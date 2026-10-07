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¿Quieres ahorrar más? 8 microhábitos que te ayudarán a organizar tus finanzas

Para conseguir cambios que permanezcan a largo plazo, es necesario avanzar de forma gradual y establecer acciones sencillas que puedan incorporarse a la rutina diaria

Persona en una mesa con una cartera abierta que contiene billetes, tarjetas y una hoja, junto a una libreta con números, recibos y monedas.
Hábitos para mejorar las finanzas personales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Transformar las finanzas personales requiere más que buenas intenciones, pues aunque muchas personas se proponen ahorrar, invertir o disminuir sus gastos, con frecuencia abandonan estos objetivos después de algunas semanas. El principal obstáculo no necesariamente es la falta de voluntad, sino intentar modificar de manera repentina todos los hábitos relacionados con el manejo del dinero.

Para conseguir cambios que permanezcan a largo plazo, es necesario avanzar de forma gradual y establecer acciones sencillas que puedan incorporarse a la rutina diaria. La constancia permite mantener el esfuerzo, siempre que exista una meta definida y se repita el comportamiento con paciencia, sin buscar resultados inmediatos.

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de la revista mensual del Consumidor dio a conocer algunas medidas que se pueden implementar para mejorar la economía personal.

Hábitos para organizar mejor las finanzas

  • Comienza con una cantidad pequeña Puedes apartar $20 o $50 cada semana. De esta manera, tu mente se habitúa al ahorro.
  • Automatiza tu ahorro Programa una transferencia el día que recibes tu pago a una cuenta separada.
  • Ponle un objetivo claro Tener un objetivo dará motivación y te la mantendrá viva.
  • Dedícale tiempo a tus finanzas Registra tus gastos todos los días.
  • Ahorra antes de gastar Al recibir tus ingresos, separa tu ahorro y distribuye el resto para cubrir tus gastos.
  • Espera 24 h antes de comprar Las ofertas son tentadoras, pero espera y te ayuda a saber si realmente lo necesitas.
  • Evita comprar solo porque está en promoción u oferta Un incentivo o descuento no representa un ahorro real si no lo necesitas.
  • Elimina las tentaciones digitales Desactiva las notificaciones de tiendas en línea y evita guardar los datos de tus tarjetas en las aplicaciones.
Finanzas personales
Hábitos financieros para mejorar la economía personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips para reducir los gastos hormiga

  • Planea tus traslados Sal con anticipación; así evitarás gastar en taxis o aplicaciones de transporte.
  • Ve al súper con una lista Anota lo que necesitas y compra solo lo que necesitas por impulso.
  • Prepara tus refrigerios Lleva tus alimentos y bebidas; evitará que gastes fuera de casa.
  • Revisa tus suscripciones Cancela aquellas plataformas o servicios digitales que ya no utilizas.

¿Cómo convertir las metas financieras en hábitos?

De acuerdo con el organismo, una alternativa consiste en relacionar cada práctica con un momento concreto del día. Por ejemplo, reservar una cantidad al recibir el pago, revisar las cuentas antes de dormir o preparar una lista antes de acudir de compras puede facilitar que estas actividades se vuelvan parte de la rutina.

La claridad también favorece la repetición, ya que una indicación específica resulta más sencilla de seguir. Además, omitir una acción ocasionalmente no significa fracasar, lo importante es retomarla al día siguiente y mantener el propósito. Construir hábitos financieros no exige perfección, sino perseverancia y disposición para continuar.

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