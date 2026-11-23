Manelyk González, reconocida por sus apariciones en 'Acapulco Shore' será la celebridad que intercambiarán con Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @manelyk_oficial/Instagram

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Manelyk González denuncia violencia de género en La Granja VIP 2 y exige respeto por las reglas del reality tras una ola de comentarios sobre su vida íntima.

Durante la gala de eliminación del domingo 22 de noviembre, la modelo y exestrella de Acapulco Shore tomó el micrófono para señalar que, en las últimas semanas, ha enfrentado una situación de violencia de género dentro de la casa, tanto de parte de mujeres como de hombres.

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“Nos podemos vestir, hablar de nuestra sexualidad tan libremente como los hombres”

“Quiero aprovechar para exponer que las últimas semanas hemos estado viviendo en La Granja un tipo de situación muy incómoda y violencia de género que ha sido de mujer a mujer o de hombre a mujer”, declaró González.

Manelyk prometió vengarse de Kevyn Bicolor. (YouTube: La Graja VIP)

“Las mujeres que estamos aquí adentro y afuera nos podemos vestir, hablar, hablar de nuestra sexualidad tan libremente como los hombres sin ser juzgadas y tachadas como se ha hecho dentro de La Granja”, agregó la participante.

El mensaje se dio en el marco de la dinámica donde los concursantes dedican palabras al público antes de la eliminación. En ese momento, Manelyk figuraba entre los nominados de la noche, lo que ponía en riesgo su continuidad en el programa.

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La modelo exige sanciones por mencionar a familiares fuera del reality

Además de la denuncia de género, Manelyk González reclamó que se respeten las reglas del concurso, pues algunos compañeros han mencionado a familiares y personas externas durante los enfrentamientos dentro de la competencia, algo prohibido por el reglamento.

La Agencia de Atención Animal exige a la producción del reality acceso a sus instalaciones para capacitar a los participantes y verificar el estado de salud de los animales que participan en el programa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La influencer indicó que esas diferencias entre participantes han llegado a involucrar a integrantes de su familia, situación por la que, afirmó, no se ha aplicado ninguna sanción pese a estar contra las normas del programa.

El antecedente con Julio Camejo que detonó el conflicto

El reclamo de este domingo no fue un hecho aislado. Dos días antes, el 20 de noviembre, Manelyk había confrontado a Julio Camejo durante un juicio dentro de La Granja VIP por comentarios que, según ella, afectaban su vida personal fuera del juego.

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“Al final esto es un juego y yo hablé de las cosas que pasan dentro del juego”, le dijo la modelo a Camejo, de acuerdo con TV Azteca. En esa misma confrontación, lo llamó “poco hombre” por tratar con ligereza acusaciones que, sostuvo, pueden afectar la vida de una mujer.

El actor Julio Camejo participa en el programa La Granja VIP tras acusar a Ivonne Montero de maltrato animal. (YouTube)

“Es mi cuerpo y son mis decisiones, él no tiene por qué opinar de eso”, sentenció González sobre los señalamientos de Camejo, según el portal.

La Bebeshita también acusó de machista a Julio Camejo

En ese mismo episodio, La Bebeshita se sumó a los reclamos contra Camejo y le exigió que dejara de insultarlas y humillarlas. “Yo puedo decir lo que yo quiera de mí y no por eso tú tienes el derecho de humillar, de ser grosero, ni decir cosas”, le dijo, de acuerdo con TV Azteca, y lo calificó de machista.

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La polémica con Camejo se originó cuando, durante el jueves de Salvación, Manelyk le había advertido a Kevyn Contreras Bicolor que Julio era “una sanguijuela” que le robaba brillo dentro del reality.

La confesión surgió durante una charla con Kunno y Pablo Montero, quienes especularon sobre la identidad de la expareja celosa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP México)

El hartazgo de Manelyk por su pasado en Acapulco Shore

Un día antes de la denuncia de violencia de género, González también expresó su cansancio por seguir siendo relacionada con su etapa en Acapulco Shore, programa en el que participó cuando tenía 23 años.

“¿A quién se las di?”, cuestionó la modelo ante los señalamientos recurrentes sobre esa etapa de su vida, según TV Azteca, en una frase que reflejó su molestia por las etiquetas que, dijo, aún la persiguen dentro del reality pese al tiempo transcurrido.

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