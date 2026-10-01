México

Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante

La candidata virtual a la gubernatura de Nayarit continuará los trabajos en territorio pese a los señalamientos por su condición jurídica

Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante. (Foto: redes sociales)
Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante. (Foto: redes sociales)
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Jasmine Bugarín Rodríguez, coordinadora estatal de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nayarit, volvió a defender su nombramiento debido a las criticas y señalamientos que ha recibido en los últimos días.

La postura de los detractores llega después de que el gobierno federal y los partidos de alianza impulsaran y aprobaran una ley para evitar que la titularidad de gubernaturas, presidencia o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sean ocupadas por personas que mantengan una doble nacionalidad.

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El tema ha llevado a que la candidata virtual se posicione de manera publica respecto a qué hará con la doble nacional, ya que su renuncia a ese estatus no le quita haber nacido en Estados Unidos, un dato resaltado por la oposición y la prensa mexicana.

Renunció a la doble nacionalidad en 2018, estatus se debe a lazos familiares

En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, la senadora con licencia describió la razón por la que cuenta con la doble nacionalidad -mexicana y estadounidense-, detallando que su familia es originaria del municipio de La Yesca, de una comunidad llamada La Manga.

Morena designó a Jazmín Bugarín como coordinadora del movimiento en Nayarit tras aplicar un ajuste de género.

Mis padres son campesinos, mi mamá es ama de casa y mi padre es campesino. Ellos estudiaron hasta segundo año de primaria, Joaquín. Yo soy la menor de seis hijos. Lo comento porque mi historia es la historia de miles y millones de mexicanos y de nayaritas”, comentó.

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Apuntó a la necesidad económica y razones de trabajo, como las principales razones por las que sus papás migraron a Estados Unidos, donde trabajaron como jornaleros, por temporadas, razón por la que Bugarín Rodríguez nació en el país vecino.

Sus padres volvieron a México tras una temporada en EEUU

La aspirante a la gubernatura de Nayarit detalló que sus padres trabajaron una temporada en los campos de California, “en la pizca de, de la fresa, del algodón, del jitomate”. Sin embargo, tiempo después regresaron a la comunidad de La Manga de donde son originarios.

Agregó que, “prácticamente”, ha pasado toda su vida en Nayarit, destacando que es egresada de la Universidad Autónoma del estado. Remarcó que ha dedicado su trayectoria laboral al servicio público, tanto en el estado como a nivel federal.

Resalta renuncia a una de las nacionalidades en 2018

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena y a Jasmine Bugarín aclarar tema de doble nacionalidad. (Foto: redes sociales)
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena y a Jasmine Bugarín aclarar tema de doble nacionalidad. (Foto: redes sociales)

Destacó lo mismo que los partidos de la coalición que respaldan su candidatura -Morena y el Verde-, ya que puntualizó que en 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le solicitó iniciar el trámite de renuncia a la doble nacionalidad: “renuncio a toda sumisión, obediencia y fidelidad a otro país, especialmente al de Estados Unido”.

Buscando justificar su estatus, Bugarín Rodríguez recordó los supuestos establecidos en el artículo 30 constitucional, en el que según ella, su situación se encuadra en el segundo supuesto:

  • Nacer en territorio de la República, sin importar la nacionalidad de la madre o el padre.
  • Nacer en el extranjero y ser hijo de padres mexicanos, madre mexicana o padre mexicano.
  • Nacer en el extranjero y ser hijo de padres mexicanos por naturalización, madre mexicana por naturalización o padre mexicano por naturalización.
  • Nacer a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, ya sean de guerra o mercantes.

Morena y el Verde la respaldan sin importar señalamientos

A través de un comunicado, tanto Morena como el PVEM respaldaron de manera directa a Jasmine Bugarín, designada Coordinadora Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, pese a los señalamientos sobre su nacimiento en Estados Unidos.

Ambos partidos remarcaron que su lealtad a México “está fuera de cualquier duda” y recurrieron a la frase de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Una bandera, un pueblo, una patria”.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que la aspirante a una gubernatura en los próximos comicios de 2027, se comprometió a realizar los trámites adicionales necesarios para conservar únicamente la nacionalidad mexicana, compromiso que ambos partidos dicen respaldar y acompañar.

Pese a la controversia, morenistas e integrantes del Verde hicieron un llamado a sus militancias a cerrar filas con la coordinadora y evitan que los señalamientos sobre su origen pongan en riesgo su cargo al frente de la organización en Nayarit.

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