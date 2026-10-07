Andrea Legarreta defiende a Erik Rubín y exintegrantes de Timbiriche ante serie no autorizada de ViX

El Timbiriche habría estrenado romance. Crédito: Cuartoscuro

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Andrea Legarreta mostró su respaldo a Erik Rubín y a los exintegrantes de Timbiriche que rechazaron la serie de ViX sobre la agrupación, antes de que la producción llegue a la plataforma el viernes 9 de octubre. La conductora compartió el comunicado del grupo y difundió un mensaje dirigido a los artistas.

La publicación de Legarreta apareció después de que Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín marcaron distancia de la serie. Los seis sostuvieron que no participaron en el proyecto ni dieron autorización para utilizar su imagen, voz o identidad.

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La serie tendrá ocho episodios. ViX ha anunciado que liberará los dos primeros el 9 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de Ciudad de México, mientras que Las Estrellas preparaba una presentación especial para el jueves 8 de octubre, después del noticiero.

Andrea Legarreta publicó un mensaje de apoyo a Erik Rubín y sus compañeros

Andrea Legarreta republicó en sus historias de Instagram el pronunciamiento firmado por seis miembros de la primera etapa de Timbiriche. Sobre la imagen, la conductora escribió el nombre de la agrupación y acompañó la publicación con un mensaje de respaldo.

Andrea Legarreta se fue de un encuentro con los medios luego de que el reportero de Chisme No Like le preguntara sobre Erik Rubín (Captura de pantalla/Hoy)

Después compartió un texto en el que defendió la separación entre la propiedad del nombre comercial de un grupo y la historia personal de quienes lo integraron. La publicación fue difundida desde la cuenta de Instagram de la conductora.

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“Apoyo TOTAL!”, escribió Legarreta al comienzo de su mensaje. La presentadora de Hoy dejó claro que su respaldo alcanzaba a los artistas que formaron parte de la agrupación desde su infancia y adolescencia.

Legarreta sostuvo: “Ser dueños del NOMBRE de una agrupación, no nos hace dueños de LOS INTEGRANTES, LAS PERSONAS, SUS NOMBRES, SUS VIDAS Y SUS HISTORIAS…”. El mensaje apareció acompañado por una imagen con letras blancas sobre fondo negro.

La conductora no mencionó de manera directa a ViX ni a los responsables de la serie. Su pronunciamiento ocurrió después de que Erik Rubín y cinco de sus excompañeros publicaron un comunicado para afirmar que la producción no tenía su autorización.

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(Captura de pantala/X)

La también actriz se refirió al vínculo que mantenía con los integrantes de Timbiriche. “Los adoro y los apoyo como familia, amigos y fan desde niña”, escribió Legarreta, junto a varios corazones de colores.

Erik Rubín fue esposo de Andrea Legarreta durante más de dos décadas y ambos tuvieron dos hijas, Mía y Nina. Aunque anunciaron su separación en febrero de 2023, mantuvieron una relación pública de cercanía y convivencia familiar.

El mensaje de Legarreta se sumó a las reacciones que provocó el próximo estreno de la ficción. La serie retomó el origen y ascenso de Timbiriche, pero sus exintegrantes advirtieron que el contenido no reflejaba una versión contada por quienes vivieron esos años.

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Los seis exintegrantes aseguraron que no autorizaron el uso de su imagen y su historia

El comunicado compartido por Legarreta fue firmado por Alix Bauer, Diego Schoening, Erik Rubín, Mariana Garza, Sasha Sokol y Benny Ibarra. Los artistas señalaron que el estreno de la serie los llevó a fijar una postura pública ante sus seguidores y los medios de comunicación.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan”, expresaron en el documento. También afirmaron que no autorizaron “el uso de nuestra imagen, voz o identidad”.

Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

Los exintegrantes explicaron que conocían la existencia de la producción desde tiempo atrás, pero señalaron que no fueron invitados a revisar lo que se presentaría en pantalla. El grupo sostuvo que la serie podía combinar situaciones reales con hechos que nunca ocurrieron.

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“Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido”, escribieron. El texto fue compartido en las redes sociales de los seis artistas el lunes 6 de octubre.

Los firmantes reconocieron la libertad creativa de la producción, aunque establecieron un límite frente a las historias construidas alrededor de personas que seguían vivas. El documento mencionó también a sus familias y a otras personas que formaron parte de sus experiencias fuera del escenario.

“Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, señalaron los integrantes en el pronunciamiento.

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Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

Timbiriche se formó en 1982 y tuvo distintas alineaciones antes de su disolución en 1994. Entre sus integrantes estuvieron Paulina Rubio, Thalía, Eduardo Capetillo, Edith Márquez, Bibi Gaytán, Claudio Bermúdez, Patty Tanús y Silvia Campos, además de los artistas que cuestionaron la serie.