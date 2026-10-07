Los terrenos que desataron las amenazas del CJNG contra el gobernador de Nayarit

Este martes el gobernador inauguró nuevas instalaciones del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) para proteger y preservar parte de la historia y bienes de Nayarit. Foto: Gobierno de Nayarit

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Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, ha enfrentado amenazas e incluso intentaron atentar contra su vida miembros del crimen organizado, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mismo mandatario señaló que han sido varias las intimidaciones, y reveló que comenzaron tras la recuperación de tierras al sur del estado.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, Navarro detalló que se trató de la recuperación de 750 hectáreas de alto valor comercial cerca de Punta de Mita, las cuales se reintegraron al patrimonio estatal como parte del Mega Operativo Nuevo Nayarit.

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“¿Por qué me amenazaron? Porque recobramos 750 hectáreas”, afirmó. Esta recuperación de tierras se convirtió en el punto de partida de una cadena de represalias que incluye asesinatos de abogados, cuerpos colgados como advertencia y un atentado en su contra frustrado.

El Mega Operativo Nayarit que puso en peligro al gobernador

La estrategia jurídica y financiera permitió revertir el despojo y sentar un nuevo estándar en la protección de recursos en Nayarit. Créditos: Infobae México.

Luego de la revisión de títulos, contratos y transmisiones de activos del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) otorgados a particulares entre 2005 y 2021, el gobierno de Nayarit logró, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), la recuperación de casi 9 millones 620 mil metros cuadrados de tierras en la Riviera Nayarit.

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Este operativo reveló que tanto exfuncionarios públicos, empresas y particulares participaron en la apropiación ilegal de terrenos que fueron vendidos en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela a precios de hasta 50 pesos por metro cuadrado, es decir, por debajo de su valor comercial.

A través de contratos de comodato, arrendamientos y compraventas simuladas, terrenos del FIBBA en zonas como Bucerías, San Pancho, Rincón de Guayabitos y Nuevo Nayarit fueron transmitidos fuera de su propósito original, que era para impulsar el desarrollo turístico y beneficiar a ejidatarios de la región.

Bahía de Banderas, México. Crédito: Wikimedia commons - Christian Frausto Bernal

El entonces fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, detalló a Infobae México que varias de las personas que adquirieron los terrenos los vendieron en millones de pesos sin que los recursos ingresaran al fideicomiso, originando un daño patrimonial a gran escala.

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Este operativo culminó con la emisión de órdenes de aprehensión, el aseguramiento de más de 350 cuentas bancarias con montos superiores a 7.200 millones de pesos y la formalización de 27 rescisiones contractuales, 17 acuerdos reparatorios y 9 convenios judiciales.

Así comenzaron las amenazas contra el gobernador: un mensaje de quien aseguró ser el dueño

La fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, detalló en una entrevista con Milenio que derivado de la recuperación de las 750 hectáreas un líder criminal se comunicó con ellos para exigirles que regresan 400 porque eran suyas, y aunque no mencionó su nombre, la descripción recuerda a lo sucedido con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder y fundador del CJNG.

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Foto: Facebook / Miguel Ángel Navarro

Heredia explicó que se trató de “una persona abatida en un operativo en Jalisco que provocó incendios en toda la república”. Esa persona “textualmente mandó una amenaza” exigiendo la devolución de 400 hectáreas “porque él se ostentaba como dueño”.

El propio gobernador detalló reiteró que la negociación que le ofrecieron al gobierno fue que se quedaran con las 350 restantes: “El dueño les manda a pedir a usted (a la fiscal) que se la regrese y después nos pidiéramos que le regresáramos 400 y que nos quedáramos con 350. Nada”, explicó sobre su negativa.

Abogados asesinados y cuerpos colgados

El rechazo a negociar desató una segunda ola de presión. “¿Quién nos reclamó la segunda vez? Los abogados que asesinaron”, señaló el gobernador. Según su relato, estas personas les advirtieron que tanto él como la fiscal debían “atender las consecuencias” por no ceder a la entrega de los terrenos.

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Los litigantes fueron localizados sin vida en Ixtlán del Río y, de acuerdo con el gobernador, operaban como emisarios del CJNG, “específicamente del que fue detenido en La Yesca hace meses”, es decir, de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe de plaza del cártel.

Un retrato tipo ficha policial de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, en el centro de una composición oscura que incluye el logo del CJNG y siluetas genéricas, simbolizando la posible sucesión en el liderazgo del cártel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera escalada llegó con un mensaje más violento: cuerpos colgados en la vía pública. “¿Cuál otra? Con los colgados. ¿Por qué? Porque no quieren dejarnos trabajar”, explicó Navarro Quintero, quien vinculó esta represalia a la negativa de su gobierno a mantener los pagos que, según dijo, funcionarios anteriores sí entregaban al crimen organizado.

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Al respecto, el gobernador aseguró que la propia organización delictiva ejecutó a dos de sus integrantes y los colgó como advertencia, tras ubicarlos mediante cámaras de seguridad del C5 y cámaras particulares.

El atentado frustrado de agosto

En el mes de agosto se frustró un presunto atentado contra el gobernador y la fiscal que se tenía planeado a realizarse durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Fiscales, celebrada en Nuevo Nayarit del 13 al 14 de agosto.

“Lo que no supieron es que la agenda del gobernador y mía ya no coincidió”, explicó Heredia Verdugo, quien permaneció en el evento mientras Navarro Quintero continuó con su propia agenda ese día.

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Los agresores habían ubicado un punto estratégico para el ataque. “Ellos ya habían ubicado un puente en Compostela, donde pretendían atentar en la carretera Tepic-Compostela, que les permitía salir por una brecha y escapar”, detalló.

Narcomanta contar el gobernador de Nayarit y la fiscal. (Redes sociales)

Al terminar la reunión de fiscales sin que el atentado se concretara, el grupo criminal respondió colgando dos cuerpos con un mensaje directo. “La nueva administración se respeta y firma una T”, decía la advertencia, en referencia al cambio de mando de “El Jardinero” a “El Talibán, explicó la fiscal.

Estos datos los obtuvieron con el arresto del presunto operador del CJNG, “Talibán II”, a quien le aseguraron cinco celulares con información detallada sobre vuelos del gobernador, matrículas, horarios y nombres de pasajeros, así como la planeación de un ataque armado desde el puente de la autopista Tepic-Compostela.

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La más reciente acción ocurrió el pasado 4 de octubre con el desplome de una aeronave Cessna Citation I/SP 501 que el gobernador utilizaba de forma ocasional, y que dejó dos personas muertas. Al respecto, las autoridades investigan si se trata de un posible atentado contra el gobernador.