria institucional, con un conocimiento amplio en la operación de los servicios de salud del instituto en el estado, donde se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas entre 2022 y 2024.

El profesional de la salud también fue Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo, y desde julio de 2025 se desempeñó como titular del OOAD del IMSS en Tlaxcala.

Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, y tiene maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

PUBLICIDAD

Según con la institución, su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, así como el cumplimiento de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso en la entidad.

Zoé Robledo (Presidencia)

IMSS revisará todas las áreas neonatales de hospitales tras muertes de bebés

Zoé Robledo Aburto, titular del IMSS, informó este martes 6 de octubre que el organismo revisará todas las unidades de cuidados intensivos neonatales del país tras los fallecimientos de recién nacidos en hospitales de Jalisco y Durango. La auditoría busca determinar si hubo infecciones asociadas con la atención médica, si éstas causaron o contribuyeron a las muertes y si existieron fallas hospitalarias que pudieron prevenirse.

PUBLICIDAD

La institución integró, junto con la Secretaría de Salud, un comando operativo del sector para la seguridad de los recién nacidos. El recorrido ya comenzó en Jalisco y aplicará una misma metodología en cada unidad para revisar las prácticas de prevención y control de infecciones.

“La revisión lo que busca es fallas en procesos. No es una revisión que busque culpables”, sostuvo durante la conferencia La Mañanera del Pueblo.

Los padres de los cinco recién nacidos que murieron en un hospital del IMSS de Durango presentarán una denuncia ante la FGR. Crédito: x / @elalbertomedina

La auditoría revisará expedientes y analizará los microorganismos detectados

El titular del IMSS describió el procedimiento como una “autopsia de expediente”, término que se refiere exclusivamente a la revisión de historiales clínicos y no a intervenciones sobre los cuerpos de los bebés. El comité de especialistas ya fue seleccionado y los expedientes se encuentran asegurados.

PUBLICIDAD

Neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos analizarán cada caso de manera individual, mientras que la auditoría deberá responder si hubo una infección vinculada con la atención médica. El organismo no participará en las conclusiones ni tendrá la posibilidad de modificarlas, de acuerdo con Robledo.

Todos los microorganismos identificados serán estudiados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para establecer el origen de los brotes y determinar si existe alguna relación entre los casos. Para el IMSS, un brote ocurre cuando dos pacientes se contagian en el mismo lugar y al mismo tiempo.

La evaluación incluye casos de distintos periodos, entre ellos algunos registrados en mayo, junio y julio. Los resultados se comunicarán primero a las familias, conforme a los acuerdos alcanzados con ellas.

PUBLICIDAD