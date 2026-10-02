Surge la foto más reciente de Jorge Kahwagi antes de morir, en pleno retiro del ojo público

El empresario habría fallecido por un derrame cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una fotografía reciente de Jorge Kahwagi circula en redes sociales tras la confirmación de su muerte, ocurrida este miércoles 30 de septiembre a los 58 años por un derrame cerebral en la Ciudad de México.

La imagen la compartió la doctora Isela Méndez en su cuenta de Facebook y corresponde a los últimos años de vida del exboxeador, empresario y político mexicano.

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En la fotografía se le ve con complexión fuerte. El hallazgo cobra relevancia porque Kahwagi llevaba años fuera del ojo público, alejado de cámaras, entrevistas y actividades sociales.

La doctora, además de subir la fotografía, escribió:

Esta es la foto de Jorge Kahwagi Macari subida por su doctora (redes sociales)

“Te conocí como paciente y después nos hicimos amigos platicando planes e historias, me decías cuánto extrañabas a tu papá, siempre fuiste una persona muy amable con todas nosotras en la clínica. Me duele mucho enterarme de tu partida, siendo tan joven y con tantos planes e ilusiones que alguna vez me compartiste. Lamento profundamente no haber podido contestar tu llamada el lunes por estar ocupada. Hoy, al recibir esta noticia, no puedo evitar pensar en ello. Me sorprende y me entristece muchísimo tu partida. Te recordaré con mucho cariño. Descansa en paz”.

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Su última aparición pública ocurrió en 2019 tras una crisis de salud severa

(Especial)

La imagen más reciente que se tenía registrada de Kahwagi databa de octubre de 2019, cuando fue visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En aquella ocasión habló con medios sobre el episodio médico que había enfrentado meses antes y que lo llevó cerca de perder la vida.

Kahwagi explicó entonces que padeció una peritonitis provocada por la perforación de una úlcera gástrica, además de una infección bacteriana que derivó en semanas de hospitalización en estado delicado. El proceso le dejó una pérdida de peso extrema y un aspecto demacrado que contrastaba con las versiones previas de su imagen pública.

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Tras esa aparición en el aeropuerto, su presencia mediática disminuyó de forma progresiva hasta volverse prácticamente nula.

De Tulum a la selva de Quintana Roo, así transcurrió su retiro

El mayor escándalo de Jorge Kahwagi Macari: acusado de golpear a una joven, mandarla al hospital y librarse por influencias (Archivo)

Kahwagi decidió alejarse del ritmo de la Ciudad de México para establecerse en el sureste del país. Fijó inicialmente su residencia en una propiedad frente al mar en Tulum, Quintana Roo, que después vendió para trasladarse a una zona más apartada dentro de la selva de la misma región en busca de mayor privacidad.

Esa decisión marcó un quiebre definitivo con la vida social y mediática que había llevado durante más de una década. Dedicó buena parte de su tiempo a la administración de los negocios familiares, entre ellos el Grupo Crónica, fundado por su padre, y empresas de tecnología de identidad como Cosmocolor.

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Una trayectoria que combinó el boxeo, la política y la televisión

México, D.F 20 Febrero 2004.- Jorge Kahwagi, boxeador y diputado federal plasmo sus huellas en el paseo de las estrellas. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

Kahwagi construyó una de las carreras públicas más singulares del país. Fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México durante la LIX Legislatura, entre 2003 y 2006, y más tarde presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nueva Alianza, cargo que ocupó de 2007 a 2011. En 2009 volvió a San Lázaro como legislador de ese mismo partido hasta 2012.

En 2004 pidió licencia como diputado para participar en Big Brother VIP 3, el reality show de Televisa, una decisión que generó críticas por la ausencia temporal de un legislador en funciones. Su paso por el boxeo profesional también formó parte de esa imagen pública multifacética que combinó deporte, política y espectáculo.

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Su vida personal estuvo bajo escrutinio constante por sus relaciones sentimentales con figuras del medio artístico, entre ellas las cantantes Ana Bárbara y Paulina Rubio, así como las actrices Marlene Favela y Martha Julia.

La muerte de su padre, en marzo, precedió su propio fallecimiento por seis meses

El nombre de Kahwagi volvió a aparecer en los medios en marzo de 2026, tras la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, fundador del Grupo Crónica. Pese a esa noticia, el exboxeador continuó alejado de la exposición pública y no se registró ninguna aparición relevante después de ese episodio.

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Fue el empresario Roberto Palazuelos quien dio a conocer la muerte de Kahwagi este 30 de septiembre, mientras que el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó durante una transmisión en vivo que la causa fue un derrame cerebral. La noticia generó conmoción entre quienes recordaban su trayectoria pública de décadas pasadas, muy distinta al perfil discreto que mantuvo durante sus últimos años de vida.

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