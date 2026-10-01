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Manelyk se baña junto a Kevyn Bicolor y hacen llorar a la Bebeshita en La Granja VIP

La influencer rompe en llanto dentro de La Granja VIP al confirmar que el comediante y una de sus amigas compartieron la regadera

Manelyk se baña junto a Kevyn Bicolor y hacen llorar a la Bebeshita en La Granja VIP
Manelyk se baña junto a Kevyn Bicolor y hacen llorar a la Bebeshita en La Granja VIP
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Bebeshita rompe en llanto en La Granja VIP 2026 este jueves 1 de octubre tras descubrir que Kevyn Contreras, “Bicolor”, se bañó junto a Manelyk González y Kunno.

La creadora de contenido, cuyo nombre real es Daniela Alexis, encontró a los tres sin ropa en la regadera luego de que Azalia Ojeda, “La Negra”, le insistiera en que lo viera con sus propios ojos.

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La Bebeshita ha mantenido una relación cercana con el comediante regiomontano, por lo que consideró una traición por parte de Manelyk y Kunno el meterse con él a la regadera.

El “crush” de Bebeshita por Kevyn nació el 25 de septiembre

Bebeshita
La confesión surgió durante una charla con Kunno y Pablo Montero, quienes especularon sobre la identidad de la expareja celosa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP México)

La relación entre ambos arrancó cuando Bebeshita confesó su interés por Kevyn durante una charla con Kunno y Mónica Noguera. La influencer admitió que inicialmente le atraía Pascal Nadaud, pero que su atención cambió hacia Kevyn por su personalidad y la convivencia dentro del reality.

Manelyk asumió entonces el papel de cupido y habló directamente con Kevyn para decirle que Bebeshita hablaba en serio, recomendándole que le diera una oportunidad. El comediante se mantuvo reservado y tomó la situación con humor, sin confirmar si correspondía al interés de la influencer.

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Bebeshita le pidió un beso a Kevyn en el corral de las vacas

El 24 de septiembre, mientras trabajaban cerca del corral, Kevyn le reclamó en broma a Bebeshita que repartía su atención entre varios hombres de la casa: “Tú también andas ‘ay Pascal’, ‘ay Fer’, ‘ay Pablito’... y el único que te recibe un abrazo soy yo”. En ese contexto, Bebeshita se atrevió a pedirle un beso directamente.

Kevyn “Bicolor” nominado La Granja VIP
Kevyn “Bicolor” nominado La Granja VIP (especial)

Niurka Marcos expresó escepticismo sobre la autenticidad del romance en una conversación privada con Bebeshita. La veterana del espectáculo señaló que percibe “mucha incongruencia” en su comportamiento y sugirió que sus intenciones responden más a una estrategia de juego que a un enamoramiento real.

Kevyn confesó un beso con Manelyk antes del baño

El 29 de septiembre, durante una velada romántica organizada por la producción, Kevyn sorprendió a Bebeshita al confesarle que se había besado con Manelyk en un juego de verdad o reto. “¿En serio la besaste?”, reaccionó indignada la influencer. El conflicto duró poco y ambos retomaron el coqueteo.

Azalia reveló lo sucedido y Bebeshita rompió la cadena del castigo

Bebeshita y Julio Camejo preparaban la comida cuando Azalia corrió a avisarle lo que ocurría en el baño. “Es muy importante... tú tienes que verlo con tus propios ojos”, le dijo Azalia; Bebeshita se negó al principio y le pidió que solo le contara, pero terminó por ir a comprobarlo acompañada de Camejo.

Bebeshita descubre a Manelyk y Kunno bañándose con Kevyn Bicolor (Captura)
Bebeshita descubre a Manelyk y Kunno bañándose con Kevyn Bicolor (Captura)

Al confirmar la escena, se soltó por impulso de la cadena que la mantenía unida a Camejo por un castigo de la producción y se refugió con los cerditos de la granja. Ahí, junto a Fernando Lozada y la propia Azalia, explicó el origen de su dolor.

“Me dolió mucho”, dijo Bebeshita sobre la traición de Manelyk y Kunno

Bebeshita contó que durante una noche se besó con Kevyn, quien le hizo varias promesas, y que le afectó también la actitud de Manelyk porque la consideraba su amiga. Julio Camejo no dudó en consolarla y le dio una serie de consejos tras el episodio.

Al salir a confrontar a los implicados, Bebeshita declaró ante Manelyk y Kunno: “A mí no se me hizo correcto lo que hicieron, yo no se los haría a ustedes, estar encuerados bañándose. Sea lo que sea, se estaban tocando o no, está mal... ¿o está correcto lo que hicieron por desmadre?”.

Bebeshita le reclama a Manelyk y Kunno
Bebeshita le reclama a Manelyk y Kunno

La influencer también reveló que se había alejado de Camejo para evitar que Manelyk se molestara por una posible atracción entre ambos, pese a que ambas parejas quedaron atadas por la dinámica del programa conducida por Adal Ramones.

Manelyk acusó a Azalia de dañar su amistad con Bebeshita

Manelyk encaró después a Azalia por la forma en que difundió lo sucedido. La integrante de La Granja VIP la cuestionó sobre sus verdaderas intenciones al contar el episodio y le reclamó: “Eres una cule**”.

Azalia respondió que su intención no era provocar un conflicto entre las concursantes, justificando que todo se trata sobre el juego y la dinámica del reality, pero Kunno le reviró de inmediato: “La Bebeshita acaba de salir a decir otra cosa”. Kunno y Manelyk insistieron en que el baño conjunto con Kevyn no tuvo la intención de lastimar a nadie dentro de la competencia.

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La dinámica del programa mantiene a las parejas amarradas entre sí: Ivonne Montero con Manelyk, Mónica Escobedo con Rafa Mercadante, Azalia con Niurka, Kunno con “Pimpi”, “Mono” con Kenny, Julio Camejo con Bebeshita, Natalia Alcocer con Pablo Montero y Kevyn Bicolor con Fernando Lozada

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