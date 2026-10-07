Dariana salió rumbo a la secundaria y fue hallada asesinada en Puebla: investigan caso

Dariana Valencia Soriano tenía 15 años y estudiaba en la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac, en Teziutlán, Puebla. Crédito: Especial

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Un hombre menor de edad fue detenido como principal sospechoso del asesinato de Dariana Valencia Soriano, una adolescente de 15 años que estudiaba en la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac, en Teziutlán, Puebla.

La joven desapareció la tarde del lunes 5 de octubre, después de acudir a clases. Las autoridades localizaron su cuerpo durante la madrugada del martes 6 de octubre en el Barrio de Xoloco, con múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

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Los familiares de la víctima señalaron que el detenido pertenecía a la misma secundaria que Dariana. Las autoridades aún no han informado el posible móvil del crimen ni han divulgado más detalles sobre el sospechoso.

Dariana Valencia Soriano desapareció tras salir de la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac

Dariana, originaria de San Juan Xiutetelco, salió de su casa el lunes para asistir a clases con normalidad. Vestía el uniforme deportivo de la institución, compuesto por una sudadera blanca con detalles verdes y negros.

Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por la tarde de ese mismo día, sus familiares perdieron todo contacto con ella. Ante la falta de noticias, iniciaron una campaña de búsqueda en redes sociales y compartieron una fotografía de la adolescente.

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La movilización no se limitó al entorno digital. Familiares, amigos, vecinos y autoridades recorrieron las zonas cercanas a la escuela y los trayectos que Dariana solía tomar para regresar a su hogar.

La búsqueda se extendió durante varias horas sin resultados. La incertidumbre terminó la madrugada del martes, cuando se reportó el hallazgo del cuerpo en un terreno de la comunidad.

La Fiscalía de Puebla confirmó que Dariana fue apuñalada en repetidas ocasiones

Agentes de la policía local resguardaron el perímetro del lugar donde apareció el cuerpo. Los familiares de la adolescente acudieron al sitio para realizar el reconocimiento de la víctima.

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro. El personal forense determinó que Dariana había sido apuñalada en repetidas ocasiones antes de morir.

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La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres abrió una carpeta de investigación. El objetivo de la indagatoria es establecer la identidad completa de los responsables del crimen.

Tras las primeras diligencias, la familia de la víctima confirmó la detención de un hombre menor de edad. El detenido sería, de acuerdo con ese testimonio, compañero de la propia secundaria a la que asistía Dariana.

El Ayuntamiento de Teziutlán emitió un comunicado para reprobar el hecho. La administración municipal pidió a las autoridades competentes que investiguen el caso conforme a derecho y garanticen el acceso a la justicia para la familia.

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Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno municipal también se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). Esa institución será la encargada de determinar la clasificación jurídica final de los hechos.

Puebla registró entre tres y cinco feminicidios por trimestre durante 2026, según el SESNSP

El caso de Dariana se suma a un registro de violencia feminicida que el Gobierno de México documenta de manera periódica. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó tres feminicidios en Puebla durante el primer trimestre de 2026.

Con esa cifra, la entidad se ubicó en el lugar 17 a nivel nacional en ese periodo. Sinaloa encabezó el listado nacional con 15 casos, seguido de Chiapas con 13.

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Puebla, Puebla, registra entre tres y cinco feminicidios por trimestre durante 2026, de acuerdo con los informes mensuales del SESNSP. La cifra representa una disminución frente a años anteriores, aunque la entidad continúa entre los primeros 25 lugares del país en este delito.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el primer semestre de 2026, el SESNSP contabilizó cinco feminicidios en el estado, posición 21 a nivel nacional. Sinaloa volvió a encabezar la lista con 42 casos, y el Estado de México ocupó el segundo lugar con 24.

El Gobierno de Puebla informó que, durante el primer semestre de 2026, los casos de feminicidio disminuyeron 66.7% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado reconoció que hasta junio solo se habían iniciado cinco carpetas de investigación por ese delito.

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El Informe Mensual de Violencia contra las Mujeres del SESNSP también ubicó a Puebla en el lugar 11 nacional en homicidio doloso contra mujeres durante junio, con 36 víctimas. La entidad ocupó además el noveno lugar en violencia familiar y el octavo en violación simple y equiparada.

En la última década, Puebla acumuló 340 feminicidios, según el reporte histórico del SESNSP citado por medios locales. Esa cifra equivale a un promedio de 31 casos por año en el estado.

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

Durante 2024, la entidad registró 42 feminicidios, mientras que en 2025 la cifra bajó a 25 casos. El año 2026 arrancó con dos feminicidios contabilizados en enero, dentro de un total de mil 146 delitos cuyas víctimas fueron mujeres en ese mes.

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La Fiscalía de Puebla aún no ha clasificado de manera oficial el homicidio de Dariana como feminicidio. Esa determinación corresponde a la FGE, de acuerdo con lo señalado por el propio Ayuntamiento de Teziutlán en su comunicado.