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Cambio climático y pérdida de hábitat amenazan a la fauna: poblaciones animales cayeron 95% en México y América Latina

El país cuenta con más de 200,000 especies, lo que lo convierte en una de las naciones más ricas en biodiversidad del mundo

Ilustración plana de un elefante, mono, león, guacamayo, serpiente, lagarto y rana, con un fondo dividido en secciones que muestran calor, fuego, sequía e inundaciones.
El cambio climático y su afectación en la fauna de México y América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La reducción drástica de la fauna silvestre en los últimos 50 años se ha convertido en una alerta global, con repercusiones especialmente graves en México y otras regiones de América Latina. Según datos divulgados por el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana, entre 1970 y 2020, las poblaciones animales disminuyeron 73 % a nivel mundial, alcanzando una caída de 95 % en Latinoamérica. Más allá de las cifras, este fenómeno evidencia el deterioro de los ecosistemas y la urgente necesidad de acciones coordinadas para frenar la tendencia.

Las causas detrás de esta emergencia ambiental son múltiples y se entrelazan, potenciando sus consecuencias, principalmente con la pérdida de hábitats, la explotación excesiva de especies, contaminación, la llegada de especies invasoras y aparición de nuevas enfermedades actúan de forma simultánea.

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Estas presiones, agravadas por el cambio climático, reducen los espacios y recursos indispensables para la supervivencia de los ejemplares, alterando los ciclos naturales y el equilibrio de los ecosistemas.

Efectos del cambio climático en diferentes animales

Estudios retomados por Centrus IBERO muestran cómo las alteraciones climáticas afectan de manera diversa a la fauna mundial. En Asia, una investigación que siguió a más de mil elefantes durante 35 años reveló que las altas temperaturas se relacionan con un aumento de muertes por golpes de calor y enfermedades infecciosas. El calentamiento global, además de exponer a los animales a condiciones extremas, modifica la disponibilidad de recursos esenciales y crea ambientes propicios para agentes patógenos.

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Entre los osos polares, el principal peligro proviene de la desaparición del hielo marino, que constituye la base para cazar y alimentarse. Cuando el hielo se forma tarde o se derrite antes de lo normal, este especie debe soportar periodos más extensos sin comida, lo que deteriora su salud y compromete la supervivencia de las crías.

Las aves migratorias enfrentan un reto distinto: el desfase entre el calendario biológico y la disponibilidad de alimento, ya que, el comienzo de su migración está vinculada con la duración del día, pero el adelanto de la primavera por el incremento de la temperatura altera el ciclo de los insectos de los que dependen. De esta mandera, cuando llegan a su destino, los recursos pueden haberse agotado, lo que limita la alimentación de las crías y pone en riesgo la reproducción.

México cuenta con más de 200,000 especies, lo que lo convierte en uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo. Sin embargo, también está profundamente afectado por esta crisis, donde sus principales amenazas son:

  • Deforestación
  • Caza furtiva y comercio ilegal de especies
  • Cambio climático
  • Megaproyectos, turismo depredador y expansión urbana
Infografía: oso polar, elefante, jaguar, ajolote, vaquita, tortuga, aves, mapa de México, árboles, sierra, trampa, fábrica, montañas, desierto, arrecife.
Una infografía detalla el impacto global del cambio climático en animales y los riesgos específicos para las 200,000 especies de la biodiversidad mexicana, según datos de Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 especies mexicanas en peligro crítico

  • Vaquita marina
  • Tortuga laúd
  • Lobo mexicano
  • Ajolote mexicano
  • Guacamaya roja
  • Mariposa monarca
  • Coral cuerno de alce
  • Pepino de mar
  • Orquídea monja blanca
  • Jaguar

La riqueza de los ecosistemas de México y su vínculo con la geografía

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su informe de medio ambiente, señaló que la extraordinaria biodiversidad de México es el resultado directo de su compleja historia geológica y su ubicación estratégica.

El país se distingue por una topografía variada donde sobresalen grandes cadenas montañosas como la Sierra Madre Occidental y Oriental, así como el Eje Neovolcánico Transversal, hogar de los picos volcánicos más altos del territorio. Estas formaciones, junto con mesetas y valles, han propiciado múltiples microclimas, permitiendo el desarrollo de una vasta gama de comunidades biológicas a lo largo y ancho del país.

La riqueza de relieves y alturas, además de crear paisajes únicos, favorece la existencia de una amplia variedad de ambientes, desde zonas áridas hasta selvas húmedas.

A la diversidad terrestre se suma la pluralidad marina y costera de México, que ocupa el duodécimo lugar mundial en longitud de litorales y superficie oceánica. Rodeado por el Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el mar Caribe, y con numerosas islas e islotes, posee ecosistemas como: manglares, arrecifes, dunas, pastos marinos, así como cañones y montes submarinos, ventilas hidrotermales y profundidades oceánicas.

Esta variedad de ambientes promueve una enorme cantidad de especies, aunque el conocimiento sobre la biodiversidad mundial sigue siendo limitado. Si bien la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) reconoce poco más de 1.73 millones de especies descritas, estimaciones conservadoras sugieren que podrían existir más de 100 millones de especies en el planeta, lo que evidencia cuánto falta aún por descubrir.

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