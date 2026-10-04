La Casa de los Famosos México: a qué hora es la final hoy, dónde ver en vivo y cómo votar por el ganador

A cuatro días de la gran final, el reality despide a Ernesto Laguardia y confirma a Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz como los cinco finalistas. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

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La gran final de La Casa de los Famosos México se transmite este domingo 4 de octubre de 2026 para definir al ganador del premio de 4 millones de pesos.

La producción mantiene los canales oficiales de televisión abierta y plataformas digitales para la emisión de la última gala y el proceso de votación del público.

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El programa entrega un maletín con 4,000,000 de pesos al participante que reúna la mayor cantidad de votos.

Los cinco finalistas que compiten en la última etapa son Karina Torres, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz.

Horario de la pregala y la gala principal este 4 de octubre

La transmisión especial de la jornada inicia a las 19:45 horas, tiempo del centro de México, con la pregala. Este espacio previo se difunde de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX.

La conducción de este bloque está a cargo de Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

La gala principal comienza a las 20:30 horas y se emite en televisión abierta por el canal Las Estrellas.

La señal también se encuentra disponible de forma simultánea en la plataforma ViX. La conducción de la emisión estelar la encabezan Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice.

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Durante la emisión nocturna, la producción anuncia la salida ordenada de los habitantes desde el quinto hasta el primer lugar.

El habitante que obtenga el triunfo tiene la encomienda de apagar las luces de la casa antes de abandonar el inmueble.

La transmisión especial de la jornada inicia a las 19:45 horas, tiempo del centro de México, con la pregala.

Paso a paso para votar en el sitio oficial del programa

El público puede emitir su voto únicamente durante las pregalas, galas y postgalas, así como en las transmisiones en vivo del programa.

La plataforma oficial habilita la opción de votación en los horarios fijados por la producción.

Para votar desde un celular o computadora, el usuario debe ingresar al portal oficial lacasadelosfamososmexico.tv y dirigirse al apartado “Vota”. La opción se habilita exclusivamente en los horarios fijados por la producción durante las transmisiones.

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También es posible escanear el código QR que aparece en la pantalla de televisión durante la transmisión de Las Estrellas y ViX.

En esa sección aparece la lista con los nombres y fotografías de los cinco finalistas. El votante selecciona al habitante de su preferencia y hace clic en la opción “Enviar voto” para registrar la elección.

El triunfador de la cuarta temporada recibirá un estímulo económico de 4,000,000 de pesos la noche del domingo 4 de octubre. (Captura de pantalla )

Diferencia entre votos gratuitos y suscripción ViX Premium

La dinámica de participación establece un límite de 1 voto diario para los usuarios con cuenta gratuita o visitantes generales del sitio web.

El sistema registra la elección y bloquea votos adicionales hasta la siguiente apertura del portal.

Los usuarios que cuentan con una suscripción activa a ViX Premium tienen la opción de emitir hasta 10 votos diarios.

Para hacer uso de este beneficio, la persona debe iniciar sesión con su cuenta registrada en la plataforma antes de ingresar a la sección de votación.

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La producción del reality emitió un aviso a la audiencia para pedir que eviten cualquier intento de cobro por paquetes de votos en redes sociales.

El programa aclaró que la votación no requiere pagos a páginas externas o particulares y que los canales habilitados son únicamente los sitios oficiales del programa y la plataforma de streaming.

La producción del reality emitió un aviso a la audiencia para pedir que eviten cualquier intento de cobro por paquetes de votos (redes sociales)

Los cinco finalistas que compiten por el premio de 4 millones de pesos

La lista definitiva de finalistas quedó conformada tras la salida de Ernesto Laguardia en el séptimo sitio y de Yahir en el sexto lugar durante las galas previas de la décima semana.

Karina Torres llega a la gala final como una de las creadoras de contenido con mayor presencia en plataformas digitales. Mariana Ochoa compite respaldada por su trayectoria en la música y la actuación con el grupo OV7.

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Jesús Ángel Pérez, conocido como Ese Pérez, participa en la final impulsado por su comunidad en redes sociales, mientras que la actriz Gema Garoa y el comentarista deportivo Memo Schutz completan el grupo de los cinco habitantes que disputan el premio de 4 millones de pesos este 4 de octubre.

El ganador o ganadora del reality se conocerá al cierre de la gala de este domingo 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecimiento en redes sociales de los cinco finalistas

Los cinco habitantes que disputan el maletín de 4 millones de pesos llegan a la jornada decisiva tras incrementar sus audiencias en plataformas digitales durante las 10 semanas de encierro.

Ese Pérez se presenta con la comunidad más grande en TikTok al sumar 5.4 millones de seguidores, mientras Karina Torres registra 2.9 millones en esa plataforma y encabeza Instagram entre los competidores con 2.8 millones de seguidores.

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Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa, Memo Schutz y Mariana Ochoa llegaron a la final de La Casa de los Famosos México tras 10 semanas de competencia.

Gema Garoa acumula 840,000 seguidores en Instagram y 485,000 en TikTok, consolidándose como la participante con el mayor aumento de seguidores en Instagram.

Memo Schutz llega con 455,000 en Instagram y 405,000 en TikTok, red donde multiplicó por más de 33 veces su audiencia inicial. Mariana Ochoa registra 944,000 seguidores en Instagram y 181,000 en TikTok.

El ganador o ganadora del reality se conocerá al cierre de la gala de este domingo 4 de octubre, cuando Galilea Montijo anuncie al primer lugar elegido por el público y el habitante vencedor apague las luces de la casa tras recibir el maletín con los 4 millones de pesos.

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