México

Stray Kids llega a cines con transmisión en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo será

La agrupación surcoreana prepara una función especial para sus seguidores mexicanos, quienes podrán reunirse frente a pantalla grande

Stray Kids durante la primera fecha de STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. (Anayeli Tapia/Infobae)
Stray Kids durante la primera fecha de STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. (Anayeli Tapia/Infobae)
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Stray Kids lleva su gira Run it a las pantallas de México con una transmisión en vivo programada para este 2026. La función permitirá que los seguidores del grupo surcoreano sigan el concierto desde salas de cine, sin adelantar detalles del repertorio ni de la producción.

El cartel difundido por la cadena de cines confirma que el evento forma parte de la gira mundial y que tendrá una función de live viewing. La imagen también indica que la transmisión se realizará en cines de distintas partes del mundo “desde el Tokyo Dome”.

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Transmisión en vivo en cines de todo el mundo desde el Tokyo Dome”, señala la publicidad compartida por la empresa mexicana.

Cinépolis confirma la fecha de la transmisión de Stray Kids

La pieza promocional de Cinépolis coloca el 7 de noviembre como la fecha central de la experiencia en cines. El anuncio también usa el mensaje “Run! Live Viewing”, que identifica a la transmisión asociada con la gira mundial del grupo.

Hasta ahora, la cadena no informa el costo de las entradas, los formatos de exhibición disponibles ni las condiciones de venta. Tampoco aclara si habrá beneficios para fans, artículos conmemorativos o dinámicas vinculadas con la función.

stray kids -México- 7 octubre
(Captura de pantalla)

Los comentarios en la publicación muestran expectativa entre los seguidores mexicanos de Stray Kids, en especial por la futura disponibilidad de boletos.

Stray Kids también queda fuera de la carrera por los Grammy 2027

La proyección de Stray Kids World Tour Run it en Cinépolis llega semanas después de que el grupo surcoreano decide no presentar canciones ni producciones para competir por una nominación a los Grammy 2027. La determinación mantiene al octeto fuera de las papeletas de votación de la próxima edición.

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JYP Entertainment confirmó que la agrupación no envió ningún trabajo antes del cierre de registro, que ocurrió el 21 de agosto.

La decisión ocurre mientras la Recording Academy enfrenta críticas por la creación de la categoría Best Asian Pop Music Performance, prevista para debutar en la ceremonia de 2027. El reconocimiento contempla interpretaciones de pop asiático originadas o ampliamente reconocidas en mercados de Asia.

¿Cómo estará el clima en la CDMX durante los conciertos de Stray Kids? (Anayeli Tapia/Infobae)
¿Cómo estará el clima en la CDMX durante los conciertos de Stray Kids? (Anayeli Tapia/Infobae)

Nunca hemos establecido los resultados de los premios o los récords como nuestro objetivo”, declara Hwang Hyun-jin durante la presentación del álbum This & That.

La postura de Stray Kids coincide con la tomada por BTS en julio. El grupo también decide no postular música para los Grammy 2027, en medio de los cuestionamientos sobre una categoría que podría separar a los artistas asiáticos de premios generales como Álbum del año o Canción del año.

Nuestra principal prioridad es que nuestros fans estén felices y satisfechos”, agrega Hyun-jin.

Aunque no buscará una nominación, Stray Kids mantiene presencia dentro de la Recording Academy. Sus ocho integrantes recibieron este año una invitación para convertirse en miembros con derecho a voto, por lo que podrán participar en la elección de nominados y ganadores.

Stray Kids juntó más de 58,000 personas en el Estadio GNP Seguros

El grupo surcoreano recientemente realizó una visita a México el 25 de septiembre, cuando encabezó la primera fecha de STRAYCITY ante un Estadio GNP Seguros lleno.

El concierto registró de forma preliminar 58 mil 611 boletos vendidos. La cifra supera el récord que la agrupación tenía desde 2025, con 54 mil 862 asistentes.

La presentación inició a las 9:35 de la noche, después de los actos de RENEE, NEXZ y Andrés Obregón. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N salen al escenario entre pirotecnia y columnas de fuego.

Hola, STAY, vivir es increíble, te amo... ¿Nos extrañaron?”, dice Bang Chan al comenzar el espectáculo, con referencias en español durante sus intervenciones ante el público mexicano.

El grupo interpretó canciones como “Topline”, “S-Class”, “Maniac”, “God’s Menu”, “Chk Chk Boom”, “Lalalala” y “Miroh”. El encore concluye con una versión festival de “Chk Chk Boom”, a las 11:10 de la noche.

Regresamos todos”, expresó Seungmin al recordar que Stray Kids también se presenta en ese recinto durante el Dominate Tour de 2025.

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