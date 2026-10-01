Capturan a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana en Milpa Alta: lo identifican como operador ligado a "El Seven". FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) detuvo a Uriel “N”, alias “El Cangreburguer” o “El Rolex”, durante la noche del 30 de septiembre de 2026 en la alcaldía Milpa Alta. La captura ocurrió en flagrancia por hechos constitutivos de delitos contra la salud.

El detenido es señalado como presunto colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, identificado como líder de una facción de La Familia Michoacana. Un grupo delictivo con presencia en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, además de municipios colindantes del Estado de México y Morelos.

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Uriel “N” es investigado por su probable participación en extorsión, despojo y un homicidio ocurrido en 2026 en Tláhuac, operaba como presunto jefe de una célula de La Familia Michoacana en esa demarcación, en coordinación directa con “El Seven”.

Los delitos bajo investigación

Las líneas de investigación de la Fiscalía CDMX apuntan a la probable participación de Uriel “N” en actividades de extorsión y despojo en las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta. Además, se le vincula con un homicidio cometido este año en la misma zona.

El grupo criminal al que presuntamente pertenece está relacionado con delitos de extorsión, despojo, narcomenudeo y homicidio en el sur de la capital.

Para establecer la identidad y ubicación del detenido, la Fiscalía CDMX recurrió al cruce de información digital y técnica, junto con labores de la Policía de Investigación (PDI). Ese trabajo permitió determinar su presencia tanto en el Estado de México como en la zona sur de la Ciudad de México.

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Tras su detención, Uriel “N” quedó a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, quien determinará su situación jurídica. El detenido fue trasladado a la Fiscalía de Alto Impacto de la Ciudad de México.

Quién es “El Seven” y los antecedentes del grupo

Juan “N”, alias “El Seven”, fue detenido en enero de este año durante un operativo realizado en Amecameca de Juárez, Estado de México, según se informó el 27 de enero de 2026. La captura fue ejecutada por elementos de la PDI en conjunto con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

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El arresto se concretó en un inmueble de esa localidad, donde agentes de la PDI cumplimentaron una orden de cateo y localizaron al presunto líder criminal. Después fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la alcaldía Xochimilco, donde quedó a disposición de un juez de control.

Fue capturado en el Estado de México Crédito: @FiscaliaCDMX

“El Seven” contaba con una orden de reaprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El Seven ya había sido sentenciado previamente por tentativa de homicidio por hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2019 en Milpa Alta, cuando atacó a una persona con un objeto punzocortante y le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida.

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El 27 de octubre de 2021, mediante un procedimiento abreviado, un juez le impuso una pena de cinco años de prisión, pero también le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena bajo tratamiento de libertad. Entre las obligaciones que debía cumplir estaba presentarse periódicamente ante la autoridad.

Al incumplirlas, el Ministerio Público solicitó revocar el beneficio y posteriormente se ordenó su reaprehensión, lo que derivó en su captura en enero de 2026. Las investigaciones lo relacionaban con delitos de alto impacto en Ciudad de México, Estado de México y Morelos, entre ellos extorsión, secuestro y homicidio.

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La Familia Michoacana en la capital: estructura y otras detenciones

La Fiscalía CDMX ha reportado en meses anteriores otras detenciones de personas ligadas al entorno de La Familia Michoacana en la capital del país. En octubre pasado fue detenido Raúl Miguel “N”, apodado “El Messi”, relacionado con la célula H1-A1, un grupo distinto que cuenta con nexos con La Familia Michoacana.

Un hombre permanece bajo custodia policial con las manos sujetas por esposas metálicas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, en agosto del año pasado fue detenido Carlos Adrián “N”, alias “El Chaparro” y/o “El Orejón”, señalado como líder de esa misma célula H1-A1. Según los registros, esta se dedica a la venta y distribución de narcóticos, además de extorsiones y cobro de piso, con presencia en alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tláhuac, además de los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán.

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A mediados de septiembre de 2025 fueron intervenidos diversos inmuebles de la CDMX en operativos que derivaron en el aseguramiento de más de 150 mil plantas de marihuana y la detención de Sergio C, apodado “D3”, señalado como líder de otra célula ligada a La Familia Michoacana. Sobre aquel operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que fueron ejecutadas órdenes de cateo con el objetivo de impedir la producción de drogas en la zona.

Continúan las investigaciones

La Fiscalía CDMX informó que los trabajos continúan para esclarecer la probable participación de Uriel “N” en otros hechos delictivos y establecer si existen más personas involucradas en la red que operaba bajo el mando de “El Seven”.

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La dependencia capitalina señaló que continuará fortaleciendo las acciones dirigidas a identificar y llevar ante la justicia a integrantes de grupos generadores de violencia, con investigaciones orientadas a esclarecer los delitos, localizar a quienes participan en ellos y avanzar en el debilitamiento de sus estructuras en la Ciudad de México.

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía capitalina precisó que las personas mencionadas se presumen inocentes y serán tratadas como tales durante todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente.