Canelo Álvarez y Checo Pérez tomarán el control del fin de semana de Día de Muertos en Arabia Saudita y México

boxeador Saúl Álvarez peleará el 31 de octubre y el piloto de la F1 correrá el 1 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México se paralizará durante el fin de semana de Día de Muertos por la pelea de box a cargo de Saúl Canelo Álvarez frente al francés nacido en Camerún, Christian Mbilli, en Arabia Saudita el sábado 31 de octubre en busca de volver a recuperar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Esta semana, en sus redes sociales, el púgil tapatío, quien encabeza el Canelo Team junto con su entrenador, Eddy Reynoso, confirmó que la confrontación de boxeo en Riad, Capital de Arabia, ya no tendrá reprogramación como ocurrió en este septiembre e impidió que Saúl Álvarez diera el grito en Oriente Medio.

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Canelo y su socio comercial, Turki Alalshikh, anunciaron que la cartelera: México vs El Mundo se realizará el sábado 31 de octubre, una noche antes de ver al piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, correr en la Fórmula Uno desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Checo volverá a casa tras un año sabático debido a su salida de Red Bull Racing el 18 de diciembre del 2024. Tras medio año fuera del automovilismo, el nativo de Guadalajara, Jalisco aceptó la oferta de la escudería Cadillac Fórmula One Team para competir en esta temporada 2026.

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Mientras eso ocurría, en México la afición se encargó de agotar los boletos para el Gran Premio de la CDMX porque ya había una ilusión grande de ver a Pérez Mendoza sobre la pista del Autódromo que se localiza dentro del macro complejo de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Gracias a su confirmación, los fans mexicanos están contentos porque entre los 22 competidores estará Checo Pérez y esta vez utilizando el Nomex en color blanco y negro, de la escudería Cadillac F1 del viernes 30 de octubre al 1 de noviembre, fecha para celebrar el Día de Muertos y la carrera de la Fórmula Uno en México.

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Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizan intenso careo y se dicen de todo

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

En el promocional para la pelea de Saúl Álvarez frente a Christian Mbilli, el mexicano se muestra retador delante del campeón, quien asegura que Canelo ya está “viejo” para afrontar un reto como éste en intenso frente a frente rumbo a su combate del sábado 31 de octubre en Arabia Saudita.

“Él (Canelo) está viejo”, dijo Christian Mbilli, aunque admitió que su contrincante “sigue siendo peligroso y tiene muy buena pegada, un contragolpe muy bueno”, lo que hace que sea el “mejor momento para tener esta pelea” el último día del mes de octubre en el país de Medio Oriente.

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Al escuchar las declaraciones de Christian Mbilli, el veterano, Saúl Canelo Álvarez, comenzó a reír a antes de sentenciar al portador del título CMB. “No, no estoy de acuerdo, pero ya sabes, él (Mbilli), lo va a descubrir. Ni aunque tuviera 50 años, podría vencerme. Él está simplemente a otro nivel y va a descubrir que este nivel es muy diferente”.

“Si tengo 50 o 60 años, no puedes vencerme en esta vida y eso lo vas a descubrir. Así que, pase lo que pase, necesitaras como a diez como tú para vencerme”, señaló Canelo antes de ser interrumpido por Christian Mbilli. “Ya veremos, ya veremos”, dijo. “Sí, ya veremos”, respondió el pugilista tapatío.

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Primera pelea de Saúl Canelo Álvarez en el 2026

Canelo Álvarez enfrentará a Christian Mbilli por el cinturón CMB de las 168 libras. (X@Canelo)

Canelo finalmente regresará a los encordados en este mes de octubre tras un año de ausencia en el ring. Su última pelea, contra Terence Crawford, el 13 de septiembre del 2025 marcó su tercera derrota en el boxeo profesional y la pérdida de los campeonatos unificados del peso supermediano.

La espera de Canelo Álvarez por más de 12 meses en los cuadriláteros se debe por dos razones: primero se sometió a una cirugía en el codo izquierdo y requirió tiempo de rehabilitación tras su enfrentamiento ante Terence Crawford y la segunda por el tiempo que se postergó su próximo compromiso frente a Christian Mbilli.

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En junio del presente año, se divulgó que su duelo por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no se realizaría en septiembre, sino a finales de octubre como parte de un calendario creciente de la temporada de Riad.

La modificación estuvo ligada a la intención de los organizadores en Arabia Saudita de extender la temporada de boxeo en la capital y fortalecer su calendario de eventos internacionales. Finalmente, se anuncio que el combate más esperado del 2026 será para el día 31 y Canelo buscará un regreso de campeón en Oriente Medio.

Checo Pérez vuelve a México con Cadillac en la Fórmula 1

Foto de archivo de Sergio "Checo" Pérez. Plaza Carso, Ciudad de México, México. 25 de octubre de 2023. REUTERS/Raquel Cunha

Sergio Michel Pérez Mendoza, el súper piloto mexicano de todos los tiempos de la Fórmula Uno estará de regreso en casa para celebrar sus 300 grandes premios en el Máximo Circuito con su público de la Ciudad de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en pleno Día de Muertos.

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Después de casi seis meses sin tener algún aviso sobre qué pasaría con el futuro de Checo Pérez en la Fórmula Uno, la escudería Cadillac Fórmula One Team, debutante en el Gran Circo, firmó a Checo Pérez por contar con las características que buscan de un piloto: liderazgo, capacidad técnica y conocimiento del desarrollo de un auto y unidad de potencia.

“Los primeros meses no extrañaba nada, el estar compitiendo eso sí lo extrañé y me di cuenta cuando empezaron las carreras que me levantaba a ver que seguía todo lo que estaba pasando”, declaró Sergio Pérez al confirmar su regreso a la Fórmula Uno representando Cadillac F1.

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Por lo tanto, del 30 de octubre al 1 de noviembre todos verán el retorno de Sergio Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México, y previamente los capitalinos se citarán en Paseo de la Reforma el jueves 28 de octubre para disfrutar el Show Run de Sergio Pérez, desde el sitio emblemático de la Capital.

Programación del Gran Premio de México para ver a Checo Pérez con Cadillac F1

El mexicano correrá en el Autódromo Rodríguez con Cadillac Fórmula One Team. EFE/ José Méndez

Viernes 30 de octubre Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas

Sábado 31 de octubre Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas Clasificación: 15:00 a 16:00 horas

Domingo 1 de noviembre Carrera en la Ciudad de México: 14:00 horas

