¿Se acerca un super-El Niño a México? Especialistas de la UNAM advierten eventos atmosféricos extremos debido al calentamiento global

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertan sobre la posible llegada de un super-El Niño entre 2026 y 2027, un fenómeno climático que, combinado con el calentamiento global, podría detonar eventos atmosféricos extremos en distintas regiones del país.

De acuerdo con los modelos climáticos internacionales y estimaciones europeas, existe la probabilidad de que el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) alcance proporciones históricas, comparables o incluso superiores a los episodios registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

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¿Qué tan probable es un super-El Niño en 2026-2027?

El coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, Francisco Estrada Porrúa, señaló que actualmente el ENOS se encuentra en fase neutra tras el fin de La Niña, pero se prevé que evolucione hacia condiciones de El Niño en los próximos meses.

El especialista explicó que, aunque existe incertidumbre debido a la llamada “barrera de predictibilidad de la primavera”, lo altamente probable es que se registre un fenómeno de intensidad moderada a alta, con posibilidad de convertirse en un evento histórico.

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Cambio climático y El Niño: una combinación más peligrosa

El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) advirtió que el contexto actual es distinto al del pasado. El planeta ya se ha calentado aproximadamente 1.46 grados centígrados respecto a niveles preindustriales, acercándose al límite de 1.5 grados establecido en el Acuerdo de París.

Esta situación modifica el comportamiento del ENOS, intensificando sus efectos. Entre los principales riesgos destacan:

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Mayor intensidad de lluvias extremas , debido a una atmósfera más cálida con mayor capacidad de retener humedad.

Sequías más severas , por la interacción entre el suelo y la atmósfera.

Eventos climáticos más impredecibles, tanto en ubicación como en magnitud.

Además, un evento fuerte de El Niño podría elevar temporalmente la temperatura global hasta en 0.3 grados adicionales, acercando al planeta a niveles de 1.8 grados por encima de la era preindustrial.

México ante un escenario climático más extremo

En el caso de México, los efectos de un super-El Niño podrían ser más complejos de lo que históricamente se ha observado.

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Tradicionalmente, este fenómeno se asocia con sequías y menor precipitación, pero estudios recientes sugieren que también podría provocar lluvias intensas en verano, especialmente en regiones del centro-norte del país.

Asimismo, el océano Pacífico presenta temperaturas inusualmente altas, lo que podría derivar en:

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Mayor actividad de tormentas tropicales

Huracanes más intensos y de rápida intensificación

Mayor riesgo en la costa del Pacífico, una de las zonas más vulnerables

Impacto en economía, agua y agricultura

Los efectos no se limitarían al clima. De acuerdo con el especialista, las sequías asociadas a El Niño pueden generar pérdidas económicas significativas. Un estudio reciente estima que cada episodio de sequía puede costar alrededor de 27 mil millones de dólares.

Entre los sectores más afectados se encuentran:

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Agricultura , por falta de agua o lluvias extremas

Gestión hídrica , con mayores dificultades para el abastecimiento

Economía, debido a daños en infraestructura y producción

Eventos extremos en lugares inesperados

Uno de los cambios más preocupantes es que el calentamiento global está alterando las llamadas “teleconexiones” del ENOS, es decir, la forma en que sus efectos se distribuyen en el planeta.

Esto implica que:

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Fenómenos extremos pueden presentarse en regiones no previstas

Los patrones históricos ya no son totalmente confiables

Los riesgos climáticos no solo aumentan, sino que cambian de forma

Preparación ante un “nuevo sistema climático”

El especialista subrayó que el mundo está entrando en una etapa distinta, donde la combinación de variabilidad natural y cambio climático puede generar condiciones sin precedentes.

Ante ello, destacó la importancia de fortalecer estrategias como el Plan Nacional de Adaptación, desarrollado en colaboración con el gobierno de México, para enfrentar estos nuevos riesgos.

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Aunque el panorama es complejo, el investigador concluyó que comprender estos cambios y anticiparse a ellos será clave para reducir impactos en la población y los sectores productivos.