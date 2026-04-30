México

¿Se acerca un super-El Niño a México? Especialistas de la UNAM advierten eventos atmosféricos extremos debido al calentamiento global

Las condiciones atmosféricas ya no responden a los patrones del pasado y sus efectos pueden presentarse en regiones distintas con características variadas

Guardar
Imagen GHZ7ENY3BNCPZEMLSAHCHBTDIE

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertan sobre la posible llegada de un super-El Niño entre 2026 y 2027, un fenómeno climático que, combinado con el calentamiento global, podría detonar eventos atmosféricos extremos en distintas regiones del país.

De acuerdo con los modelos climáticos internacionales y estimaciones europeas, existe la probabilidad de que el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) alcance proporciones históricas, comparables o incluso superiores a los episodios registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

PUBLICIDAD

¿Qué tan probable es un super-El Niño en 2026-2027?

El coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, Francisco Estrada Porrúa, señaló que actualmente el ENOS se encuentra en fase neutra tras el fin de La Niña, pero se prevé que evolucione hacia condiciones de El Niño en los próximos meses.

El especialista explicó que, aunque existe incertidumbre debido a la llamada “barrera de predictibilidad de la primavera”, lo altamente probable es que se registre un fenómeno de intensidad moderada a alta, con posibilidad de convertirse en un evento histórico.

PUBLICIDAD

Cambio climático y El Niño: una combinación más peligrosa

El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) advirtió que el contexto actual es distinto al del pasado. El planeta ya se ha calentado aproximadamente 1.46 grados centígrados respecto a niveles preindustriales, acercándose al límite de 1.5 grados establecido en el Acuerdo de París.

Esta situación modifica el comportamiento del ENOS, intensificando sus efectos. Entre los principales riesgos destacan:

  • Mayor intensidad de lluvias extremas, debido a una atmósfera más cálida con mayor capacidad de retener humedad.
  • Sequías más severas, por la interacción entre el suelo y la atmósfera.
  • Eventos climáticos más impredecibles, tanto en ubicación como en magnitud.

Además, un evento fuerte de El Niño podría elevar temporalmente la temperatura global hasta en 0.3 grados adicionales, acercando al planeta a niveles de 1.8 grados por encima de la era preindustrial.

México ante un escenario climático más extremo

En el caso de México, los efectos de un super-El Niño podrían ser más complejos de lo que históricamente se ha observado.

Tradicionalmente, este fenómeno se asocia con sequías y menor precipitación, pero estudios recientes sugieren que también podría provocar lluvias intensas en verano, especialmente en regiones del centro-norte del país.

Asimismo, el océano Pacífico presenta temperaturas inusualmente altas, lo que podría derivar en:

  • Mayor actividad de tormentas tropicales
  • Huracanes más intensos y de rápida intensificación
  • Mayor riesgo en la costa del Pacífico, una de las zonas más vulnerables

Impacto en economía, agua y agricultura

Los efectos no se limitarían al clima. De acuerdo con el especialista, las sequías asociadas a El Niño pueden generar pérdidas económicas significativas. Un estudio reciente estima que cada episodio de sequía puede costar alrededor de 27 mil millones de dólares.

Entre los sectores más afectados se encuentran:

  • Agricultura, por falta de agua o lluvias extremas
  • Gestión hídrica, con mayores dificultades para el abastecimiento
  • Economía, debido a daños en infraestructura y producción

Eventos extremos en lugares inesperados

Uno de los cambios más preocupantes es que el calentamiento global está alterando las llamadas “teleconexiones” del ENOS, es decir, la forma en que sus efectos se distribuyen en el planeta.

Esto implica que:

  • Fenómenos extremos pueden presentarse en regiones no previstas
  • Los patrones históricos ya no son totalmente confiables
  • Los riesgos climáticos no solo aumentan, sino que cambian de forma

Preparación ante un “nuevo sistema climático”

El especialista subrayó que el mundo está entrando en una etapa distinta, donde la combinación de variabilidad natural y cambio climático puede generar condiciones sin precedentes.

Ante ello, destacó la importancia de fortalecer estrategias como el Plan Nacional de Adaptación, desarrollado en colaboración con el gobierno de México, para enfrentar estos nuevos riesgos.

Aunque el panorama es complejo, el investigador concluyó que comprender estos cambios y anticiparse a ellos será clave para reducir impactos en la población y los sectores productivos.

Temas Relacionados

mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La aprobación de Sheinbaum toca su piso histórico: economía y corrupción

Economía, corrupción e inseguridad erosionan su respaldo popular

La aprobación de Sheinbaum toca su piso histórico: economía y corrupción

Así puedes combatir el machismo desde la infancia, según colectivo de nuevas masculinidades

El colectivo GENDES señala que erradicar el machismo requiere de transformar la educación emocional y sexual en casa y escuela

Así puedes combatir el machismo desde la infancia, según colectivo de nuevas masculinidades

Depresión infantil en México: ¿Cómo detectarla a tiempo?

Durante la infancia esta enfermedad puede confundirse con otros problemas, como ansiedad, trastornos de conducta o déficit de atención

Depresión infantil en México: ¿Cómo detectarla a tiempo?

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

La medida cautelar se ordenó para asegurar su presencia en el proceso penal, mientras la autoridad judicial define su situación jurídica

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Dos jovencitas lograron escapar de secuestro al correr por calles de Chimalhuacán: regresaban de la tienda l Video

Las hermanas lograron esquivar por lo menos a dos hombres que viajaban en un auto gris en el municipio mencionado del Estado de México

Dos jovencitas lograron escapar de secuestro al correr por calles de Chimalhuacán: regresaban de la tienda l Video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

ENTRETENIMIENTO

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Nodal sorprende al hablar del dolor ocasionado por traiciones de familiares: “A mí ya no me tumba nadie”

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

DEPORTES

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

Jersey conmemorativo de Chivas 120 años: fecha de lanzamiento y precio oficial

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México