México

Andrea Legarreta defiende a Erik Rubín y exintegrantes de Timbiriche ante serie no autorizada de ViX

La exesposa del cantante y conductora de Televisa no dudó en posicionarse de forma contundente

Los artistas se separaron en febrero de 2023. Andrea Legarreta -Erik Rubín
El Timbiriche habría estrenado romance. Crédito: Cuartoscuro
Guardar

Andrea Legarreta mostró su respaldo a Erik Rubín y a los exintegrantes de Timbiriche que rechazaron la serie de ViX sobre la agrupación, antes de que la producción llegue a la plataforma el viernes 9 de octubre. La conductora compartió el comunicado del grupo y difundió un mensaje dirigido a los artistas.

La publicación de Legarreta apareció después de que Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín marcaron distancia de la serie. Los seis sostuvieron que no participaron en el proyecto ni dieron autorización para utilizar su imagen, voz o identidad.

PUBLICIDAD

La serie tendrá ocho episodios. ViX ha anunciado que liberará los dos primeros el 9 de octubre a las 19:00 horas, tiempo de Ciudad de México, mientras que Las Estrellas preparaba una presentación especial para el jueves 8 de octubre, después del noticiero.

Andrea Legarreta publicó un mensaje de apoyo a Erik Rubín y sus compañeros

Andrea Legarreta republicó en sus historias de Instagram el pronunciamiento firmado por seis miembros de la primera etapa de Timbiriche. Sobre la imagen, la conductora escribió el nombre de la agrupación y acompañó la publicación con un mensaje de respaldo.

Andrea Legarreta enojada deja entrevista - México 23 de noviembre
Andrea Legarreta se fue de un encuentro con los medios luego de que el reportero de Chisme No Like le preguntara sobre Erik Rubín (Captura de pantalla/Hoy)

Después compartió un texto en el que defendió la separación entre la propiedad del nombre comercial de un grupo y la historia personal de quienes lo integraron. La publicación fue difundida desde la cuenta de Instagram de la conductora.

PUBLICIDAD

“Apoyo TOTAL!”, escribió Legarreta al comienzo de su mensaje. La presentadora de Hoy dejó claro que su respaldo alcanzaba a los artistas que formaron parte de la agrupación desde su infancia y adolescencia.

Legarreta sostuvo: “Ser dueños del NOMBRE de una agrupación, no nos hace dueños de LOS INTEGRANTES, LAS PERSONAS, SUS NOMBRES, SUS VIDAS Y SUS HISTORIAS…. El mensaje apareció acompañado por una imagen con letras blancas sobre fondo negro.

La conductora no mencionó de manera directa a ViX ni a los responsables de la serie. Su pronunciamiento ocurrió después de que Erik Rubín y cinco de sus excompañeros publicaron un comunicado para afirmar que la producción no tenía su autorización.

andrea legarreta timbiriche -México- 7 septiembre
(Captura de pantala/X)

La también actriz se refirió al vínculo que mantenía con los integrantes de Timbiriche. “Los adoro y los apoyo como familia, amigos y fan desde niña”, escribió Legarreta, junto a varios corazones de colores.

Erik Rubín fue esposo de Andrea Legarreta durante más de dos décadas y ambos tuvieron dos hijas, Mía y Nina. Aunque anunciaron su separación en febrero de 2023, mantuvieron una relación pública de cercanía y convivencia familiar.

El mensaje de Legarreta se sumó a las reacciones que provocó el próximo estreno de la ficción. La serie retomó el origen y ascenso de Timbiriche, pero sus exintegrantes advirtieron que el contenido no reflejaba una versión contada por quienes vivieron esos años.

Los seis exintegrantes aseguraron que no autorizaron el uso de su imagen y su historia

El comunicado compartido por Legarreta fue firmado por Alix Bauer, Diego Schoening, Erik Rubín, Mariana Garza, Sasha Sokol y Benny Ibarra. Los artistas señalaron que el estreno de la serie los llevó a fijar una postura pública ante sus seguidores y los medios de comunicación.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan”, expresaron en el documento. También afirmaron que no autorizaron “el uso de nuestra imagen, voz o identidad”.

Nueve personas vestidas de fiesta posan en un escenario frente a un letrero de neón rojo con el nombre Timbiriche
Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

Los exintegrantes explicaron que conocían la existencia de la producción desde tiempo atrás, pero señalaron que no fueron invitados a revisar lo que se presentaría en pantalla. El grupo sostuvo que la serie podía combinar situaciones reales con hechos que nunca ocurrieron.

“Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido”, escribieron. El texto fue compartido en las redes sociales de los seis artistas el lunes 6 de octubre.

Los firmantes reconocieron la libertad creativa de la producción, aunque establecieron un límite frente a las historias construidas alrededor de personas que seguían vivas. El documento mencionó también a sus familias y a otras personas que formaron parte de sus experiencias fuera del escenario.

“Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, señalaron los integrantes en el pronunciamiento.

Documento de texto con el logotipo de Timbiriche en la parte superior y un mensaje firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha
Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

Timbiriche se formó en 1982 y tuvo distintas alineaciones antes de su disolución en 1994. Entre sus integrantes estuvieron Paulina Rubio, Thalía, Eduardo Capetillo, Edith Márquez, Bibi Gaytán, Claudio Bermúdez, Patty Tanús y Silvia Campos, además de los artistas que cuestionaron la serie.

Temas Relacionados

Andrea LegarretaErik RubínTimbiricheViXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Habrá concierto gratis en el Monumento a la Revolución con El Harágán y Cia, Out of Control Army y Resorte: cuándo y a qué hora será

La célebre estación de radio pública mexicana del IMER festeja veintidós años de transmisión masiva con un espectáculo que reunirá a seis agrupaciones representativas del rock, ska y nu metal en el centro capitalino

Habrá concierto gratis en el Monumento a la Revolución con El Harágán y Cia, Out of Control Army y Resorte: cuándo y a qué hora será

Pitbull Cruz rompe la relación laboral con su padre: esta es la cantidad de dinero que pide el entrenador por indemnización

El pugilista de la Magdalena Contreras ahora forma parte del Canelo Team

Pitbull Cruz rompe la relación laboral con su padre: esta es la cantidad de dinero que pide el entrenador por indemnización

Sheinbaum destaca “finanzas perfectas” de CFE a dos años de gobierno y asegura que 2026 cerrará con superávit

La presidenta detalló que la CFE tiene distintos mecanismos de financiamiento y aseguró que se ampliarán redes, gasoductos y la cobertura eléctrica en México

Sheinbaum destaca “finanzas perfectas” de CFE a dos años de gobierno y asegura que 2026 cerrará con superávit

Llega la Expo de Juan Gabriel al Palacio Postal con vestuarios icónicos, fotos y dibujos personales: fechas, horario y cómo llegar

Más de 100 piezas del acervo del Museo Juan Gabriel, en Chihuahua, pueden verse en Tacuba 1 de forma gratuita, a diez años del fallecimiento del compositor

Llega la Expo de Juan Gabriel al Palacio Postal con vestuarios icónicos, fotos y dibujos personales: fechas, horario y cómo llegar

“El cambio climático ya nos alcanzó”: México alista Plan Nacional de Adaptación ante calentamiento global, alerta sobre pérdida de playas

Alicia Bárcena adelantó también se prepara la plataforma ADAPTAMX para identificar riesgos locales

“El cambio climático ya nos alcanzó”: México alista Plan Nacional de Adaptación ante calentamiento global, alerta sobre pérdida de playas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles son los hoteles, gasolineras y casas de cambio que fueron bloqueadas por vínculos con el Cártel de Sinaloa en Tijuana y Mexicali

Cuáles son los hoteles, gasolineras y casas de cambio que fueron bloqueadas por vínculos con el Cártel de Sinaloa en Tijuana y Mexicali

Sheinbaum desconoce detalles sobre detención de “El Tanque”, insiste en que Andy López Beltrán no es investigado por la FGR

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: cuatro objetivos prioritarios cayeron en un mes en Zapopan

Gobierno federal contradice al gobernador de Nayarit por supuestas amenazas en su contra: Sheinbaum ve “desperfecto” en caída de avioneta

Dariana salió rumbo a la secundaria y fue hallada asesinada en Puebla: investigan caso

ENTRETENIMIENTO

Poncho De Nigris se burla de la nariz de Nicola Porcella y le lanza polémico comentario: “Es Pinocho”

Poncho De Nigris se burla de la nariz de Nicola Porcella y le lanza polémico comentario: “Es Pinocho”

Habrá concierto gratis en el Monumento a la Revolución con El Harágán y Cia, Out of Control Army y Resorte: cuándo y a qué hora será

Llega la Expo de Juan Gabriel al Palacio Postal con vestuarios icónicos, fotos y dibujos personales: fechas, horario y cómo llegar

Stray Kids llega a cines con transmisión en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo será

Cómo pedirle a ChatGPT o Gemini una calaverita literaria que sí dé risa y no parezca copiada para Día de Muertos

DEPORTES

Carlos Sainz presume su amor por México previo al Gran Premio de Singapur 2026

Carlos Sainz presume su amor por México previo al Gran Premio de Singapur 2026

Mamá de Guillermo Ochoa adelanta el futuro del portero tras su retiro: seguirá ligado al futbol

Pitbull Cruz rompe la relación laboral con su padre: esta es la cantidad de dinero que pide el entrenador por indemnización

Aficionados pierden la paciencia con Rafa Márquez tras la nueva derrota de México: “Vete ya, te irá mejor en Barcelona”

Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México