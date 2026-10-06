Morena celebrará sus 15 años sin AMLO: Ariadna Montiel confirma horarios, actividades e invitados en el Auditorio Nacional

La secretaria Ariadna Montiel encabeza una reunión con legisladores del Estado de México para coordinar el respaldo al proyecto de gobierno. (Ariadna Montiel Reyes)

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Morena celebrará este 7 de octubre sus 15 años de vida política en el Auditorio Nacional, con un acto partidista que reunirá a dirigentes, consejeros, gobernadores y estructuras de todo el país, así lo confirmó la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel.

En conferencia de prensa, Montiel compartió los detalles de la celebración que, en un inicio, fue planteada para el 2 de octubre, iniciará a las 18:00 horas, un horario que se eligió para permitir la asistencia de los servidores públicos que estarán invitados.

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La funcionaria de Morena señaló que el encuentro busca recordar el origen del movimiento, sus causas y las tareas que el partido mantiene rumbo a los próximos procesos políticos y electorales.

Morena reúne a gobernadores, consejeros y estructuras del país, pero no a AMLO

Para la celebración, Montiel informó que Morena extendió invitaciones a los gobernadores morenistas, integrantes del Consejo Nacional, consejeros y representantes de su estructura territorial. También prevé la llegada de militantes de distintas entidades.

El acto en el Auditorio Nacional tendrá presencia del Consejo Consultivo de Morena, tanto de quienes participaron en sus primeros años como de quienes forman parte de ese órgano en la actualidad.

“Es un encuentro que tiene que ver con recordar de dónde venimos, por qué luchamos y hacia dónde vamos”, señaló la dirigente morenista al detallar el sentido político de la celebración.

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La dirigente plantea que el aniversario no se limitará a una conmemoración interna. Morena busca usar la reunión para reforzar su identidad como partido-movimiento y para llamar a sus cuadros a mantener el vínculo con sus bases.

No obstante, ante la pregunta sobre si el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y fundador del partido estaría presente durante la celebración, Ariadna Montiel aseguró que, a pesar de sí haber sido invitado, el evento no contará con su presencia en respuesta al retiro político en el que se encuentra el exmandatario desde que dejó la presidencia en 2024.

“Sí está invitado, pero no va a venir. Ya saben que él decidió mantenerse en su retiro. Siempre desde aquí lo invitamos, pero también respetamos su decisión de mantenerse alejado de la política y que en ese sentido es un gran ejemplo para todos nosotros”

Montiel sostuvo que el retiro del expresidente es parte de la enseñanza que deja a los integrantes de Morena. Afirmó que López Obrador decidió alejarse de la política en un momento de alta presencia pública y que esa decisión representa un ejemplo para la militancia.

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También descarta la asistencia de la presidenta de México, al argumentar que se trata de un acto estrictamente partidista y que la mandataria ejerce una responsabilidad institucional para todas y todos los mexicanos.

El evento contará con espacios destinados a invitados y creadores de contenido, además de la operación logística que el partido alista para recibir a asistentes de diferentes estados.