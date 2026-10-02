Nuevas medidas para pagos digitales y aduanas avanzan en la Cámara de Diputados: ¿qué proponen?

Dos reformas avanzan en la Cámara de Diputados. (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

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La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes relacionados con la regulación aduanera y la digitalización de los pagos en México. Las propuestas, enviadas a la Mesa Directiva, podrían ser discutidas en el Pleno durante la próxima semana.

Una de las iniciativas plantea modificaciones a la Ley Aduanera para fortalecer los mecanismos contra la subvaluación de mercancías importadas, mientras que la segunda propone una Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la intención de reducir gradualmente el uso de efectivo en determinados sectores y actividades.

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Ley Aduanera busca reforzar controles contra la subvaluación

La Comisión de Hacienda aprobó la reforma a la Ley Aduanera, derivada de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 8 de septiembre.

La iniciativa fue presentada por Claudia Sheinbaum el 8 de septiembre. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)

El dictamen busca ampliar las facultades de las autoridades para detectar diferencias entre el valor declarado de las mercancías y el correspondiente a productos idénticos o similares.

Uno de los principales cambios consiste en eliminar el umbral de 50% que actualmente condiciona determinados embargos precautorios. La propuesta también contempla reducir de 50% a 20% el límite previsto en la presunción de infracción del artículo 177.

El dictamen establece mecanismos para sustituir determinados embargos mediante depósitos en efectivo o garantías en cuentas aduaneras, dependiendo de la diferencia detectada en el valor de las mercancías.

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Entre los argumentos expuestos durante la discusión se señaló que la subvaluación puede afectar la recaudación y generar diferencias en las condiciones de competencia para empresas que cumplen con sus obligaciones.

Diputados plantean nuevas sanciones para hidrocarburos

Durante la discusión en lo particular, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, presentó una reserva al artículo 185 de la Ley Aduanera.

Diputados ajustan el artículo 185 de la Ley Aduanera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modificación establece que, cuando las infracciones correspondan a hidrocarburos y petrolíferos, se aplicará una multa de entre 50% y 100% del valor comercial de las mercancías.

La reserva fue aprobada por unanimidad. También se incorporó un transitorio para fortalecer el modelo de control aduanero mediante la identificación y gestión de riesgos.

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La propuesta contempla que las nuevas disposiciones entren en vigor el 1 de enero de 2027. Además, las autoridades aduaneras deberán publicar a más tardar el 31 de diciembre de 2026 las disposiciones correspondientes para determinar los procedimientos aplicables.

Entre los datos expuestos durante la discusión se mencionaron:

En 2025 se registraron 1,349 operaciones que no actualizaron la causal de embargo.

Entre enero y agosto de 2026 se registraron 1,142 operaciones adicionales.

También se reportaron 2,541 operaciones entre 2025 y agosto de 2026 que, según lo señalado en la comisión, quedaron fuera del supuesto de embargo por el umbral vigente.

La reforma contempla multas de 50% a 100% del valor comercial para determinadas infracciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos.

El dictamen aduanero fue aprobado en lo general y posteriormente se avalaron modificaciones a diversos artículos y transitorios.

El dictamen incorpora cambios al artículo 185.

Oposición advierte posibles efectos para el comercio exterior

Durante el debate, legisladores del PAN, PRI y MC coincidieron en señalar que debe combatirse la subvaluación, aunque cuestionaron algunos mecanismos incluidos en la propuesta.

Héctor Saúl Téllez, del PAN, señaló que la eliminación del umbral podría provocar retenciones de mercancías por diferencias de valor y afectar los procesos cotidianos del comercio exterior. Patricia Flores Elizondo, de MC, planteó la necesidad de controles verificables, decisiones trazables y responsabilidades claras.

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Por su parte, Jericó Abramo Masso, del PRI, advirtió sobre posibles costos operativos y afectaciones a las cadenas de suministro, mientras que otros legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la reforma como una herramienta para fortalecer el control aduanero y la recaudación.

PRI advierte posibles costos para el comercio exterior. Jericó Abramo Masso

Ley de Economía Digital busca reducir uso de efectivo

La Comisión de Hacienda también aprobó la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen fue avalado con 25 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, de acuerdo con los datos proporcionados sobre la votación.

La propuesta establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.

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El proyecto contempla el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros mecanismos reconocidos por las autoridades financieras. También plantea que los tres órdenes de gobierno habiliten estos medios para el pago de trámites y servicios públicos.

La iniciativa incorpora además herramientas como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para facilitar procesos de identificación y contratación de servicios financieros de manera digital.

El efectivo podría reducirse en sectores específicos.

Durante la discusión, legisladores de oposición señalaron posibles dificultades relacionadas con la conectividad, la inclusión financiera, la protección de datos y la adaptación de pequeños negocios.

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Entre las preocupaciones expuestas estuvieron las condiciones de las personas sin cuentas bancarias y de comunidades con acceso limitado a internet o telefonía móvil.

Ambos dictámenes fueron enviados a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo y, de acuerdo con la información proporcionada, se prevé que sean discutidos en el Pleno durante la próxima semana.