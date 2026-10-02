Rosa María Noguerón explica la actitud y repentina salida de Gala Montes en La Casa de los Famosos México

La productora enfatizó que la actriz ingresó al proyecto bajo un esquema acordado previamente entre la empresa y sus representantes legales.

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La productora Rosa María Noguerón desmintió las versiones sobre presuntas irregularidades en el comportamiento de Gala Montes durante su paso por La Casa de los Famosos México.

Rosa María Noguerón confirmó que la salida de la actriz respondió a una decisión personal tras la eliminación de una de sus compañeras.

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La ejecutiva enfatizó que la actriz ingresó al proyecto bajo un esquema acordado previamente entre la empresa y sus representantes legales para participar en el formato.

El acuerdo contractual estipuló que la intérprete competiría por un porcentaje menor del premio total, ajustado a la cantidad de semanas que permaneciera activa dentro de las instalaciones.

Los planes iniciales de la emisión contemplaban intervenciones musicales para que la artista presentara parte de su repertorio de canciones durante las transmisiones en vivo de La Casa de los Famosos México.

Noguerón negó de manera categórica que la integridad física de los integrantes haya estado en riesgo o que la actriz se encontrara en un estado vulnerable antes o durante el ingreso a la casa.

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La productora sostuvo que el comportamiento mostrado ante las cámaras formó parte de la interpretación de un personaje denominado ‘La Diabla’, diseñado por la misma Gala Montes para generar contenido.

“De ninguna manera. Estamos hablando de Gala Montes, todos la conocemos; se hizo un personaje que se llama ‘La Diabla’ y dio mucho contenido dentro de la casa los días que estuvo. Ella abandonó el juego porque ella decidió abandonarlo”, señaló la productora.

Noguerón señaló que las versiones difundidas en plataformas digitales sobre el consumo de sustancias prohibidas carecieron de sustento y no correspondieron a los hechos ocurridos en el set.

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Los planes iniciales de la emisión contemplaban intervenciones musicales para que la artista presentara parte de su repertorio de canciones. (YouTube)

La salida ocurrió tras la eliminación de una concursante cercana

El retiro voluntario de Gala Montes se concretó el domingo en que la participante que consideraba su aliada principal, Flor Vigna, abandonó el programa por la vía de la votación.

La productora indicó que el entusiasmo inicial de la actriz cambió al enterarse de la eliminación de la creadora de contenido argentina.

Al perder el respaldo afectivo de su compañera dentro de la convivencia diaria en la casa el interés de la actriz y cantante disminuyó considerablemente.

“Ella llegó entusiasmada pensando que tenía una amiga dentro del juego y ese domingo su amiga salió de la casa”, señaló Noguerón.

El equipo de realización optó por respetar la determinación de la concursante sin aplicar penalizaciones ni presiones para retenerla en el inmueble.

Noguerón manifestó que el vínculo sostenido con la cantante trasciende el plano laboral e involucra un afecto sincero construido a lo largo del proyecto.

La ejecutiva detalló que el programa ofreció un espacio de apertura consensuado para proyectar la figura de la participante ante la audiencia nacional.

La productora indicó que el entusiasmo inicial de la actriz cambió al enterarse de la eliminación de la creadora de contenido argentina.

La producción asegura que Gala Montes dio “mucho contenido”

Rosa María Noguerón señaló que la estancia de la actriz aportó momentos de entretenimiento que la producción consideró elementos valiosos dentro del desarrollo del espectáculo.

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El equipo directivo reiteró que las puertas del proyecto permanecen abiertas para futuras colaboraciones profesionales con la artista mexicana.

La participación de Gala Montes concluyó de forma definitiva tras dos días de encierro y con la firma del acuerdo de salida gestionado junto a sus representantes.

La productora sostuvo que el público desconoce las condiciones internas fijadas con los equipos de representación antes del arranque de las transmisiones.

Cada habitante ingresa con cláusulas claras respecto a sus compromisos de permanencia y las actividades permitidas durante su estancia en el inmueble.

El plan de promoción para Gala Montes contemplaba presentaciones musicales semanales acorde al avance de la competencia y a su permanencia en el programa.

La producción concluyó el proceso contractual con la actriz tras la revisión formal de las cláusulas acordadas al inicio de la temporada.

Rosa María Noguerón señaló que la estancia de la actriz aportó momentos de entretenimiento. (X)

La votación masiva define el rumbo de las eliminaciones semanales

Las críticas hacia la producción respondieron, según la ejecutiva de Televisa, a la insatisfacción de los grupos de seguidores cuando sus concursantes favoritos resultaron eliminados de la competencia.

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“Siempre juzgan a la producción. Siempre estamos en el ojo del huracán, siempre nos juzgan por todo, salga quien salga siempre somos culpables. Lo importante es que este programa estuvo abierto, fue una propuesta que se le hizo a Gala y ella la aceptó junto con sus managers”, respondió la productora.

Según la productora las críticas responden a la insatisfacción de los grupos de seguidores cuando sus concursantes favoritos resultan eliminados. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La dinámica del programa moviliza a millones de espectadores en cada jornada de votación para determinar la permanencia de las celebridades.

Los datos compartidos por la realización confirmaron que las diferencias entre los votos recibidos por cada habitante suelen ser estrechas en las galas dominicales.

Noguerón defendió la transparencia de las votaciones y descartó manipulaciones en los resultados que determinan las salidas de los participantes.

Las cifras de votación registradas durante las jornadas dominicales reflejaron el nivel de participación de los seguidores de cada concursante.