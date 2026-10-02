México

Multihomicidio en Nuevo León: Cinthia Abigail habría matado a su familia y luego se suicidó por un conflicto de pareja

En declaraciones a la prensa, el fiscal Javier Flores Saldívar señaló que el crimen fue realizado con una pistola calibre .38

Los cuerpos de los menores y los padres fueron localizados el pasado 30 de septiembre en el municipio de Montemorelos. Crédito: Redes Sociales
Los cuerpos de los menores y los padres fueron localizados el pasado 30 de septiembre en el municipio de Montemorelos. Crédito: Redes Sociales
Guardar

Cinthia Abigail Tamez Rivera habría asesinado a su pareja y a sus tres hijos para después quitarse la vida, de acuerdo con la hipótesis principal que reveló el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, tras el hallazgo de los cinco cuerpos el pasado 30 de septiembre en el municipio de Montemorelos.

Flores Saldívar explicó en entrevista con medios de comunicación que, de forma preliminar, se maneja la versión de un malentendido y un enojo entre la pareja ocurridos en distintas horas de la madrugada. Sobre el motivo exacto, dijo desconocerlo: “Es una cuestión que se llevó a puerta cerrada en el domicilio”, señaló, y añadió que se están recabando las informativas correspondientes.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de si existían testimonios de vecinos, el fiscal respondió que todavía no tienen nada. Tampoco se localizaron cámaras de seguridad en la zona que permitieran reconstruir los hechos de manera gráfica.

Testigos señalaron que la pareja había estado en una ruta de vehículos 4x4 antes del hecho. Crédito: Redes Sociales
Testigos señalaron que la pareja había estado en una ruta de vehículos 4x4 antes del hecho. Crédito: Redes Sociales

Testigos refirieron, según el fiscal, que un día antes del ataque, Cinthia Abigail y su pareja convivieron en rutas para vehículos 4x4, donde consumieron cerveza. Durante el cateo del domicilio, los peritos encontraron evidencia de consumo de bebidas alcohólicas y una botella de whisky, aunque el fiscal evitó confirmar que el alcohol haya sido un factor determinante. “Sería lamentable el que aseguráramos algo de lo que no tenemos conocimiento”, afirmó.

PUBLICIDAD

Mediante un mensaje de condolencias emitido este 1 de octubre, el Gobierno de Montemorelos confirmó los nombres de Cinthia Abigail y sus hijos Bruno, Christian y Gustavo. Con cinco minutos de diferencia, el municipio emitió un segundo mensaje donde confirmó el fallecimiento de Leodegario Moya Garza, identificado como pareja sentimental de la mujer.

La secuencia de hechos según el fiscal

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de las autoridades, Cinthia Abigail disparó primero contra Leodegario y dos de sus hijos dentro del domicilio familiar en la colonia Los Nogales. Después salió de la vivienda y atacó a otro de sus hijos en una camioneta estacionada en el fraccionamiento Los Fresnos, donde también se quitó la vida.

En una camioneta de la marca Jeep fue localizado el cuerpo de Cinthia y un menor. (Imagen ilustrativa| Infobae México)
En una camioneta de la marca Jeep fue localizado el cuerpo de Cinthia y un menor. (Imagen ilustrativa| Infobae México)

El arma utilizada fue una pistola automática calibre .38. El fiscal Flores Saldívar precisó que los casquillos localizados en la camioneta donde la mujer se habría suicidado coinciden con los recolectados junto a los demás cuerpos en el domicilio, lo que permitió a los peritos vincular ambos escenarios desde las primeras horas de la investigación.

El fiscal destacó la rapidez de la respuesta policial. “En menos de hora u hora y media ya se habían descubierto las otras causas o los otros fallecimientos de persona”, afirmó, en referencia al tiempo transcurrido entre el primer reporte en Los Fresnos y el hallazgo de los cuerpos en Los Nogales. Además, pidió “paciencia” para terminar de cerrar el caso en la forma en que se desarrolló.

El fiscal evitó confirmar el origen del arma y la paternidad de los menores

Durante la entrevista, un reportero preguntó a Flores Saldívar si la pistola había sido un regalo reciente para Cinthia Abigail semanas antes de los hechos. El fiscal respondió que todavía no tienen la evidencia exacta para asegurarlo.

También se le cuestionó si Leodegario era el padre de todos los menores fallecidos. “Parece que había padres diferentes, pero no me gustaría preconstatarlo”, respondió. Los apellidos de los menores respaldan esa versión. De acuerdo con el mensaje de condolencias emitido por el Gobierno de Montemorelos, Bruno y Christian llevan el apellido López Tamez, mientras que Gustavo lleva el apellido González Tamez. Ninguno de los tres coincide con el apellido Moya, correspondiente a Leodegario Moya Garza, la pareja de Cinthia.

Sobre fotografías y mensajes atribuidos a la madre en redes sociales, con contenido descrito como agresivo, el fiscal no ofreció una respuesta directa y remitió a los datos periciales ya confirmados.

Fiscalía descarta hallazgo de drogas y espera resultados toxicológicos

Flores Saldívar confirmó que no se encontraron drogas en el interior de la vivienda durante el cateo realizado por los peritos. El fiscal informó que ya fue solicitado un examen toxicológico a Cinthia Abigail, cuyos resultados aún no estaban disponibles al momento de la conferencia. “Yo creo que en breve lo tendremos ese examen”, señaló.

El fiscal cerró su intervención con un llamado a la prevención en materia familiar y de consumo de sustancias alcohólicas y tóxicas. Pidió a las autoridades administrativas coordinarse, “así como estamos coordinados en diferentes eventos”, para reconstruir el tejido social.

El Gobierno de Montemorelos confirmó los nombres de las víctimas

El Gobierno de Montemorelos confirmó este 1 de octubre, a través de una publicación en Facebook firmada por el alcalde Miguel Ángel Salazar, los nombres de Cinthia Abigail Tamez Rivera y sus hijos Bruno, Christian y Gustavo. Con cinco minutos de diferencia, el Gobierno municipal emitió un segundo comunicado donde confirmó el fallecimiento de Leodegario Moya Garza, pareja sentimental de la mujer.

La primera publicación del Gobierno de Montemorelos señaló que Cinthia Abigail Tamez Rivera era hija de Irene Rivera Marroquín, jueza auxiliar de la comunidad de La Garita, y sobrina de Margarita Garza López, identificada en el comunicado como colaboradora de la administración municipal.

Leodegario Moya Garza, pareja sentimental de Cinthia, quien fue asesinado. Crédito: Redes Sociales
Leodegario Moya Garza, pareja sentimental de Cinthia, quien fue asesinado. Crédito: Redes Sociales

El texto, firmado por el alcalde Miguel Ángel Salazar, expresó condolencias a nombre del Gobierno de Montemorelos y señaló que la administración “se une a la pena que embarga a toda su familia y amistades” tras lo que describió como “el sensible fallecimiento” de la mujer y sus tres hijos. El segundo comunicado, dedicado exclusivamente a Leodegario Moya Garza, también emitió condolencias.

Temas Relacionados

MultihomicidioMontemorelosNuevo LeónHomicidioSuicidiomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 1 de octubre: efectos del huracán Rachel llegan a la capital y se activa la Alerta Roja por fuerte tormenta

Su circulación aumenta la probabilidad de lluvias muy fuertes en regiones del occidente del país y en Baja California Sur

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 1 de octubre: efectos del huracán Rachel llegan a la capital y se activa la Alerta Roja por fuerte tormenta

Nuevas medidas para pagos digitales y aduanas avanzan en la Cámara de Diputados: ¿qué proponen?

La agenda del Pleno para la próxima semana contempla diversos dictámenes vinculados con el Paquete Económico 2027

Nuevas medidas para pagos digitales y aduanas avanzan en la Cámara de Diputados: ¿qué proponen?

Películas de Guillermo del Toro gratis en la UNAM: consulta la cartelera de octubre y cómo llegar

La UNAM invita a disfrutar de cuatro películas de Guillermo del Toro de forma totalmente gratuita durante octubre con funciones cada semana en una sede de la Roma Norte

Películas de Guillermo del Toro gratis en la UNAM: consulta la cartelera de octubre y cómo llegar

Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana para recibir homenaje previo al duelo contra Chile

El arquero mexicano seis veces mundialista tendrá un homenaje por su trayectoria

Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana para recibir homenaje previo al duelo contra Chile

Cae "El Chicha" en Tlalpan por presuntamente exigirle 30 mil pesos a una familia en Coyoacán: es el tercer detenido por estos hechos

Autoridades locales vincularon a proceso a tres sujetos que amagaron con armas de fuego a dos niños y dispararon al zaguán para exigir 30 mil pesos a los habitantes de Pedregal

Cae "El Chicha" en Tlalpan por presuntamente exigirle 30 mil pesos a una familia en Coyoacán: es el tercer detenido por estos hechos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Capturan en Taxco a presunto miembro de La Familia Michoacana con droga y moto robada

Cae “La Princess” y dos hombres más por el asesinato de “El Chino Yep”, coordinador del Partido PAZ en Veracruz

Capturan a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana en Milpa Alta: lo identifican como operador ligado a "El Seven"

Una empresa ligada al Cártel de Sinaloa habría recibido más de 200 millones de pesos de la Fiscalía de Baja California en contratos, según MCCI

ENTRETENIMIENTO

Reportan hospitalización de Lucha Villa por problemas pulmonares a semanas de cumplir 90 años

Reportan hospitalización de Lucha Villa por problemas pulmonares a semanas de cumplir 90 años

Cuándo se estrena “Contra el Huracán”: de qué trata la película basada en el paso de Otis por Acapulco

Surge la foto más reciente de Jorge Kahwagi antes de morir, en pleno retiro del ojo público

Rosa María Noguerón explica la actitud y repentina salida de Gala Montes en La Casa de los Famosos México

Manelyk se baña junto a Kevyn Bicolor y hacen llorar a la Bebeshita en La Granja VIP

DEPORTES

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Liverpool iría por Gilberto Mora con una oferta millonaria, según Football Insider

Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana para recibir homenaje previo al duelo contra Chile

Polémica en la NFL no frena a los mariachis: defienden el traje de charro como símbolo mexicano

Disclosure cerrará el GP de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Canelo Álvarez y Checo Pérez tomarán el control del fin de semana de Día de Muertos en Arabia Saudita y México