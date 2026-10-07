México

Sheinbaum destaca “finanzas perfectas” de CFE a dos años de gobierno y asegura que 2026 cerrará con superávit

La presidenta detalló que la CFE tiene distintos mecanismos de financiamiento y aseguró que se ampliarán redes, gasoductos y la cobertura eléctrica en México

Claudia Sheinbaum de pie tras un podio de madera con el escudo de México y dos micrófonos
Sheinbaum explicó que la CFE cuenta con esquemas de financiamiento propios para desarrollar parte de su infraestructura, además de los proyectos mixtos con inversión privada. Foto: Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentran “perfectas” y afirmó que la empresa pública cerrará 2026 con superávit, apoyada en mecanismos propios de financiamiento y en proyectos mixtos de infraestructura.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum sostuvo que el fortalecimiento financiero de la CFE acompaña el plan de expansión del sistema eléctrico nacional, que contempla nuevas centrales de generación, redes de transmisión, obras de distribución y gasoductos.

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Perfectas. CFE tiene distintos mecanismos de financiamiento. Además, ahora, con los proyectos mixtos se le da una capacidad mayor al sistema eléctrico nacional”, respondió Sheinbaum ante una pregunta sobre las finanzas de la compañía.

La mandataria vinculó la situación de la empresa con el programa energético de su administración, que proyecta una inversión de más de 1,16 billones de pesos en electricidad y transporte de gas natural durante el sexenio.

La presidenta agregó que los recursos disponibles permitirán sostener las obras previstas y mantener la operación de la empresa pública. “Tiene distintos mecanismos de financiamiento que le permiten estar, incluso este año va a cerrar con superávit. Entonces, va muy bien”, afirmó.

Sheinbaum atribuye el superávit de CFE a sus mecanismos de financiamiento

Sheinbaum explicó que la CFE cuenta con esquemas de financiamiento propios para desarrollar parte de su infraestructura. A esto se suman los proyectos mixtos, en los que puede participar inversión privada para construir instalaciones que permanecerán bajo control de la empresa pública.

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Según lo expuesto durante la conferencia, los proyectos privados de generación concentran cerca de 200 mil millones de pesos. Los proyectos mixtos representan 452 mil millones de pesos y la CFE destina 142 mil millones de pesos a inversiones dentro de ese rubro.

La presidenta señaló que el objetivo de este modelo es incrementar la capacidad del sistema eléctrico sin que la infraestructura estratégica deje de estar en manos del Estado. El plan contempla la construcción de centrales de ciclo combinado, plantas solares, parques eólicos y proyectos geotérmicos.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que el Gobierno de México busca cerrar el sexenio con al menos 60% de la generación eléctrica bajo control público. La participación estatal se ubica actualmente en 57%, según los datos presentados.

González indicó que la planeación energética considera incorporar alrededor de 32 mil megawatts de nueva capacidad. El programa también establece una meta para que las energías renovables pasen de 24% a, al menos, 38% de la generación eléctrica nacional.

CFE incorpora 3.203 megawatts y prevé nueve centrales adicionales

La directora general de la CFE, Emilia Calleja, reportó que entre 2025 y 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado con una capacidad conjunta de 3.203 megawatts.

Las plantas se localizan en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Yucatán y Baja California. De acuerdo con Calleja, las nuevas instalaciones permitirán responder al incremento de la demanda eléctrica en regiones con actividad industrial, manufacturera, logística, turística y comercial.

Entre las centrales mencionadas figuran El Bajío, Salamanca I, Villa de Reyes y José Ortiz Téllez Girón II. En Colima, Manzanillo III aporta 346 megawatts; Elvia Carrillo Puerto, en Yucatán, suma 499 megawatts; y González Ortega, en Baja California, añade 641 megawatts.

Calleja informó que hacia 2030 se incorporarán nueve centrales adicionales con más de 9.300 megawatts de capacidad. Parte de la expansión corresponderá a centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural como fuente primaria de energía.

La CFE también contempla 58 proyectos de generación renovable con una capacidad superior a 10.400 megawatts, incluidos esquemas de desarrollo mixto. En una primera convocatoria se adjudicaron 38 proyectos solares y eólicos en 16 estados.

La exposición incluyó avances en la modernización de centrales hidroeléctricas. Entre 2025 y 2026 se concluyeron ocho proyectos de rehabilitación en Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Puebla, con una capacidad adicional de 53 megawatts.

Prevén invertir más de 1,16 billones de pesos en electricidad y gasoductos

Sheinbaum informó que la inversión prevista para generación eléctrica, transmisión, distribución y gasoductos asciende a 1 billón 168 mil 710 millones de pesos durante el sexenio.

De ese monto, 794 mil millones de pesos corresponden a generación eléctrica. La inversión en transmisión suma 161 mil millones de pesos, mientras que la distribución considera alrededor de 72 mil millones de pesos.

El programa para gasoductos contempla 140 mil 906 millones de pesos. La Secretaría de Energía explicó que estas obras buscan asegurar el suministro de gas natural para las centrales de ciclo combinado, debido a que el sector eléctrico consume cerca de 60% del gas natural utilizado en el país.

La CFE prevé destinar 53 mil millones de pesos a infraestructura de transporte de gas. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) proyecta otros 87 mil millones de pesos para ampliar y reforzar la red.

La cobertura eléctrica llega a 99,88% de los hogares

La secretaria de Energía reportó que la cobertura eléctrica nacional llegó a 99,88% de los hogares. El Gobierno espera alcanzar 99,9% antes del fin del sexenio, con una previsión de cumplimiento para 2028 o principios de 2029.

Entre 2025 y 2026, la CFE realizó más de 21 mil obras de electrificación que beneficiaron a más de 600 mil personas. González señaló que 746 obras se desarrollan en zonas incluidas en los planes de justicia energética.

Calleja informó también que la empresa cuenta con 15.388 puntos de acceso gratuito a internet. Más de 10 mil están ubicados en telesecundarias y más de cinco mil en clínicas de IMSS-Bienestar.

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