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¿Se suspende Jóvenes Construyendo el Futuro? Sheinbaum explica por qué no habrá nuevos registros hasta el próximo año

La presidenta explicó que la iniciativa continuará en funcionamiento, aunque ya cuenta con numerosos jóvenes inscritos

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Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá registros durante este mes como se tenía previsto. Durante La Mañanera de este lunes 5 de octubre, la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que no habrá más convocatorias al programa en lo que resta del año.

La presidenta de México señaló que no se emitirán más convocatorias para el programa durante el resto del año. Explicó que la iniciativa continuará en funcionamiento, aunque ya cuenta con numerosos jóvenes inscritos y alcanzó su meta. Los registros volverán a abrirse en enero de 2027.

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El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)
El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)

“Ya no va a haber, de aquí a, a diciembre, ya no, o sea, ya hay suficientes jóvenes en el programa y de aquí a diciembre ya no va a haber nuevas inscripciones. Inicia nuevamente en enero, pero no es que se suspenda el programa, sino que ya, digamos, se cumplió prácticamente con la meta y ya vamos a iniciar las inscripciones en enero”, comentó la presidenta.

¿De qué trata el programa?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa federal que se puso en marcha desde el 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador dirigido a hombres y mujeres que no estudien ni trabajen de entre 18 y 29 años de edad.

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La política consiste en una capacitación laboral gratuita que dura 12 meses en cualquier centro de trabajo o empresa que participe. Este año, la iniciativa otorga un beneficio económico de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Ilustración de dos estudiantes sonrientes, una mujer y un hombre, sosteniendo libros. A la izquierda, el logo de 'Beca de Educación Superior' y el lema 'Jóvenes Escribiendo el Futuro'.
Dos estudiantes universitarios sonríen mientras sostienen libros, representando el acceso a la educación superior a través de becas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada empresa establece horarios de cinco a ocho horas diarias distribuidos en cinco días semanales, según las necesidades de su actividad. Las personas pueden optar por especializarse en una de las nueve áreas disponibles: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

¿Cómo inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Tomando en cuenta el último periodo de inscripciones, el primer paso para registrarse es ingresar al sitio oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, crear una cuenta y consultar el mapa de focalización que aparece en la plataforma, donde se puede verificar si en el municipio de residencia aún hay espacios disponibles. Esta herramienta muestra si la localidad está abierta, cerrada o si ya se alcanzó la meta de atención para ese periodo. El trámite es completamente digital y requiere una cuenta activa, así como cumplir los criterios de edad y situación laboral.

En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)
En agosto se abrirá un registro para Jóvenes Construyendo el Futuro (Gobierno de México)

Una vez dentro, los aspirantes revisan los centros de trabajo y los planes de actividades disponibles. Al seleccionar uno, pueden postularse directamente desde el sistema. El centro tiene hasta cuatro días naturales para responder y aceptar o rechazar la solicitud. Si el espacio se rechaza o no hay respuesta, el aspirante puede buscar otra opción mientras queden vacantes en su municipio. La fecha límite es el agotamiento de los lugares, lo que suele ocurrir rápido en zonas con alta demanda.

Documentos para el registro

  • Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional.
  • CURP: Clave Única de Registro de Población. (Si eres extranjero, presenta tu documento migratorio vigente).
  • Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, predial o teléfono con una antigüedad no mayor a 3 meses.
  • Fotografía con el rostro descubierto: Se toma o se carga directamente en la plataforma digital durante el registro.
  • Carta compromiso: Formato proporcionado y descargable directamente desde la plataforma oficial
Este video explicativo presenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se observa a una joven realizando capacitación con un tutor durante 12 meses. La información exhibida detalla el apoyo económico mensual de 8,480 pesos y los requisitos de edad (18 a 29 años) y situación laboral/académica (no estudiar ni trabajar). También se muestran imágenes de oficinas móviles que brindan apoyo.

Finalmente, para resolver dudas, los canales oficiales ofrecen atención personalizada en el teléfono 800 841 2020 o el 079, así como seguimiento digital mediante el sistema de Oficinas Virtuales.

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