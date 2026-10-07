México

Lluvias dejan caos vial en Iztapalapa y Tláhuac: reportan severas inundaciones

La tarde de este martes 6 de octubre las lluvias provocaron abnegaciones importantes en ambas alcaldías

Este martes se registraron lluvias con inundaciones importantes (redes sociales)
Este martes se registraron lluvias con inundaciones importantes (redes sociales)
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Las lluvias intensas registradas este martes 6 de octubre provocaron severas afectaciones en distintos puntos del sur de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa, donde la acumulación de agua generó inundaciones, complicaciones para circular y dificultades para los peatones.

Las condiciones meteorológicas también llevaron a las autoridades capitalinas a reforzar las medidas de atención ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante las próximas horas.

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Inundaciones afectan avenida Tláhuac y complican el tránsito en Iztapalapa

Uno de los puntos más afectados se localizó en avenida Tláhuac, particularmente en las inmediaciones del Metro Periférico Oriente, donde el agua cubrió parte de la vialidad y dificultó considerablemente el paso de automovilistas.

(redes sociales)
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La situación también alcanzó zonas cercanas al Periférico, donde se reportaron acumulados de lluvia de entre 15 y 30 milímetros en la región.

El impacto de las precipitaciones también fue visible en el pueblo de Zapotitlán, dentro de Tláhuac, donde la acumulación de agua generó complicaciones para quienes intentaban desplazarse por la zona.

(redes sociales)

Las imágenes registradas durante la tarde muestran vialidades anegadas y vehículos avanzando con dificultad debido al nivel del agua.

En Iztapalapa, los efectos de la lluvia también provocaron afectaciones en vialidades importantes.

En la zona de Ermita Iztapalapa, elementos de la Policía Auxiliar de la alcaldía apoyaron a transeúntes que enfrentaban dificultades para cruzar debido a los encharcamientos.

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Los agentes utilizaron sus propios recursos para facilitar el desplazamiento de las personas y evitar que quedaran expuestas al agua acumulada, con prioridad para quienes necesitaban atravesar los puntos más complicados.

Ante la intensidad de las precipitaciones y el riesgo de que continuaran las tormentas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantuvo la Alerta Naranja para Tláhuac y Xochimilco, debido a la posibilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo.

Al mismo tiempo, otras ocho alcaldías permanecieron bajo Alerta Amarilla, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones, particularmente al conducir y transitar por zonas donde suelen registrarse encharcamientos.

Fuga en el Ramal Tláhuac también fue atendida este martes

Las afectaciones relacionadas con el agua se presentaron el mismo día en que autoridades trabajaron en la atención de una fuga en el Ramal Tláhuac, una infraestructura que había presentado una falla asociada con las condiciones del terreno y hundimientos diferenciales.

La reparación de esta fuga correspondió a un problema distinto al provocado por las precipitaciones de esta tarde.

(redes sociales)
(redes sociales)

Los trabajos realizados por las autoridades buscaron restablecer paulatinamente el suministro de agua en las zonas que habían resultado afectadas por la avería.

La coincidencia de ambos acontecimientos generó una jornada particularmente complicada para habitantes de Tláhuac, aunque las inundaciones registradas durante la tarde estuvieron relacionadas directamente con las fuertes lluvias y la cantidad de agua acumulada en las vialidades.

Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia sobre los puntos donde se presentan mayores acumulaciones y realizan labores para facilitar el desalojo del agua. Mientras continúen las precipitaciones, se mantiene el llamado a evitar desplazamientos innecesarios y conducir con precaución, especialmente en vialidades que ya presentan afectaciones.

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