La planta mala madre, también conocida como cinta o lazo de amor, es una de las especies más comunes en hogares por su resistencia y facilidad para reproducirse.
Aun así, requiere luz indirecta, riego moderado y un sustrato con buen drenaje para mantener sus hojas largas, verdes y firmes.
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Estos son los cuidados que necesita para crecer sana y producir nuevos hijuelos.
Cómo trasplantar los hijuelos de la planta mala madre para tener una nueva
La “mala madre” o cinta (Chlorophytum comosum) produce hijuelos en tallos largos. Puedes convertirlos en plantas nuevas de dos formas: directo en tierra o primero en agua.
Opción 1: Plantarlos directo en tierra
- Elige un hijuelo sano, con varias hojas y, de preferencia, pequeñas raíces visibles en la base.
- Corta el tallo que lo une a la planta madre con tijeras limpias, dejando 2 o 3 centímetros de tallo.
- Usa una maceta pequeña con agujeros de drenaje.
- Llénala con sustrato suelto: tierra para plantas de interior mezclada con perlita, arena o fibra de coco.
- Haz un hoyo y coloca la base del hijuelo apenas cubierta. Las hojas deben quedar fuera de la tierra.
- Riega ligeramente, sin encharcar.
- Déjalo en un sitio iluminado, pero sin sol directo intenso.
Mantén el sustrato ligeramente húmedo durante las primeras dos o tres semanas. Después, riega sólo cuando la parte superior de la tierra se sienta seca.
Opción 2: Enraizarlo primero en agua
- Corta el hijuelo de la planta madre.
- Coloca únicamente la base en un vaso con agua. No sumerjas las hojas.
- Cambia el agua cada tres o cuatro días.
- Cuando tenga raíces de unos 3 a 5 centímetros, pásalo a una maceta con sustrato y riega.
Otra opción: sin separarlo al principio
Si el hijuelo aún no tiene raíces, puedes poner una maceta con tierra junto a la planta madre y apoyar la base del hijuelo sobre el sustrato. Sujétalo con una horquilla o un alambre doblado, sin enterrarlo demasiado. Cuando eche raíces, corta el tallo que lo une a la planta madre.
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Cuidados después del trasplante
- Luz brillante indirecta.
- Riego moderado; no tolera el exceso de agua.
- No abones durante el primer mes.
- Si las puntas se secan, puede deberse a agua con mucho cloro, sales acumuladas o falta de humedad. Puedes usar agua reposada de un día para otro.
En condiciones adecuadas, el hijuelo suele comenzar a mostrar crecimiento nuevo en unas semanas.
Cuidados para que la mala madre crezca grande y fuerte
La mala madre, cinta o lazo de amor necesita condiciones estables. Sus hojas crecen más largas y firmes cuando recibe buena luz indirecta, riego moderado y espacio para desarrollar raíces.
Luz
Colócala cerca de una ventana con mucha luz natural indirecta. Tolera lugares con menos luz, pero sus hojas crecerán más despacio y pueden perder intensidad de color.
Evita el sol directo fuerte de mediodía, porque puede quemar las hojas y volverlas amarillas o cafés en las puntas. El sol suave de primera hora puede funcionarle.
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Riego
Riega cuando los primeros 2 o 3 centímetros de tierra estén secos. La maceta debe tener agujeros de drenaje.
No dejes agua acumulada en el plato. El exceso de humedad pudre las raíces y provoca hojas blandas, amarillas o caídas.
En temporadas calurosas puede requerir riego una o dos veces por semana; en frío, menos. Revisa la tierra antes de regar, en lugar de seguir un calendario fijo.
Sustrato y maceta
Usa sustrato ligero y con buen drenaje: tierra para plantas de interior mezclada con perlita, tezontle fino, arena o fibra de coco.
Trasplántala a una maceta apenas más grande cuando las raíces salgan por abajo, la tierra se seque demasiado rápido o la planta deje de crecer. Una maceta excesivamente grande retiene agua de más.
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Fertilizante
Durante primavera y verano, aplica fertilizante líquido para plantas verdes cada 4 o 6 semanas, a media dosis de la indicada en el envase.
No fertilices una planta recién trasplantada ni una que esté decaída por exceso de agua. En otoño e invierno reduce mucho o suspende el abono.
Humedad y temperatura
Crece bien en interiores con humedad normal. Si el ambiente está muy seco, limpia sus hojas con un trapo húmedo y evita colocarla junto a calefactores, aire acondicionado o corrientes constantes.
Prefiere temperaturas templadas. Protégela de frío intenso y de cambios bruscos.
Para hojas más grandes
- Dale luz indirecta abundante.
- Retira hojas secas o dañadas desde la base con tijeras limpias.
- No cortes las hojas sanas sólo para emparejarlas: la punta cortada suele secarse.
- Si produce muchos hijuelos y quieres que concentre energía en las hojas, corta algunos tallos florales con hijuelos.
- Limpia el polvo de las hojas para que aproveche mejor la luz.
- Usa agua reposada o filtrada si las puntas se ponen cafés con frecuencia; puede reaccionar al cloro, flúor o sales del agua.
Si las hojas nuevas salen pequeñas, normalmente le falta luz, nutrientes o espacio en la maceta.
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