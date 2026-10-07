“El cambio climático ya nos alcanzó”: México alista Plan Nacional de Adaptación ante calentamiento global, alerta sobre pérdida de playas

FOTO DE ARCHIVO. Un tractor retira las algas sargazo de una playa cubierta de ellas en la costa caribeña de México, donde las crecientes acumulaciones, relacionadas con el cambio climático, están ahuyentando a los visitantes y amenazando a las empresas que dependen del turismo, en Puerto Morelos (México), el 24 de julio de 2026. REUTERS/Paola Chiomante

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Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), anunció que el gobierno de México presentará su Plan Nacional de Adaptación ante el cambio climático, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que este año se realizará en Turquía, del 9 al 20 de noviembre.

En la inauguración de la Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026, la funcionaria federal explicó que la estrategia buscará responder a fenómenos que ya afectan al país, entre ellos la erosión de costas, las lluvias extraordinarias, inundaciones, sequías y el aumento de temperaturas.

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Sostuvo que el cambio climático dejó de ser una amenaza a futuro, al afirmar que sus efectos ya se observan en distintas regiones del país y que la política pública debe considerar las condiciones de vulnerabilidad de cada comunidad.

“El cambio climático ya no es una advertencia sobre el futuro, el cambio climático ya nos alcanzó”, dijo.

Detalló que el Plan Nacional de Adaptación distinguirá entre las medidas para reducir emisiones y las acciones necesarias para preparar a la población, a los gobiernos y a los territorios frente a los daños derivados del calentamiento global.

“Una cosa es la mitigación, bajar las emisiones, y otra cosa es cómo nos adaptamos al cambio climático”.

La secretaria de Medio Ambiente planteó que la respuesta climática debe tener un enfoque de justicia social. Dijo que las personas y comunidades que menos contribuyen a la generación de emisiones suelen enfrentar los mayores daños provocados por fenómenos extremos y cambios ambientales.

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“Lo que queremos es que la acción climática sea justa, sea incluyente, sea transformadora”.

Prepara una plataforma para identificar riesgos locales

Como parte de las acciones de adaptación, Bárcena adelantó que Semarnat prepara la plataforma ADAPTAMX, en coordinación con las 32 entidades federativas. La herramienta permitirá que las personas consulten las vulnerabilidades climáticas de la zona donde viven.

La plataforma buscará informar sobre riesgos asociados a lluvias intensas, sequías y otros eventos relacionados con el cambio climático. La información también estará disponible para autoridades locales, con el fin de que definan medidas de prevención y atención de acuerdo con las condiciones de cada territorio.

“Cada uno de ustedes podrá entrar y ver en la zona donde viven qué problemas de adaptación existen, qué vulnerabilidad tiene el lugar donde ustedes viven en relación al cambio climático”.

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Bárcena explicó que el objetivo es anticipar las consecuencias de los fenómenos climáticos antes de que afecten a las comunidades.

La plataforma nacional de riesgos permitirá identificar si una zona enfrenta mayores amenazas por inundaciones, falta de agua u otras condiciones que puedan agravarse por el calentamiento global.

“La población sepa: ‘A ver, yo vivo en un lugar muy vulnerable. Aquí si llueve, me va a pasar esto o si hay una sequía, tengo estos problemas’”, añadió.

La titular de Semarnat añadió que la información deberá servir para que los gobiernos estatales y locales tomen decisiones sobre infraestructura, protección civil, conservación y atención a la población.

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Alerta sobre pérdida acelerada de las costas

La erosión costera será uno de los temas que el gobierno federal atenderá dentro de su política de adaptación. Bárcena indicó que México tiene 17 estados con litoral y que Semarnat ha evaluado las condiciones de Tabasco y Veracruz, donde identificó afectaciones por la pérdida de costa.

“México tiene 17 estados costeros. Nosotros hemos evaluado la erosión costera en Tabasco y Veracruz. Grave Tabasco, grave. Está perdiendo rápidamente su costa”.

La dependencia también trabaja en Quintana Roo y Yucatán para definir medidas de protección y restauración. Bárcena señaló que la prioridad será contener el avance de la erosión y recuperar las zonas costeras que ya presentan daños.

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Entre las alternativas mencionadas se encuentran la recuperación de manglares y la construcción de escolleras. La funcionaria sostuvo que las acciones deberán enfocarse en evitar una mayor pérdida de playas, un efecto que, de acuerdo con su exposición, se observa con mayor intensidad en la costa del Atlántico.

“Estamos trabajando para ver cómo restauramos las costas, cómo primero controlamos, evitamos la erosión de las costas y segundo, cómo restauramos estas costas, ya sea con manglares, que es una forma muy importante, con escolleras”.

Bárcena también se refirió al sargazo que llega a las playas de Quintana Roo. Expuso que entre 40 mil y 90 mil toneladas navegan en el Caribe mexicano y que alrededor de 10% recala en las costas de esa entidad.

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“Están navegando alrededor entre 40 y 90 mil toneladas de sargazo en el mar Caribe mexicano y llega el 10% recala en las playas de Quintana Roo”.

La estrategia nacional contempla recolectar el sargazo antes de que alcance las playas y se vuelva tóxico. La secretaria señaló que el gobierno analiza mecanismos para procesarlo y convertirlo en un recurso, bajo un esquema de economía circular.

“Cómo lo podemos tratar para generar del sargazo, en lugar de que sea un residuo, pues transformarlo en un recurso que nos pueda servir”.

México mantiene la meta de 38% de energía renovable en 2030

En materia de mitigación, Bárcena recordó que México mantiene la meta de alcanzar emisiones netas cero en 2050 y elevar a 38% la generación de energía renovable en 2030. Indicó que el país se encuentra actualmente entre 26% y 27%.

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“Tenemos que aumentar nuestra capacidad de generar energía a través de fuentes renovables, ya sea solares, eólicas, geotérmicas”, aseveró.

La secretaria señaló que la generación de electricidad representa 19% de las emisiones. Por ello, consideró necesaria la participación de sectores como transporte, industria, agricultura, manejo de residuos y generación eléctrica para cumplir las metas climáticas planteadas por el gobierno federal.

“La electricidad contribuye de manera muy importante en las emisiones, 19%”, mencionó.

Bárcena indicó que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático reunió a 20 secretarías, que ya entregaron sus acciones para el programa especial en la materia y añadió que la aplicación de esas medidas requerirá financiamiento y que el gobierno busca regular un mercado de emisiones de carbono.

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La funcionaria afirmó que, en el mercado voluntario, cada tonelada de carbono se intercambia en 23 dólares, mientras que en el ámbito internacional el precio oscila entre 50 y 60 dólares.

También mencionó que se desarrolla un proyecto con Singapur para financiar la restauración de manglares en Yucatán o en la península.

“México podemos hacerlo, porque nosotros sí necesitamos reponer, restaurar la naturaleza. Y la naturaleza es fundamental para compensar el cambio climático”.

Durante el evento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sostuvo que la política climática debe incluir medidas contra la desigualdad. Señaló que 1% de la población mundial con mayores recursos genera más emisiones que 66% de la población con menos ingresos.

“No puede haber justicia climática sin justicia social. Hay que construir una nueva ética de la vida en común”, concluyó.