México

Sheinbaum desconoce detalles sobre detención de “El Tanque”, insiste en que Andy López Beltrán no es investigado por la FGR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el Gabinete de Seguridad no le dio a conocer detalles sobre la detención de Iván Cazarín Molina, El Tanque

Sheinbaum dijo desconocer sobre la presunta relación de El Tanque con el empresario Amílcar Olán. (Presidencia)
Sheinbaum dijo desconocer sobre la presunta relación de El Tanque con el empresario Amílcar Olán. (Presidencia)
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Luego de que el pasado martes se diera a conocer la detención de Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, presunto líder regional y cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien era cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, que el Gabinete de Seguridad no le ha informado nada sobre el tema.

“No me han informado nada al respecto y en todo caso la Fiscalía General de la República tendría que informarlo, si es que hay alguna relación”, señaló Sheinbaum. Esto, referente a una pregunta realizada por un periodista, quien le cuestionó si existía alguna relación entre el presunto delincuente y Amílcar Olán, empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como se ha especulado.

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A la mandataria también se le preguntó si había alguna investigación contra Andy López Beltrán y contra el empresario Amílcar Olán, a lo que la presidenta de México respondió que “tiene que decirlo la Fiscalía, contra el hijo del presidente eso sí se lo he preguntado a la Fiscal, y me ha dicho que no hay ninguna investigación, sobre otras personas, tiene que informarlo la propia Fiscalía”, señaló.

Detención de El Tanque

El pasado martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dio a conocer, por medio de una publicación realizada en redes sociales, que Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, había sido detenido.

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A Cazarín Molina se le identificó como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. El Tanque habría sido detenido en Zapopan, Jalisco.

Iván Cazarín Molina, El Tanque, fue detenido recientemente. (X @OHarfuch)
Iván Cazarín Molina, El Tanque, fue detenido recientemente. (X @OHarfuch)

De acuerdo con lo informado por Harfuch, la detención fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

Harfuch dio a conocer que, de acuerdo con investigaciones, El Tanque es vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco en el 2015, hecho en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

El sujeto fue detenido en flagrancia y se le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del circulo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por lo que hubo intercambio de información con la DEA.

Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, es identificado por Estados Unidos como miembro fundador del CJNG y parte del círculo de confianza de El Mencho, quien fue líder del grupo delictivo, y quien fue abatido el pasado mes de febrero tras un operativo por fuerzas federales para su captura en Tapalpa, Jalisco.

Además, El Tanque estaría ligado a los negocios de balasto que abastecieron al Tren Maya a través de una relación presumida por los hermanos Olán, amigos cercanos a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Omar García Harfuch dio a conocer sobre la detención del presunto cofundador del CJNG. (X @OHarfuch)
Omar García Harfuch dio a conocer sobre la detención del presunto cofundador del CJNG. (X @OHarfuch)

Esta conexión quedó expuesta en una serie de audios difundidos en agosto pasado por el medio Latinus, donde Luis Alberto Olán presume conocer a El Tanque y haber usado esa relación para que el CJNG dejara de extorsionar al dueño de una mina de balasto proveedora del clan.

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