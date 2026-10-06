EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 6 de octubre

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Clima para el 6 de octubre: lluvias torrenciales en Veracruz y fuertes vientos en el Golfo de México

Personas caminan con sombrillas sobre el pavimento mojado en la plaza del Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
Peatones transitan con sombrillas por el Zócalo mojado de la Ciudad de México ante la previsión de chubascos intermitentes durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 6 de octubre se esperan lluvias torrenciales en el norte y centro de Veracruz, así como precipitaciones intensas en regiones de Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones serán ocasionadas por la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico —una ubicada en el Golfo de México y otra frente al Pacífico sur mexicano—, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país e inestabilidad atmosférica.

En Veracruz se pronostican acumulados de entre 150 y 250 milímetros, mientras que en el sureste de Tamaulipas, así como en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las lluvias podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros.

También se prevén lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oriente de Michoacán, el suroeste del Estado de México y Puebla, Morelos y el suroeste de Campeche. En la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes, al igual que en sectores de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y a las recomendaciones de Protección Civil.

En las costas de Tamaulipas y Veracruz se esperan vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora; en Tabasco y Oaxaca, las rachas podrían alcanzar de 40 a 60 kilómetros por hora. Además, habrá oleaje de 2 a 3 metros en costas de Veracruz, Tabasco y el occidente de Baja California Sur, así como olas de hasta 2 metros en Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.

Pese a las lluvias, continuará el ambiente caluroso en buena parte del país. Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. En Baja California Sur y Sinaloa, los valores podrían oscilar entre 35 y 40 grados.

Por la mañana, en contraste, se estiman temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. El SMN recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y población con enfermedades crónicas.

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