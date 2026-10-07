Llega la Expo de Juan Gabriel al Palacio Postal con vestuarios icónicos, fotos y dibujos personales: fechas, horario y cómo llegar

La museografía recrea un ambiente íntimo para narrar la historia artística del Divo de Juárez. (Instagram/@palacio.postal.museo)

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El Palacio Postal abre la exposición “Amor eterno por siempre: Juan Gabriel”, con más de 100 piezas personales del cantautor, entre vestuarios, fotografías, pinturas y dibujos que llegan por primera vez a la Ciudad de México.

La muestra permanece abierta hasta el 24 de enero de 2027, con entrada gratuita.

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La exhibición ocupa el tercer piso del recinto, ubicado en Tacuba 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

El horario de visita es de martes a domingo, de las 10:00 a las 17:00 horas, y los lunes permanece cerrada.

Antigüedades personales del cantante completan el recorrido de más de 100 piezas. (Composición fotográfica/Fotos:@palacio.postal.museo)

Correos de México, el Museo Juan Gabriel y la familia Aguilera organizan la muestra a diez años del fallecimiento del cantante.

El recorrido se arma con más de 100 objetos, entre chaquetas, zapatos, fotografías, pinturas, cuadros, premios y antigüedades que pertenecieron a Alberto Aguilera Valadez.

Cómo llegar al Palacio Postal en transporte público

La estación de metro más cercana es Bellas Artes, de las líneas 2 y 8, a unos minutos caminando del recinto.

La estación Allende de la línea 2 y la estación Hidalgo, de la línea 3, también quedan a una distancia de no más de 10 minutos a pie.

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Para quienes usan Metrobús, la estación Bellas Artes de la Línea 4 se ubica a tres minutos caminando del Palacio Postal.

La estación Bellas Artes, de las líneas 2 y 8 del Metro, se ubica a menos de 5 minutos a pie del recinto. (Foto: Palacio Postal)

También existen paradas de camión cercanas sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en el cruce con la calle Tacuba, cerca del edificio.

Entre las rutas de camión que circulan por la zona están la 4, la 146 y distintas rutas concesionadas que recorren el Centro Histórico.

El transporte público resulta la opción más directa, dado que el Palacio Postal se ubica a unos 10 minutos caminando del Zócalo capitalino.

El recinto se encuentra a unos 10 minutos a pie del Zócalo capitalino. (Foto: Gobierno de México)

Qué vestuarios, fotos y dibujos se pueden ver en la exposición

La museografía se presenta en un formato íntimo que permite recorrer la historia artística de Juan Gabriel a través de sus objetos personales.

Entre las piezas destacan las chaquetas y los zapatos que usó en sus presentaciones, así como pinturas y dibujos de su autoría.

La colección incluye también fotografías de distintas etapas de su carrera y los premios que recibió a lo largo de más de cuatro décadas como compositor.

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La exposición permanecerá abierta hasta el 24 de enero de 2027. (Instagram/@palacio.postal.museo)

Juan Gabriel escribió más de 1,000 canciones, muchas de las cuales forman parte del repertorio popular mexicano.

El recorrido integra una Gira de Shows interactiva, con fotografías en gran formato que funcionan con realidad aumentada a través de la aplicación móvil gratuita del Museo Juan Gabriel.

Los visitantes pueden además enviar cartas desde el Palacio Postal dirigidas al Museo Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La muestra abrió sus puertas el 1 de octubre de 2026 en el tercer piso del Palacio Postal. (Foto: Gobierno de México)

Las piezas llegan por primera vez desde el Museo Juan Gabriel de Ciudad Juárez

Los objetos personales que integran la exposición forman parte del acervo del Museo Juan Gabriel, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y llegan por primera vez a la Ciudad de México.

La colección permanece de forma habitual en ese recinto, dedicado a resguardar el patrimonio del cantautor.

El Museo Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, resguarda de forma permanente el legado documental del cantautor. (Foto: Museo Juan Gabriel)

El director de la Fundación Juan Gabriel, Felipe Rojas Portillo, señaló que la institución se suma a la invitación del Palacio Postal para seguir expresando, a través de cartas, las emociones que acompañan las composiciones del artista.

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Como parte de esa dinámica, los visitantes pueden escribir y enviar cartas desde el recinto capitalino dirigidas al museo chihuahuense.

Hasta cuándo estará disponible la exposición

La muestra abrió el 1 de octubre de 2026 y se extiende hasta el domingo 24 de enero de 2027.

El acceso a la exposición es gratuito. En la tienda filatélica de la Quinta Casa de Correos se puede adquirir además el kit filatélico dedicado al compositor, que incluye dos timbres postales emitidos el 11 de agosto, una hojilla filatélica y un sobre del primer día de emisión.

La Fundación Juan Gabriel autorizó el préstamo temporal de la colección para esta exposición en el Palacio Postal. (Infobae México/ Jovani Pérez)

Cómo llegar al Palacio Postal en transporte privado

Quienes se trasladan en automóvil particular pueden utilizar el estacionamiento público del Palacio de Bellas Artes, ubicado a unos pasos del recinto postal, y completar el trayecto caminando.

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La zona del Centro Histórico cuenta también con estacionamientos privados sobre las calles aledañas a Eje Central Lázaro Cárdenas.

Los visitantes pueden enviar cartas desde el Palacio Postal dirigidas al Museo Juan Gabriel, en Chihuahua. (Foto: Palacio Postal)

Para quienes llegan en aplicaciones de transporte, el punto de referencia más cercano es la estación Bellas Artes, a dos minutos a pie del Palacio Postal.

El recinto se localiza en una zona peatonal del Centro Histórico, por lo que el descenso se recomienda sobre Eje Central o en las calles aledañas a Madero.

A diez años de la partida de Juan Gabriel

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años, a causa de un infarto agudo de miocardio, dos días después de ofrecer un concierto en The Forum de Inglewood.

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Sus restos fueron cremados en Anaheim, California, por decisión de sus hijos.

Las cenizas del cantante llegaron al Palacio de Bellas Artes, donde permanecieron en el vestíbulo del recinto durante dos días, el 5 y 6 de septiembre de 2016.

La Plaza Garibaldi se llenó el 28 de agosto de 2026 para recordar al cantante a diez años de su fallecimiento. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Se calcula que alrededor de 700,000 personas acudieron a despedirlo en ese homenaje, considerado uno de los más concurridos en la historia del país.

Tras el homenaje, las cenizas fueron trasladadas a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde descansan en la casa que perteneció al cantante y que hoy forma parte del circuito de espacios dedicados a su memoria en esa ciudad.

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A diez años de su fallecimiento, instituciones culturales y organismos públicos organizan actividades conmemorativas.

Juan Gabriel se presentó en el Palacio de Bellas Artes en tres ocasiones históricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición “Amor eterno por siempre: Juan Gabriel” en el Palacio Postal forma parte de ese conjunto de homenajes, junto con la emisión de timbres postales y actos en Ciudad Juárez y otros puntos del país.

El legado musical de Juan Gabriel en la música mexicana

Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantautor, compuso más de 1,000 canciones a lo largo de su carrera.

Temas como “Amor eterno”, “Querida”, “Hasta que te conocí” y “Noa Noa” forman parte del repertorio que artistas de distintas generaciones continúan interpretando.

Su catálogo incluye composiciones que impulsó para otros intérpretes, entre ellos Rocío Dúrcal, con quien grabó el álbum Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel en 1977 y mantuvo una colaboración musical que se extendió por dos décadas, con producciones como Frente a frente y Juntos otra vez.

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"Amor eterno", "Querida" y "Hasta que te conocí" figuran entre sus composiciones más interpretadas. EFE/Ulises Ruiz Basurto

Juan Gabriel también produjo discos para artistas como Yolanda del Río, Estela Núñez, Lucha Villa y Aída Cuevas, lo que amplió su influencia más allá de su propia carrera como intérprete.

El Museo Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, resguarda de forma permanente objetos, vestuarios y documentos de su trayectoria.

La influencia de Juan Gabriel se mantiene vigente en géneros como la balada, la ranchera y el pop en español. FOTO: ARCHIVO / DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

La institución funciona como punto central para la conservación de su legado y coordina préstamos temporales de piezas, como ocurre con la muestra que se exhibe en el Palacio Postal.