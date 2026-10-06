Claudia Sheinbaum se acerca a Televisa: inaugura Centro Teletón en Colima y adelanta más aperturas

Sheinbaum reconoce labor de Fundación Teletón en México. (Captura de pantalla)

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Este 6 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el CRIT Colima de Teletón y anticipó que asistirá a la apertura de al menos otros tres centros que se pondrán en marcha durante su administración hasta 2030. Durante la ceremonia, la mandataria reafirmó su colaboración con la organización para financiar la rehabilitación de niñas y niños con discapacidad permanente.

Al igual que en la administración pasada, Televisa y el Teletón se han convertido en punto de partida para que el gobierno federal cambie el discurso y apoye a la organización con financiamiento que está dirigido a personas con discapacidad.

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El mensaje del gobierno de Sheinbaum coloca a Teletón como uno de los aliados para cumplir la obligación constitucional de garantizar la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad.

La presidenta sostuvo que la aportación pública se enfoca en becas para menores atendidos en los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).

Sheinbaum respalda a Teletón como operador de la rehabilitación

En su discurso, la mandataria mexicana retomó lo dictado por la Constitución, la cual establece dos obligaciones para el Estado mexicano respecto de las personas con discapacidad permanente:

La primera consiste en garantizar una beca;

La segunda obliga a brindar servicios de rehabilitación y habilitación, con prioridad para menores de 18 años.

La mandataria recordó que en diciembre de 2024 se incorporó al artículo 4 constitucional el mandato de que el Estado garantice esos servicios. El texto establece que la atención debe dar prioridad a niñas, niños y adolescentes que viven con una discapacidad permanente.

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“El Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente”, citó Sheinbaum al explicar el cambio constitucional durante la inauguración del centro en Colima, donde también estuvo presente la gobernadora Indira Vizcaíno.

La presidenta sostuvo que el Gobierno de México decidió canalizar una parte de ese esfuerzo mediante Teletón. También reconoció que los hospitales y centros públicos de salud atienden labores de rehabilitación, aunque considera que la organización cuenta con experiencia y personal especializado para dar ese servicio.

Gobierno federal aporta becas para menores atendidos en los CRIT

Sheinbaum señaló que el gobierno federal aporta recursos a Teletón desde 2025, cuando se destinaron 900 millones de pesos, y durante 2026 mediante becas dirigidas a niñas y niños que requieren procesos de rehabilitación.

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La mandataria explicó que las becas para personas con discapacidad permanente se cubren mediante un acuerdo entre el Gobierno de México y las entidades de la República, por que la Federación cubre a niñas, niños y jóvenes de 0 a 29 años.

Los gobiernos estatales aportan la parte correspondiente a personas de 30 a 65 años, antes de que accedan a la pensión universal para adultos mayores. Sheinbaum afirmó que con esta distribución del presupuesto el programa es “prácticamente universal”.

Fernando Landeros, un activista “respetado” por la 4T

Fernando Landeros se ha ganado, declaración tras declaración, un lugar poco común en el discurso de la 4T: el de activista “respetado”. Claudia Sheinbaum lo repitió frente al público de Colima, cuando le agradeció su “entrega” y su “corazón” hacia niñas y niños con discapacidad, y rematando con una frase que resume el vínculo construido durante años: “México te debe mucho, Fernando”.

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Esa cercanía no nació con Sheinbaum. Años antes, Andrés Manuel López Obrador ya lo había señalado como el único activista que gozaba de su reconocimiento público, una distinción curiosa en un sexenio marcado por la desconfianza hacia buena parte de la sociedad civil organizada.

Landeros llegó hasta ahí después de un camino que empezó lejos de los reflectores: en 1982 fundó Gente Nueva, en 1995 creó Programa Lazos —que llegaría a beneficiar a unos 30,000 niños en 28 estados— y, más tarde, levantó Fundación México Unido, antes de que su nombre quedara definitivamente ligado a Teletón.

Teletón se convirtió bajo su liderazgo en una red de 21 CRIT, un hospital oncológico infantil y un centro de atención para autismo, con más de 241 mil personas atendidas y 16 millones de servicios otorgados.

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