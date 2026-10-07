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Poncho De Nigris se burla de la nariz de Nicola Porcella y le lanza polémico comentario: “Es Pinocho”

El conductor reapareció tras una cirugía correctiva y su apariencia desató una nueva ola de comentarios en redes sociales

(Instagram/@lacasafamososmx)
(Instagram/@lacasafamososmx)
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Nicola Porcella retomó sus apariciones en televisión el pasado 6 de octubre, luego de permanecer varias semanas fuera de pantalla mientras se recuperaba de una cirugía correctiva en la nariz.

Su regreso no pasó inadvertido entre los usuarios de redes sociales, quienes centraron parte de sus comentarios en el cambio que presenta su rostro tras la intervención. En medio de las reacciones, Poncho De Nigris aprovechó su cuenta de X para referirse al nuevo aspecto de Porcella y lo hizo con el característico tono de broma que utilizó en su publicación.

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Pinocho jajaja le quedó bien al rato se le desinflama y se acostumbran. Por lo pronto es Pinocho”, escribió De Nigris. La comparación con el famoso personaje de ficción fue apenas el comienzo de su mensaje, pues posteriormente volvió a dirigirse directamente a Nicola con otro comentario sobre su apariencia.

Poncho De Nigris lanza polémico mensaje a Nicola Porcella

Poncho de Nigris - (X)
Poncho de Nigris - (X)

Después de compararlo con Pinocho, Poncho De Nigris continuó con la broma haciendo referencia al aspecto físico de Porcella. “No te vayas a convertir en mujer @NicolaPorcella ya Nadamas te faltan tetas y ya!”, escribió.

El mensaje terminó con una referencia a Las Perdidas: “Te unes a las perdidas”. Así, De Nigris convirtió la publicación en una serie de comentarios sobre la apariencia de Nicola después de su intervención, utilizando emojis y frases en tono de burla.

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Dentro de la misma publicación, sin embargo, De Nigris reconoció que la apariencia de la nariz puede cambiar conforme avance la recuperación. Su comentario de que “al rato se le desinflama y se acostumbran” apunta precisamente a que el aspecto mostrado por Porcella todavía podría modificarse.

Nicola Porcella continúa en recuperación

Nicola Porcella en recuperación por su nariz
Nicola Porcella en recuperación por su nariz

La intervención de Porcella tuvo un carácter correctivo. El procedimiento se realizó después de que recibiera un golpe en el rostro durante Ring Royale, y estuvo relacionado con daños en la estructura de la nariz y dificultades funcionales vinculadas con la respiración.

Durante el periodo posterior a la operación, el conductor compartió imágenes de su recuperación. También explicó que todavía no podía mover la nariz con normalidad, un detalle que ayuda a entender por qué su apariencia podría continuar modificándose mientras avanza el proceso.

Su regreso a Hoy ocurrió mientras todavía se encontraba en recuperación. Por ello, las opiniones sobre el resultado de la cirugía comenzaron a aparecer antes de que concluya por completo el periodo de desinflamación.

Mientras algunos comentarios en redes sociales cuestionaron el cambio físico, otros usuarios señalaron precisamente que todavía era necesario esperar para conocer cómo quedará finalmente la nariz de Porcella. Hasta ahora, el conductor no ha confirmado que vaya a necesitar otra intervención.

La polémica queda abierta entre bromas y críticas

Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó al reality
Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó a la producción. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

El comentario de Poncho De Nigris se suma a las reacciones que ha provocado la nueva apariencia de Nicola Porcella, aunque en este caso la atención se concentró especialmente en el tono utilizado por el conductor.

La frase “Por lo pronto es Pinocho” fue acompañada por una serie de emojis de risa, mientras que posteriormente De Nigris añadió el comentario sobre “convertirte en mujer” y su referencia a Las Perdidas. El mensaje terminó convirtiendo el cambio físico de Porcella en el motivo principal de una publicación que rápidamente llamó la atención.

Nicola, por su parte, no ha respondido públicamente a estas palabras. Tampoco ha confirmado hasta ahora si necesitará una nueva intervención ni ha señalado cuál será el resultado definitivo de su recuperación.

El episodio ocurre justo cuando Porcella comienza a retomar su actividad pública después de la cirugía. Su aparición en televisión marcó su regreso tras varias semanas fuera de pantalla y puso nuevamente su recuperación bajo la mirada de sus seguidores.

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