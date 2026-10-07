México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 7 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de la crisis de agua contaminada por la que atraviesa Jalisco, además de la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y sobre su mención del fracking en la Cámara de Diputados. Asimismo, la mandataria podría hablar acerca del anuncio que hizo Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien buscará ser diputado federal por Tlaxcala.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

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