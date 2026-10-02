Jasmine Bugarín solicita ante el Consulado su renuncia a la nacionalidad de EEUU y así competir por Nayarit

Jasmine Bugarín inicia trámite formal para renunciar a la nacionalidad de EEUU. (Foto: redes sociales)

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Ante la presión que generó la doble nacionalidad de Jasmine María Bugarín Rodríguez, este 2 de octubre la senadora con licencia dio a conocer que acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense, en medio de la controversia que se desató por su origen y sus aspiraciones políticas en Nayarit.

La también coordinadora estatal de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó la decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que el procedimiento representa para ella algo más que una cuestión administrativa y jurídica.

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“Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense”, señaló Bugarín Rodríguez, quien sostuvo que su determinación responde a sus convicciones y a su lealtad con México.

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