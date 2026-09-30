Celebra el Día del Gato Negro en el Museo de Historia Natural con un taller interactivo: fechas, horarios y cómo llegar

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental organiza el taller "Miaullidos panterosos" durante octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México organiza el taller “Miaullidos panterosos” para celebrar el Día del Gato Negro, con sesiones gratuitas dentro del boleto de entrada los sábados 10 y 17 de octubre de 2026, de 13:00 a 15:00 horas, en la Biblioteca Xochiquétzal.

La actividad está dirigida a personas de 8 años en adelante y forma parte de la programación de octubre del recinto ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

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El costo de entrada general es de 39 pesos, mientras que niños, maestros y estudiantes pagan 19 pesos.

El recinto se ubica en avenida de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. (Facebook/ Museo de Historia Natural)

Actividades incluidas en el taller

No existe costo adicional para asistir a “Miaullidos panterosos”.

Con el boleto general de acceso al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, cualquier visitante puede sumarse a esta actividad temática sobre gatos negros.

En el taller los asistentes podrán hacer un separador de libros y aprender sobre los gatos negros, para desmitificar las creencias más comunes que los rodean.

Los boletos se compran directamente en las taquillas del museo, sin necesidad de reservación previa por internet.

El horario de venta corresponde al horario general del recinto, de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

La Biblioteca Xochiquétzal sirve como sede de las actividades relacionadas con el Día del Gato Negro. (Instagram/ @mhnca)

Cómo llegar al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

El museo se encuentra en avenida de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, colonia Escandón I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, con código postal 11800.

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Quienes usan el metro pueden bajar en la estación Constituyentes de la Línea 7, y de ahí caminar o tomar transporte local hacia el circuito Correr es Salud, donde se ubica el recinto.

La estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro es una de las vías de acceso más cercanas al recinto. (Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental)

También es posible llegar desde la estación Chapultepec o desde la estación Observatorio, ambas con rutas de acceso señaladas por el propio museo en sus canales oficiales.

Para quienes prefieren transporte alternativo, el Cablebús ofrece una opción hasta la estación Panteón Dolores, desde donde se camina un tramo corto hasta la entrada del museo.

Quienes se desplazan en automóvil pueden ubicar estacionamientos cercanos señalados en el plano de ubicación del recinto.

La conmemoración busca combatir los mitos que asocian a los gatos negros con la mala suerte. (Foto: Gobierno de México)

El taller “Miaullidos panterosos” invita a las familias a “festejar juntos el Día del Gato Negro”, según la convocatoria difundida por el museo.

Para dudas sobre el evento o sobre disponibilidad de espacios, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental atiende consultas a través del correo eventosmhnca@gmail.com y de sus redes sociales oficiales, identificadas como @mhnca en Facebook e Instagram.

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El recinto está compuesto por nueve estructuras semiesféricas conocidas como bóvedas. (Foto: Gobierno de México)

La convocatoria fue difundida por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, dependencia a la que pertenece el museo, como parte de las actividades culturales previstas para octubre de 2026 en el recinto.

¿Qué se conmemora en el Día del Gato Negro?

Distintos países y organizaciones conmemoran a estos felinos en fechas diferentes a lo largo del año, entre ellas el 17 de agosto, el 27 de octubre y el 17 de noviembre, según la región y la institución que organice la celebración.

No existe un consenso internacional sobre un día oficial, lo que ha generado que cada país o colectivo adopte la fecha que mejor se acomode a su calendario de actividades.

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Distintas organizaciones conmemoran a los gatos negros el 17 de agosto, el 27 de octubre o el 17 de noviembre, según la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, octubre es el mes en que más museos, refugios y organizaciones concentran sus actividades alrededor del Día del Gato Negro, coincidiendo además con el ambiente festivo que antecede a las celebraciones de fin de año relacionadas con tradiciones populares.

Por esa razón, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental eligió este mes para su taller “Miaullidos panterosos”, en lugar de esperar a alguna de las otras fechas internacionales.

La conmemoración, independientemente del día elegido, busca eliminar los mitos que asocian a los gatos negros con la mala suerte y con creencias supersticiosas heredadas de siglos pasados.

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El taller busca acercar a las familias a la conmemoración dedicada a los felinos negros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pretende reducir el estigma que enfrentan en los refugios, donde suelen ser los últimos en ser elegidos para adopción frente a gatos de otros colores.

El objetivo detrás de estas fechas es fomentar tanto la protección como la adopción responsable de estos felinos.

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental exhibe fósiles, minerales y biodiversidad mexicana

El recinto cuenta con 7 mil 500 metros cuadrados de exhibición, distribuidos en nueve estructuras semiesféricas conocidas como bóvedas.

Ahí se resguardan más de 2,800 ejemplares entre taxidermias de animales, rocas, minerales, conchas y muestras de herbario.

La pieza más llamativa del museo es un Diplodocus, un dinosaurio herbívoro de cuello y cola muy largos que vivió hace más de 150 millones de años.

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El Diplodocus exhibido está compuesto por 276 huesos y mide 4 metros de altura. (Foto: Gobierno de México)

El ejemplar exhibido mide 25 metros de largo y 4 metros de alto, está compuesto por 276 huesos y se encuentra montado en la Sala de Evolución de la Vida desde 1964.

El trabajo del museo se organiza en torno a cuatro colecciones principales: la geológica, con rocas y minerales de distintas partes del mundo, y la paleontológica, con fósiles que documentan la evolución de la vida en la Tierra.

Se suman la colección de herbario, dedicada a algas, plantas y hongos, y la zoológica, que reúne animales vertebrados e invertebrados, entre ellos una colección de conchas de moluscos.

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El trabajo del recinto se organiza en colecciones geológica, paleontológica, de herbario y zoológica. (Foto: Gobierno de México)

Las salas permanentes del recinto se llaman Evolución de la Vida, Diversidad Biológica y México Megadiverso, y se complementan con un espacio exterior conocido como el Cárcamo de Dolores.

El Biolaboratorio funciona como punto de encuentro para la divulgación científica, con charlas de especialistas los fines de semana, mientras que las exposiciones temporales cambian según la temporada del año.