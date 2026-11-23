Una planta mala madre con estolones e hijuelos reposa en una maceta de barro sobre una repisa exterior de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La planta mala madre, también conocida como cinta o lazo de amor, es una de las especies más comunes en hogares por su resistencia y facilidad para reproducirse.

Aun así, requiere luz indirecta, riego moderado y un sustrato con buen drenaje para mantener sus hojas largas, verdes y firmes.

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Estos son los cuidados que necesita para crecer sana y producir nuevos hijuelos.

Una planta mala madre en maceta de cerámica reposa sobre una estantería de madera en la sala de estar de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo trasplantar los hijuelos de la planta mala madre para tener una nueva

La “mala madre” o cinta (Chlorophytum comosum) produce hijuelos en tallos largos. Puedes convertirlos en plantas nuevas de dos formas: directo en tierra o primero en agua.

Opción 1: Plantarlos directo en tierra

Elige un hijuelo sano, con varias hojas y, de preferencia, pequeñas raíces visibles en la base. Corta el tallo que lo une a la planta madre con tijeras limpias, dejando 2 o 3 centímetros de tallo. Usa una maceta pequeña con agujeros de drenaje. Llénala con sustrato suelto: tierra para plantas de interior mezclada con perlita, arena o fibra de coco. Haz un hoyo y coloca la base del hijuelo apenas cubierta. Las hojas deben quedar fuera de la tierra. Riega ligeramente, sin encharcar. Déjalo en un sitio iluminado, pero sin sol directo intenso.

Mantén el sustrato ligeramente húmedo durante las primeras dos o tres semanas. Después, riega sólo cuando la parte superior de la tierra se sienta seca.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento de corte, plantado y cuidados de riego para reproducir hijuelos de plantas directamente en tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opción 2: Enraizarlo primero en agua

Corta el hijuelo de la planta madre. Coloca únicamente la base en un vaso con agua. No sumerjas las hojas. Cambia el agua cada tres o cuatro días. Cuando tenga raíces de unos 3 a 5 centímetros, pásalo a una maceta con sustrato y riega.

Otra opción: sin separarlo al principio

Si el hijuelo aún no tiene raíces, puedes poner una maceta con tierra junto a la planta madre y apoyar la base del hijuelo sobre el sustrato. Sujétalo con una horquilla o un alambre doblado, sin enterrarlo demasiado. Cuando eche raíces, corta el tallo que lo une a la planta madre.

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Cuidados después del trasplante

Luz brillante indirecta.

Riego moderado; no tolera el exceso de agua.

No abones durante el primer mes.

Si las puntas se secan, puede deberse a agua con mucho cloro, sales acumuladas o falta de humedad. Puedes usar agua reposada de un día para otro.

En condiciones adecuadas, el hijuelo suele comenzar a mostrar crecimiento nuevo en unas semanas.

Una infografía de Infobae detalla el método de enraizamiento de hijuelos junto a la planta madre y las pautas para su posterior desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados para que la mala madre crezca grande y fuerte

La mala madre, cinta o lazo de amor necesita condiciones estables. Sus hojas crecen más largas y firmes cuando recibe buena luz indirecta, riego moderado y espacio para desarrollar raíces.

Luz

Colócala cerca de una ventana con mucha luz natural indirecta. Tolera lugares con menos luz, pero sus hojas crecerán más despacio y pueden perder intensidad de color.

Evita el sol directo fuerte de mediodía, porque puede quemar las hojas y volverlas amarillas o cafés en las puntas. El sol suave de primera hora puede funcionarle.

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Riego

Riega cuando los primeros 2 o 3 centímetros de tierra estén secos. La maceta debe tener agujeros de drenaje.

No dejes agua acumulada en el plato. El exceso de humedad pudre las raíces y provoca hojas blandas, amarillas o caídas.

En temporadas calurosas puede requerir riego una o dos veces por semana; en frío, menos. Revisa la tierra antes de regar, en lugar de seguir un calendario fijo.

Sustrato y maceta

Usa sustrato ligero y con buen drenaje: tierra para plantas de interior mezclada con perlita, tezontle fino, arena o fibra de coco.

Trasplántala a una maceta apenas más grande cuando las raíces salgan por abajo, la tierra se seque demasiado rápido o la planta deje de crecer. Una maceta excesivamente grande retiene agua de más.

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Fertilizante

Durante primavera y verano, aplica fertilizante líquido para plantas verdes cada 4 o 6 semanas, a media dosis de la indicada en el envase.

No fertilices una planta recién trasplantada ni una que esté decaída por exceso de agua. En otoño e invierno reduce mucho o suspende el abono.

Humedad y temperatura

Crece bien en interiores con humedad normal. Si el ambiente está muy seco, limpia sus hojas con un trapo húmedo y evita colocarla junto a calefactores, aire acondicionado o corrientes constantes.

Prefiere temperaturas templadas. Protégela de frío intenso y de cambios bruscos.

Para hojas más grandes

Dale luz indirecta abundante.

Retira hojas secas o dañadas desde la base con tijeras limpias.

No cortes las hojas sanas sólo para emparejarlas: la punta cortada suele secarse.

Si produce muchos hijuelos y quieres que concentre energía en las hojas, corta algunos tallos florales con hijuelos.

Limpia el polvo de las hojas para que aproveche mejor la luz.

Usa agua reposada o filtrada si las puntas se ponen cafés con frecuencia; puede reaccionar al cloro, flúor o sales del agua.

Si las hojas nuevas salen pequeñas, normalmente le falta luz, nutrientes o espacio en la maceta.