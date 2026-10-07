Gobierno federal contradice al gobernador de Nayarit por supuestas amenazas en su contra: Sheinbaum ve “desperfecto” en caída de avioneta

La presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gabinete de seguridad no ha registrado amenazas ni atentados contra el gobernador. Video: Conferencia de prensa matutina

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el Gabinete de Seguridad cuente con datos que identifiquen amenazas en contra del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, luego de la caída de una aeronave que suele usar para trasladarse.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Sheinbaum fue cuestionada sobre si este hecho se trató de un posible atentado en contra del mandatario estatal, luego de que él y la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, revelaron que se trataba de una posible hipótesis a causa del contexto de amenazas que ha vivido Navarro Quintero.

PUBLICIDAD

Al respecto, la presidenta negó que cuenten con información sobre amenazas en contra del gobernador y desestimó que se tratara de un posible atentado, afirmando que la aeronave cayó por un “desperfecto” y no por un desplome.

“No tenemos información de que haya alguna amenaza. No sé si fue caída como tal, una caía de la avioneta, más bien tuvo un desperfecto por lo que sé, pero no que se cayó la avioneta. Y no hay nada que tenga el gabinete de seguridad que lo asocie a una situación en contra del gobernador”, afirmó.

Fiscalía estatal no descartó un posible atentado contra el gobernador por el uso ocasional de la aeronave

Aunque el gobernador no ha querido mencionar directamente al grupo del crimen organizado que lo ha amenazado, ha hecho referencias a miembros del CJNG. Foto: Captura de pantalla / Gobierno de Nayarit

Sin embargo, tanto el gobernador como la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, han confirmado de manera pública que Miguel Ángel Navarro ha recibido varias amenazas y que incluso ambos fueron objetos de un intento de atentado en su contra.

PUBLICIDAD

La fiscal dijo que las investigaciones sobre la caída de la avioneta, ocurrido el pasado 4 de octubre en el municipio de Ixtlán del Río y que dejó dos muertos, podían representar un atentado contra el gobernador debido a que ocasionalmente la usaba.

“No queremos descartar la posibilidad de que como ocasionalmente el gobernador sí usaba ese vuelo, él hubiese sido el objetivo”, afirmó en conferencia de prensa de este lunes.

Además, detalló que se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que sería la instancia encargada del procesamiento de los indicios recopilados en el siniestro, por lo que la investigación quedó a cargo de las autoridades federales para determinar si se trató de un posible atentado contra el gobernador.

PUBLICIDAD

Desplome de aeronave del gobernador de Nayarit: Fiscalía investiga y no descarta posible atentado contra el mandatario. RRSS

Cabe señalar que la propia fiscal detalló que en días previos detuvieron a un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificado como “Talibán II”, a quien le aseguraron cinco celulares con información detallada sobre vuelos del gobernador, matrículas, horarios y nombres de pasajeros.

Estos dispositivos también permitieron detectar la planeación de un atentado en contra de Navarro y Heredia desde un puente de la autopista Tepic-Compostela, durante un evento en el que se encontraría en agosto junto con la fiscal.

“Prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”, dijo el gobernador ante amenazas

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, habló del inicio de las amenazas en su contra, así como de la fiscal del estado, Elvia Ludmila Heredia. Video: Gobierno de Nayarit

El gobernador de Nayarit detalló en una conferencia de prensa de este lunes que desde el inicio de su administración estaba seguro de que realizaría “un gobierno suicida” para recuperar la entidad de la captación del crimen organizado.

PUBLICIDAD

Además, explicó que ha recibido muchas amenazas derivado de su negativa a negociar con miembros de organizaciones criminales que, aunque no quiso nombrarla de manera directa, hizo referencia a miembros del CJNG.

“Yo venía a hacer un gobierno suicida; yo no venía a jugar. Yo venía a apostar mi resto, yo no venía a reír. Y yo tenía que pagar esa deuda a Nayarit viendo dos líneas de acción: al final de mi gobierno yo tenía que dejar por fuerza un legado cultural junto con la sociedad y un legado patrimonial. En la segunda línea, yo no venía a ver el fin de mi gobierno, yo venía a ver el fin de mi vida para estar en paz”, afirmó.

PUBLICIDAD

Narcomanta contar el gobernador de Nayarit y la fiscal. (Redes sociales)

Navarro detalló que las amenazas en su contra comenzaron con la recuperación de 750 hectáreas dentro del Megaoperativo Nuevo Nayarit, que permitió revertir el despojo de tierras por 50 mil millones de pesos. Esto provocó que una persona que se dijo ser el dueño, le exigió que las regresara, y después de solo quedaran con 350.

Aunque evitó señalar al líder criminal, la fiscal del estado de manera posterior explicó que se trató de un miembro del crimen organizado del CJNG al afirmar que fue “una persona abatida en un operativo en Jalisco que provocó incendios en toda la República”.

PUBLICIDAD

Las intimidaciones siguieron con la colocación de narcomantas, el colgar dos cuerpos y la planeación de un atentado en su contra que no se concretó porque la fiscal no lo acompañaba.