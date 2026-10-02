Cae "El Chicha" en Tlalpan por presuntamente exigirle 30 mil pesos a una familia en Coyoacán: es el tercer detenido por estos hechos. FGJCDMX

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Omar “N”, alias “El Chicha”, fue aprehendido y vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). El caso ocurrió en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, y suma ya tres personas procesadas.

Con esta aprehensión, la fiscalía capitalina reúne a Omar “N”, Irving “N” y Pablo “N” como imputados por los mismos hechos, registrados en junio de 2026 contra una familia a la que presuntamente exigieron dinero bajo amenaza de arma de fuego.

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Extorsión en Pedregal de Santo Domingo: los hechos del 1 de junio

De acuerdo con la investigación de la FGJCDMX, el 1 de junio de 2026 un grupo de personas llegó al domicilio de un hombre para exigirle 30 mil pesos como “cobro de piso”. Durante la agresión, Omar “N”, alias “El Chicha” e Irving “N” habrían amagado con un arma de fuego a un niño, una niña y una mujer que se encontraban en el lugar.

La extorsión agravada consistió en la exigencia de dinero bajo amenaza armada contra una familia, con disparos realizados en dos fechas distintas, el 1 y el 16 de junio de 2026. La fiscalía capitalina continúa las investigaciones para ubicar a otros posibles responsables.

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Cae "El Chicha" en Tlalpan por presuntamente exigirle 30 mil pesos a una familia en Coyoacán: es el tercer detenido por estos hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las amenazas, el afectado entregó cinco mil pesos. Según el relato de la fiscalía, Pablo “N” habría recibido el dinero y se lo entregó a Omar “N”, quien lo contó y advirtió que la siguiente exigencia sería de 50 mil pesos. Antes de retirarse, el grupo habría realizado detonaciones con armas de fuego en el lugar.

Escalada de violencia el 16 de junio

Dos semanas después, el 16 de junio, Irving “N” presuntamente volvió a exigir el pago, esta vez desde la azotea de un inmueble colindante al domicilio de la víctima.

Mientras tanto, Pablo “N” y otro individuo habrían disparado contra la víctima y sus familiares, quienes lograron resguardarse dentro de la vivienda.

Posteriormente, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, se realizaron seis disparos contra el zaguán de la vivienda como parte de la misma agresión.

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Investigación y órdenes de aprehensión

La víctima presentó la denuncia correspondiente el 26 de junio. A partir de ese momento, la FGJCDMX entrevistó a testigos, analizó videograbaciones y realizó peritajes en criminalística.

También se documentaron, mediante dictámenes de fotografía, los impactos producidos por los disparos.

Los reconocimientos realizados durante la investigación permitieron identificar a los probables participantes en los hechos y, con esos elementos, obtener las órdenes de aprehensión correspondientes contra los señalados.

Detención y vinculación de Irving “N” y Pablo “N”

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) aprehendieron a Irving “N” y Pablo “N” el 11 de agosto en la alcaldía Coyoacán, en cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas.

Cae "El Chicha" en Tlalpan por presuntamente exigirle 30 mil pesos a una familia en Coyoacán: es el tercer detenido por estos hechos. FGJCDMX

Cinco días después, el 16 de agosto, la Fiscalía General de la CDMX obtuvo la vinculación a proceso de ambos por el delito de extorsión agravada, con base en los datos de prueba presentados durante la audiencia inicial.

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Aprehensión de Omar “N”, alias “El Chicha”

Como parte de la misma investigación, la PDI localizó y aprehendió a Omar “N” el 24 de septiembre en la alcaldía Tlalpan.

Al día siguiente, el 25 de septiembre, fue vinculado a proceso por el mismo delito de extorsión agravada que enfrentan sus presuntos cómplices.

La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para identificar y localizar a otras personas que habrían participado en estos hechos.

Datos generales de extorsión en CDMX

Las denuncias por extorsión aumentaron 21% en la Ciudad de México durante los primeros cinco meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025, según un informe de la Fiscalía General de Justicia capitalina. Entre enero y mayo se abrieron 727 carpetas de investigación, contra 599 del año anterior.

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Cae "El Chicha" en Tlalpan por presuntamente exigirle 30 mil pesos a una familia en Coyoacán: es el tercer detenido por estos hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero de 2025 y mayo de 2026 se acumularon 2 mil 480 carpetas de investigación por extorsión en la capital, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La fiscalía identificó a cinco grupos criminales vinculados al delito: La Unión Tepito, Anti Unión, Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac y Los Malcriados 3AD.

La modalidad predominante sigue siendo el cobro de “derecho de piso” a comerciantes, junto con amenazas telefónicas y mensajes intimidatorios por redes sociales.

El lugar de Coyoacán en el mapa de extorsión

Coyoacán no figura entre las alcaldías con mayor incidencia, lideradas por Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, pero mantiene presencia constante en los reportes. Según datos del SESNSP, entre enero y abril de 2026 Coyoacán registró 27 casos de extorsión, cifra similar a Tlalpan.

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Cae "El Chicha" en Tlalpan por presuntamente exigirle 30 mil pesos a una familia en Coyoacán: es el tercer detenido por estos hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reporte de TV Azteca sobre enero de 2026 también ubicó a Coyoacán entre las alcaldías con mayor número de extorsiones de “cobro de piso” a nivel ciudad.

Durante el informe de seguridad de marzo de 2026, la fiscal Berta Alcalde Luján señaló que las órdenes de aprehensión por cobro de piso crecieron 170% respecto a 2019, y mencionó específicamente a Coyoacán entre las alcaldías donde se concentraron detenciones ese mes.

Otros casos recientes en la demarcación

Además del caso de Omar “N”, Irving “N” y Pablo “N”, Coyoacán registró en agosto de 2026 la desarticulación de una banda dedicada a extorsionar a dueños de bares sobre la calzada Acoxpa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por Pablo Vázquez Camacho, reportó siete detenidos en dos cateos, además del aseguramiento de más de 650 dosis de droga y un arma larga.

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En septiembre de 2026, la SSC también detuvo en Coyoacán a dos presuntas integrantes de La Unión Tepito, identificadas como Karla “N” y Harmuni “N”, como parte de una investigación por delitos contra la salud.