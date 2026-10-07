Habrá concierto gratis en el Monumento a la Revolución con El Harágán y Cia, Out of Control Army y Resorte: cuándo y a qué hora será

Integrantes de agrupaciones musicales aparecen en un montaje fotográfico sobre la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. (Composición: El Haragán y Cia y Out Of Control Army/Redes sociales)

Guardar

El concierto gratuito que anunció Reactor 105.7 para celebrar su aniversario número 22 ya tiene fecha confirmada y reunirá sobre un mismo escenario a El Haragán y Cía, una de las bandas más representativas del rock urbano mexicano, junto con agrupaciones como Out of Control Army y Resorte.

El festival, bautizado como Núcleo 01, forma parte de la estrategia de la emisora para llevar la música a un espacio público de la Ciudad de México. La propuesta contempla entrada libre para todos los asistentes, sin costo de boletaje ni registro previo mencionado hasta el momento.

PUBLICIDAD

Video promocional del Festival 22 Aniversario de la estación de radio Reactor 105.7 FM, perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

Un cartel pensado para el rock urbano

El cartel de Núcleo 01 no se limita a la banda estelar. Además de El Haragán y Cía, la jornada contará con las presentaciones de Out of Control Army y Resorte, dos agrupaciones con trayectoria dentro de la escena del rock y el punk en México.

A ellas se suman Johnny Nasty Boots, Calaverx y Fakir y Los Psíquicos, lo que completa una oferta de seis actos en total para esta edición del aniversario de la emisora.

La combinación de bandas apunta a un público que sigue de cerca la programación musical de Reactor 105.7, estación que organiza el evento como parte de las actividades por su 22° aniversario.

PUBLICIDAD

Según informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el concierto tendrá entrada libre, dato que coincide con lo difundido por la propia emisora al anunciar la actividad.

Fecha, lugar y horario del concierto

El cartel promociona el concierto gratuito Núcleo 01 por el aniversario 22 de Reactor 105.7 FM, programado para el 6 de noviembre en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (IMER/Gob de México)

El concierto de Núcleo 01 se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026. La cita es en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el horario de inicio del evento. Tanto el medio adn40 como Chilango coinciden en que esta información aún no fue confirmada oficialmente por los organizadores.

PUBLICIDAD

Ante esa falta de precisión, se recomienda a quienes deseen asistir llegar con anticipación para conseguir un buen lugar, dado que se trata de un evento gratuito y de acceso libre en un espacio público abierto.

Se sugiere además estar atento a los canales oficiales de Reactor 105.7 y de la Secretaría de Cultura capitalina, de donde podría desprenderse la confirmación del horario en los días previos al concierto.

El marco del aniversario de Reactor 105.7

El concierto se enmarca en la conmemoración del 22° aniversario de Reactor 105.7. Para esta celebración, la estación decidió sacar la música a la calle y tomar uno de los espacios públicos de mayor reconocimiento en la capital mexicana.

PUBLICIDAD

La propia emisora difundió la convocatoria señalando que, para este aniversario, la música sale a la calle para tomar uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, en referencia al Monumento a la Revolución como escenario del festival.

Con Núcleo 01, Reactor 105.7 replica un formato que vincula su programación musical con actividades gratuitas y abiertas al público general, en esta ocasión centradas en el rock urbano y el punk a través de las bandas confirmadas.

El evento se perfila como la actividad central de los festejos por el aniversario de la emisora, al reunir en un solo cartel a seis agrupaciones y convocar a una concurrencia que no requiere pago de entrada para presenciar el festival completo.

PUBLICIDAD

El Haragán y Cía éxitos que ya son clásicos

El grupo mexicano de rock El Haragán y Compañía promociona su concierto del domingo seis de septiembre en Oklahoma City. (Redes sociales )

El Haragán y Cía, la agrupación que encabeza el cartel de Núcleo 01, es una de las bandas más longevas del rock mexicano independiente. Fue fundada en 1989 por Luis Álvarez, conocido como “El Haragán”, junto al bajista Jaime Rodríguez.

Su álbum debut, Valedores Juveniles (1990), se convirtió en lo que la crítica definió como una “piedra de toque del rock urbano” en México. Desde entonces, la banda construyó una carrera sin respaldo de disqueras internacionales, con 11 producciones de estudio, tres discos en vivo y dos recopilaciones.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Mi Muñequita Sintética”, “Él No Lo Mató”, “En El Corazón No Hay Nada” y “No Estoy Muerto”, temas que se difundieron entre su público de boca en boca antes de masificarse. Su repertorio combina rock and roll, blues, funk, reggae y heavy metal, con letras centradas en temáticas citadinas y de crítica social.

PUBLICIDAD

En 2024, El Haragán celebró más de 36 años de trayectoria con un concierto en la Arena Ciudad de México, donde interpretó un repertorio de más de 30 temas junto a invitados como Alex Lora y Rubén Albarrán. La banda ha compartido escenario en festivales como el Vive Latino y ha llegado a recintos internacionales como el Madison Square Garden.

Out of Control Army, una “armada” del ska mexicano

Cuatro hombres ataviados con chaqueta y gafas de sol permanecen de pie en la plaza situada frente a la fachada de una iglesia de piedra. (Redes sociales )

Out of Control Army nació en marzo de 2015 por iniciativa de Deals Olán (también llamado José Olán), saxofonista con 12 años de trayectoria en bandas como Maskatesta y Tijuana No!. El origen del proyecto fue circunstancial: surgió para abrir un concierto de la banda neoyorquina The Toasters.

PUBLICIDAD

La agrupación reúne a músicos de distintas bandas emblemáticas del ska mexicano, entre ellos integrantes de Los de Abajo, Sr. Bikini, Los Victorios y La Tremenda Korte. Su lema, “El ska no está en extinción”, resume su propuesta artística.

Con cinco álbumes en su catálogo y giras por Europa, Estados Unidos y Japón, Out of Control Army se consolidó como una de las bandas independientes más activas del género en Latinoamérica. Entre sus canciones más escuchadas figuran “Mi corazón encantado” y “Al Fondo del Mar”, que en conjunto superan los 11 millones de reproducciones.

En 2025, la banda celebró una década de trayectoria con un disco grabado en vivo en el Teatro Metropolitan, que incluyó 33 canciones.

Resorte, tres décadas de nu metal con mensaje social

Resorte es una banda de nu metal y rap metal fundada en 1995 en Ciudad Satélite, Estado de México, por Tavo Limongi, Juan Chávez y Carlos Sánchez. Su sencillo “América” la llevó a transmitirse en MTV y a obtener reconocimiento nacional.

PUBLICIDAD

Su álbum debut, República de Ciegos (1997), fue producido por Vernon Reid, de la banda Living Colour. El segundo disco, XL (1999), ingresó al Top 10 de MTV Latinoamérica. Temas como “Puro Rock”, “Caliente” y “Alcohol” le permitieron a la banda compartir escenario con grupos como Green Day, Korn y Red Hot Chili Peppers.

En 2020 falleció su fundador, Tavo Limongi, a los 52 años. La banda continuó su carrera y en 2024 lanzó República Zombie, su primer álbum completo en casi 20 años. Resorte celebró en 2025 sus tres décadas de historia con una gira especial por Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Las propuestas emergentes del cartel

El cartel de Núcleo 01 también incluye a tres proyectos con trayectorias más recientes. Johnny Nasty Boots, originario de la Ciudad de México y radicado en Los Ángeles desde 2022, mezcla el rock psicodélico de los años 60 y 70 con un sonido moderno. Su sencillo “Deadline” fue nombrado “Canción del Año” por Reactor 105.7 en 2018.

Calaverx es un proyecto de dark wave y post-punk formado en 2021, liderado por Manuel Synth, con influencias de bandas como Depeche Mode y The Cure. El grupo decidió cantar en español para diferenciarse en los mercados europeo y estadounidense, donde ha realizado giras recientes por Bélgica, España, Francia y Países Bajos.

Fakir y Los Psíquicos, proyecto de Rafael Zepeda y Erick Espartacus, lanzó en junio de 2026 el álbum El Amor Te Hiere Como El Rayo, un trabajo de nueve canciones que la agrupación definió como “disco novela”, un formato pensado para contar una historia completa de principio a fin.

Cómo llegar al Monumento a la Revolución

Para quienes planean asistir en transporte público, existen dos opciones principales de acceso. La primera es la Línea 2 del Metro, con la estación Revolución como punto de referencia más cercano al recinto.

La segunda alternativa es la Línea 1 del Metrobús, que cuenta con la estación Plaza de la República, ubicada también en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

Ambas opciones permiten un acceso directo a la Plaza de la República, el espacio donde se desarrollará la totalidad del festival por el aniversario de la emisora.