El músico se despidió de sus seguidores tras un concierto en Mérida, luego de semanas marcadas por tensiones familiares y un acercamiento cada vez mayor a la familia Aguilar. (Facebook Christian Nodal)

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Christian Nodal anunció a través de Instagram su retiro temporal de los escenarios en México “hasta nuevo aviso”, un día después de presentarse en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida. El mensaje llegó en medio de semanas de tensión pública entre el cantante, la familia Aguilar y su propio padre por el control de su carrera.

El concierto en el Centro de Espectáculos Montejo, celebrado el 21 de noviembre, fue el último antes del anuncio. “Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. Los amo”, escribió el sonorense en la fotografía publicada al día siguiente.

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El anuncio se produce mientras el cantante enfrenta una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, quien conserva la titularidad de las marcas vinculadas a su nombre artístico. Los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial muestran que el padre posee la marca “CN CHRISTIAN NODAL” con vigencia hasta abril de 2036.

El contrato de representación firmado con la agencia familiar JG Music permanece pactado hasta 2035, y su rescisión anticipada implicaría indemnizaciones calculadas en varios millones de dólares. El propio artista expuso esta situación durante un concierto en Querétaro: “Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido”.

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Christian Nodal puso fin a su gira en México con un mensaje de despedida, mientras su disputa patrimonial con JG Music continúa sin resolverse. (Captura de pantalla @nodal)

Para operar fuera del control paterno, Nodal tramitó el 22 de abril de 2026 el registro de una denominación alternativa, a nombre de Christian Jesús González Nodal, a través de la firma GSyM Legal. El trámite enfrenta una oposición formal presentada el 15 de mayo por el Grupo Forajido, que argumenta derechos de antigüedad sobre una denominación fonéticamente similar.

El litigio incluye una causa penal federal. Universal Music acudió ante la Fiscalía General de la República para denunciar a los padres de Nodal por presunto fraude procesal, tras detectar irregularidades en 32 contratos y certificaciones exhibidos por la familia.

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La querella se originó en febrero de 2022, después de que el cantante abandonó el sello Fonovisa para firmar con Sony Music. La disquera sostiene que los padres intentaron adjudicarse la titularidad de canciones de los primeros tres discos de estudio mediante documentación apócrifa, entre ellas “Nace un borracho” y “Dime cómo quieres”.

Nodal se tatuó el símbolo de la familia Aguilar

En paralelo a esos gestos de distancia, Nodal se tatuó en la mano el fierro de herrar de El Soyate, la hacienda de la familia Aguilar, en sustitución de un corazón verde que llevaba previamente. Su suegro, Pepe Aguilar, describió el emblema como “mi batiseñal” y explicó que se trata de “una versión estilizada del fierro de herrar de mi abuelo y mi padre”.

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El cantante anunció que se aleja de los escenarios en México "hasta nuevo aviso", en medio de un conflicto legal con su padre por el control de su nombre artístico. (FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM)

Durante ese mismo concierto en Aguascalientes, Pepe Aguilar calificó a su yerno como “uno de los artistas más cabrones” que ha conocido en la música mexicana. Nodal respondió públicamente: “Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar. Más de 30 años reflejados en tu carrera; por más que digan, lloren y critiquen, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche”.

El 11 de noviembre, Nodal bloqueó a uno de sus clubes de fans, identificado como Nodalista VIP, y explicó la decisión en su grupo de difusión de WhatsApp: “No me siento identificado”. La medida abrió una división entre comunidades digitales dedicadas a seguir su carrera.

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Otro club de fans, SpeedyNodal, respaldó públicamente la decisión del cantante y anunció que dejaría de seguir a cuentas vinculadas con el proyecto distanciado. La secuencia de episodios, que incluye el conflicto patrimonial, los gestos con la familia Aguilar y la ruptura digital con sus seguidores, antecedió al mensaje de despedida publicado tras el concierto en Mérida.