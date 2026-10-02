Películas de Guillermo del Toro gratis en la UNAM: consulta la cartelera de octubre y cómo llegar

Cada función tiene entrada libre y cupo limitado en la sala. (Composición fotográfica. Fotos: REUTERS/CASUL/GACETA UNAM)

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El Cineclub de la Casa Universitaria del Libro (CASUL) de la UNAM dedica todo el mes de octubre a la obra del director mexicano Guillermo del Toro.

Durante cuatro semanas, el público podrá ver sin costo cuatro de sus películas más conocidas, cada uno de los miércoles de octubre a las 18:00 horas.

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La Casul se encuentra en la colonia Roma Norte. Se puede llegar en transporte público en la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro, además de las estaciones Insurgentes y Álvaro Obregón del Metrobús.

El ciclo está organizado junto con Filmoteca UNAM, el área de la universidad dedicada a la conservación y difusión del cine, y forma parte de las actividades por los 475 años de la UNAM.

El ciclo "Mes de Guillermo del Toro" se realiza en octubre de 2026 y consta de cuatro proyecciones. (Foto: Instagram/@casul_unam)

Cartelera completa

La primera función es el 7 de octubre, con la proyección de La cumbre escarlata (2015).

Esta película está protagonizada por Tom Hiddleston, Jessica Chastain y Mia Wasikowska, y mezcla el terror con el drama gótico, uno de los estilos más reconocibles en el cine de Del Toro.

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Una semana después, el 14 de octubre, la cartelera continúa con El espinazo del diablo (2001).

Las proyecciones se realizan una vez por semana, durante los miércoles de octubre. (Foto: Instagram/@casul_unam)

Se trata de una de las primeras cintas que el director filmó en México, ambientada durante la Guerra Civil Española.

El 21 de octubre llega el turno de El laberinto del fauno (2006), una de las películas más vistas y comentadas del director mexicano, que combina fantasía, guerra y un cuento oscuro protagonizado por una niña.

El ciclo cierra el 28 de octubre con La forma del agua (2017), la cinta con la que Guillermo del Toro ganó el Óscar a mejor director y a mejor película en 2018.

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Las cuatro funciones inician siempre a las 18:00 horas.

La programación incluye cuatro décadas distintas de la filmografía del director, desde 2001 hasta 2017. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones con entrada libre y cupo limitado

De acuerdo con la información compartida por Casul a través de su perfil de Instagram, el acceso a las cuatro proyecciones es completamente gratuito.

No es necesario comprar boleto ni hacer un registro previo para asistir a cualquiera de las funciones.

Sin embargo, CASUL aclara que la entrada es libre “con fines exclusivamente académicos” y que el recinto “se reserva el derecho de admisión una vez alcanzado el cupo”.

La sede del ciclo es la Casa Universitaria del Libro, ubicada en la colonia Roma Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que el espacio tiene un número limitado de asientos y que, una vez que se llenan, ya no se permite el ingreso de más personas, aunque la función todavía no haya comenzado.

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Por esa razón, quienes quieran asegurar un lugar deben considerar llegar con tiempo antes de las 18:00 horas, en especial para las funciones que suelen tener más demanda, como El laberinto del fauno o La forma del agua.

Cómo llegar a la Casa Universitaria del Libro

Las cuatro funciones se realizan en la sede de CASUL UNAM, ubicada en Orizaba 24, en la colonia Roma Norte, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En Metro, la estación más cercana es Insurgentes, de la Línea 1.

En Metrobús, las paradas más próximas son Insurgentes y Álvaro Obregón, ambas sobre la Línea 1, que recorre la avenida Insurgentes de norte a sur.

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La estación de Metro más cercana es Insurgentes, de la Línea 1, a unos minutos caminando del recinto. (Foto: Gobierno de México)

Para quienes decidan ir en auto, conviene considerar que el tránsito y el estacionamiento en la colonia suelen complicarse, sobre todo por las tardes, que es justo cuando ocurren las proyecciones.

El ciclo “Mes de Guillermo del Toro” se extiende durante las cuatro semanas de octubre, con una sola función por semana.

El cine de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Gómez nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, Jalisco.

Desde niño mostró interés por el cine: a los ocho años hacía animaciones de stop-motion con juguetes en su casa, grabadas con una cámara Super 8.

Estudió cine en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, donde se especializó en maquillaje de efectos especiales.

Estudió cine en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. REUTERS/Daniel Cole

Su carrera profesional como director comenzó en 1993 con Cronos, cinta que ganó ocho premios Ariel y marcó el inicio de su salto a Hollywood.

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A lo largo de más de tres décadas, Del Toro ha dirigido películas como El espinazo del diablo (2001), Hellboy (2004), El laberinto del fauno (2006), Pacific Rim (2013), La cumbre escarlata (2015) y La forma del agua (2017).

Su debut como director, Cronos (1993), ganó ocho premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine. REUTERS/Mario Anzuoni

Su estilo combina el terror, la fantasía oscura y una fuerte identidad visual, inspirada tanto en el cine clásico de monstruos como en la tradición gótica.

El director mexicano cuenta con tres premios Óscar: dos por La forma del agua en 2018 (mejor película y mejor director) y uno por Pinocho en 2023 (mejor película animada).

En 2025 estrenó su adaptación de Frankenstein para Netflix.

La UNAM otorgó el doctorado honoris causa a Guillermo del Toro el 17 de noviembre de 2022, en una ceremonia realizada en el Palacio de Minería. (YouTube/ UNAM Global TV)

Qué es CASUL y qué otras actividades organiza

La Casa Universitaria del Libro es un espacio cultural de la UNAM ubicado en la colonia Roma Norte. Este año cumple 40 años como foro cultural universitario en la zona.

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Además del CineClub, organiza clubes de lectura, talleres de escritura, conversatorios, exposiciones de arte y presentaciones de libros.

Además del CineClub, CASUL organiza clubes de lectura, talleres literarios y presentaciones de libros de forma regular. (Foto: Gaceta UNAM)

Por ahí han pasado escritores como Valeria Luiselli y Rosamaría Roffiel, además de homenajes a figuras como Juan Rulfo y Umberto Eco.

El cineclub, organizado junto con Filmoteca UNAM, mantiene una programación mensual que normalmente se presenta los miércoles a las 18:00 horas, con entrada libre y cupo limitado.

En meses anteriores el ciclo ha incluido cintas como Vértigo, de Alfred Hitchcock, o T2 Trainspotting, de Danny Boyle.