Reportan hospitalización de Lucha Villa por problemas pulmonares a semanas de cumplir 90 años

Lucha Villa fue hospitalizada de emergencia en San Luis Potosí tras presentar complicaciones en las vías respiratorias a los 89 años.

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La cantante Lucha Villa enfrentó complicaciones pulmonares que derivaron en su hospitalización de emergencia en San Luis Potosí, a pocas semanas de cumplir 90 años de edad.

La intérprete mexicana permaneció internada durante un par de días antes de regresar a su domicilio para continuar con supervisión médica continua.

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El estado de salud de la artista requirió atención especial en un centro médico debido a una crisis en las vías respiratorias.

Los médicos que atienden a la cantante determinaron que su evolución permitía el traslado a su residencia, donde mantiene monitoreo permanente.

La información fue dada a conocer por el periodista Emilio Morales a través del programa de YouTube ‘La esquina de las primicias’.

La afección respiratoria generó alarma en el entorno cercano de la cantante debido a su avanzada edad y a sus padecimientos crónicos.

El reporte sobre el estado de salud de la cantante indicó que el equipo médico realiza visitas constantes a su domicilio. El objetivo de las revisiones es evitar nuevos cuadros que comprometan la función de sus pulmones.

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Allegados a la intérprete mexicana señalaron que la artista se encuentra estable en su casa.

La familia de la cantante no emitió un comunicado oficial sobre la hospitalización, aunque personas cercanas confirmaron que recibe la atención correspondiente en San Luis Potosí.

La artista mexicana fue dada de alta tras permanecer dos días internada y continúa su recuperación con monitoreo médico en su domicilio. (Foto: Instagram)

Complicaciones en las vías respiratorias obligaron su internamiento en San Luis Potosí

La cantante reside en la ciudad de San Luis Potosí junto a su familia desde hace varios años. En esa entidad ha mantenido un perfil privado, lejos de la vida pública y de las presentaciones masivas que marcaron su trayectoria artística.

Las complicaciones pulmonares registradas en días recientes requirieron un ajuste en los cuidados médicos que recibe a diario.

Fuentes cercanas a la familia explicaron que el monitoreo de su capacidad respiratoria es constante para prevenir cualquier recaída.

El estado de salud de la artista genera atención constante entre sus seguidores. La intérprete nació el 30 de noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua, y se alista para celebrar noventa años de vida en compañía de sus hijas y seres queridos.

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Luz Elena Ruiz Bejarano, nombre real de la cantante, construyó una de las carreras más prolíficas de la música ranchera en México.

Su voz profunda y su presencia en los escenarios la posicionaron entre las máximas exponentes del género durante la segunda mitad del siglo XX.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, la artista grabó decenas de discos y protagonizó producciones cinematográficas en la época de oro del cine mexicano. Su trabajo en la música regional influyó en diversas generaciones de intérpretes.

La intérprete reside en San Luis Potosí junto a su familia, alejada de los escenarios y de las presentaciones públicas desde finales de los años noventa. (Foto: Twitter/@LuchaVilla_)

Una liposucción en 1997 la retiró de forma definitiva de los escenarios

La trayectoria artística de la cantante se interrumpió de manera repentina en agosto de 1997. Durante un procedimiento quirúrgico estético realizado en una clínica de Monterrey, Nuevo León, la intérprete sufrió un paro cardiorrespiratorio que cambió su vida.

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El paro cardiorrespiratorio derivó en un coma que se prolongó durante varios días. La falta de oxigenación adecuada en el cerebro causó una encefalopatía anóxica que dejó secuelas neurológicas y motoras irreversibles en el organismo de la artista.

Las lesiones neurológicas provocaron la pérdida parcial del habla y limitaciones severas en su movilidad. Estas secuelas impidieron que la cantante pudiera regresar a los escenarios, a los estudios de grabación y a las presentaciones públicas de manera permanente.

Desde aquel incidente médico ocurrido en Monterrey, la cantante permaneció bajo el cuidado directo de sus hijas Rosa Elena y María José. La familia estableció su residencia en San Luis Potosí para brindarle un entorno tranquilo y atención médica constante.

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A pesar del retiro forzado, la familia de la artista comparte de forma ocasional fotografías y videos en redes sociales.

En junio de 2022, sus hijas mostraron imágenes de la cantante en su hogar potosino, en las que reapareció sonriente y rodeada de sus familiares.

En estas publicaciones, sus seguidores han podido observar momentos familiares de la intérprete en su hogar potosino.

La familia de la artista comparte de forma ocasional fotografías en redes sociales. (Foto: Instagram)

Rumores sobre su fallecimiento y episodios familiares recientes

La vida privada de la intérprete ha generado especulaciones mediáticas en distintas ocasiones durante su retiro.

En marzo de 2023, sus familiares tuvieron que desmentir públicamente rumores difundidos en redes sociales que aseguraban el fallecimiento de la artista.

En aquella ocasión, la sobrina de la cantante, Damiana Villa, confirmó que su tía se encontraba en buen estado de salud en su residencia de San Luis Potosí y pidió a la audiencia ignorar trascendidos no verificados.

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A inicios de este año, la familia atravesó por otro momento de tensión mediática, en enero de 2026, un nieto de la cantante, Aarón, permaneció desaparecido durante 24 horas antes de ser localizado a salvo por las autoridades.

Los episodios personales y de salud de la intérprete han mantenido el interés del público.

Distintas publicaciones han recordado pasajes de su vida, como los mitos sobre relaciones con figuras de la música y la política, además de sus colaboraciones con compositores como José Alfredo Jiménez.

Los episodios personales y de salud de la intérprete han mantenido el interés del público. (Foto: Twitter/@CinetecaMexico)

La cantante celebrará noventa años de vida en noviembre

El próximo 30 de noviembre de 2026, la artista alcanzará los noventa años de edad. Las celebraciones familiares se organizan en un entorno íntimo en San Luis Potosí, priorizando en todo momento la estabilidad de su salud.

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Su legado musical abarca éxitos que forman parte del repertorio ranchero clásico, canciones como ‘La media vuelta’, ‘Tú a mí no me hundes’, ‘No discutamos’ y ‘Ya no me interesas’ continúan sonando en estaciones de radio y plataformas digitales de todo el país.

Lucha Villa es una figura representativa de la música ranchera y del cine mexicano. (Archivo)

En el ámbito cinematográfico, la intérprete participó en producciones representativas del cine mexicano como ‘El gallo de oro’, ‘Lagunilla mi barrio’, ‘Central camionera’ y ‘El fiscal de hierro’. Su labor en la actuación le valió el reconocimiento de la crítica especializada.

El ambiente de la música regional mexicana permanece atento a la evolución médica de la artista en San Luis Potosí.

El equipo de médicos que supervisa a la cantante continuará con las visitas domiciliarias durante los próximos días para garantizar su recuperación completa.