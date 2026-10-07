México

Cuáles son los hoteles, gasolineras y casas de cambio que fueron bloqueadas por vínculos con el Cártel de Sinaloa en Tijuana y Mexicali

Entre los establecimientos señalados figuran Magic Casa de Cambio, Mía Centro Cambiario, Servicios Hoteleros Gastélum y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza

Ilustración en primer plano de un hombre con barba sobre paneles de un hotel, una tienda, una gasolinera y dos vehículos blindados.
Un retrato ilustrado de Ismael Zambada Sicairos encabeza una grilla de establecimientos comerciales vinculados a investigaciones de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Diario Oficial de los Estados Unidos formalizó el 6 de octubre de 2026 el bloqueo de hoteles, gasolineras y casas de cambio con operaciones en Tijuana y Mexicali. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló a estos negocios por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

La notificación ratifica una determinación tomada el 29 de septiembre de 2026 bajo la firma del director Bradley T. Smith. El documento identifica a los propietarios de cada negocio y establece la inmovilización de sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.

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La medida prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones comerciales con los negocios señalados. La OFAC determinó que estos establecimientos funcionaron como estructura financiera del grupo criminal en Baja California.

Magic Casa de Cambio y Mía Centro Cambiario encabezan el bloqueo en Tijuana y Mexicali

El edicto bloqueó a Galerías Centro Cambiario, conocida comercialmente como Magic Casa de Cambio, con sede en Tijuana. La autoridad vinculó esta casa de cambio a Ilia Elizabeth Félix Rivera, registrada también en la ciudad fronteriza.

Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).
Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

La notificación alcanzó además a Mía Centro Cambiario, con operaciones en Mexicali. El documento asoció esta segunda casa de cambio a José Ángel Rivera Zazueta, identificado también como Miguel Ángel Rivera Salas y con el sobrenombre de El Flaco.

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¿Qué casas de cambio bloqueó Estados Unidos en Baja California? El gobierno estadounidense inmovilizó los activos de Magic Casa de Cambio en Tijuana y de Mía Centro Cambiario en Mexicali, ambas señaladas como mecanismos financieros del Cártel de Sinaloa y vinculadas a integrantes identificados en el propio edicto oficial.

El mismo José Ángel Rivera Zazueta apareció relacionado con Rivos Servicios, firma de apoyo al transporte con sede en Culiacán, Sinaloa. Esta empresa quedó sujeta a las mismas restricciones comerciales impuestas por la autoridad estadounidense.

Servicios Hoteleros Gastélum y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza quedan bajo congelamiento de activos

El edicto gubernamental bloqueó a Servicios Hoteleros Gastélum, empresa dedicada al alojamiento a corto plazo en Culiacán. La autoridad vinculó este negocio hotelero a Hildegardo Gastélum García, identificado con el alias de Aldo en esa misma ciudad.

(Departamento del Tesoro EEUU)
(Departamento del Tesoro EEUU)

La publicación sancionó también a Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, firma dedicada al comercio de combustibles en Mexicali. El documento asoció esta gasolinera a Pedro Ariel Mendívil García, señalado por prestar apoyo financiero al grupo criminal.

El listado agregó a Xolo Gas de Baja California, entidad de venta de combustible para automóviles con sede en Tijuana. La autoridad vinculó esta segunda gasolinera a Jerónimo Javier Vera Ayala, propietario de otras tres firmas incluidas en el mismo edicto.

El bloqueo de negocios en Tijuana incluyó además a Baja Fixer Group, empresa dedicada a actividades inmobiliarias. El documento asoció esta firma a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, propietario de diez sociedades mercantiles señaladas en total por la OFAC.

Ese mismo grupo corporativo sumó a Conciertos y Espectáculos Inhouse y a Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, esta última conocida como Promociones CHF de Baja California. Ambas firmas operaron en el sector del entretenimiento según la descripción del propio edicto.

Edifika Desarrollos Baja y otras firmas de Tijuana completan la lista de bloqueos

La publicación sancionó a Edifika Desarrollos Baja, empresa inmobiliaria con sede en Tijuana. El documento vinculó este negocio a Luis Alfonso Torres Torres, propietario de cinco corporaciones señaladas en el mismo listado oficial.

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El mismo grupo de Torres Torres incluyó a Raes Restaurante y a The Woods Bar, firmas del sector gastronómico y de recreación en Tijuana. La autoridad sumó también a Vida Orgánica Tijuana, compañía de transporte y almacenamiento vinculada al mismo individuo.

El edicto incorporó a Publicidad e Imagen Integral Enla-C, firma publicitaria con operaciones en la región. El documento asoció esta empresa a Rafael Buenrostro Martín, señalado por prestar servicios corporativos al grupo criminal.

La lista de negocios bloqueados en Tijuana sumó a Codesuam, fabricante de maquinaria industrial y eléctrica. La autoridad vinculó esta firma a Jerónimo Javier Vera Ayala, propietario también de Grupo Baja Firme, empresa agrícola de cultivo de cereales y leguminosas.

El mismo conjunto de empresas en Tijuana incluyó a Lthings Mexico, comercializadora textil señalada en el edicto. El gobierno estadounidense completó así el bloqueo de negocios con sede en esa ciudad fronteriza y en Mexicali.

La publicación estableció que la consulta del listado de negocios bloqueados permanece disponible en los portales electrónicos de la institución gubernamental. El documento habilitó canales de contacto a través de la Subdirección de Licencias y la Subdirección de Cumplimiento de Sanciones.

Con la difusión formal del edicto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ejecutó la inmovilización de bienes para los negocios enlistados en Tijuana y Mexicali. La resolución administrativa entró en vigor de manera inmediata en el territorio bajo jurisdicción de Estados Unidos.

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