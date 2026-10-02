Marcelo Ebrard resalta que México mantiene una posición “sumamente favorable” en su relación comercial con EEUU

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo anuncios importantes sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos. Crédito: X / @m_ebrard

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Este jueves, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, destacó que México mantiene una posición sumamente favorable en su relación comercial con Estados Unidos.

El funcionario federal también reveló que nuestro país cada día se acerca más a concretar nuevos acuerdos sobre los aranceles impuestos por la Unión Americana desde que el presidente Donald Trump volvió a arribar a la Casa Blanca.

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Ebrard destaca que México mantiene posición favorable en su relación comercial con EEUU

Cabe señalar que Ebrard Casaubón participó en la reunión de ministros de comercio del G20 en Milwaukee, Estados Unidos.

Desde la cumbre, en conferencia de prensa, el titular de Economía detalló que las conversaciones con funcionarios estadounidenses son constantes a pesar de que aún no se realiza la cuarta ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Tenemos reuniones casi todos los días. Hoy hablamos por casi una hora y estamos avanzando en muchos temas, acercando posiciones y resolviendo pendientes”, explicó.

Reiteró que el objetivo es claro: “Avanzar, avanzar y avanzar. Como decimos en México, el que persevera, alcanza”.

“Ya cada día estamos más cerca de tener nuevos acuerdos”, agregó.

Estados Unidos representa el 85 por ciento del comercio exterior mexicano

Una de las revelaciones más importantes que dio el funcionario en su comparecencia ante los medios de comunicación, fue que, de los 20 participantes en la reunión, incluidos los invitados:

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“México mantiene una posición muy favorable en su relación comercial con Estados Unidos, que representa el 85 por ciento de nuestro comercio exterior”.

Desde el punto de vista del secretario, México está mejor posicionado en comparación con Canadá, que goza de algunas ventajas, como exportar energía sin aranceles. No obstante, nuestro país conserva un arancel efectivo menor que la mayoría de las naciones.

Marcelo Ebrard con Piyush Goyal ,Ministro de Comercio e Industria de la India. Crédito: X / @m_ebrard

Acuerdos entre China y EEUU no afecta a nuestro país

Respecto a las recientes negociaciones entre Estados Unidos y China, Ebrard señaló que el nuevo acuerdo no modifica la situación de México. El país mantiene la mejor posición arancelaria, más favorable incluso que la de otras naciones.

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El funcionario descartó cambios drásticos. Argumentó que el T-MEC otorga a México ventajas únicas frente al resto de los socios comerciales de la Unión Americana.

Buscan proteger a empresas y empleo mexicano

Además, explicó que durante las reuniones que concluyen este jueves, también se analizaron temas como la cláusula de la nación más favorecida y la importancia de proteger a las empresas y al empleo mexicano frente a un escenario de transformaciones en el sistema comercial global.

“Estamos aquí para traer la voz de México, defender nuestros intereses legítimos y fortalecer nuestra relación con aliados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, India, China, Indonesia, Corea del Sur y Japón”, comentó.

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Negociaciones dan prioridad al acero y al sector automotriz

Sobre la situación actual de la relación comercial entre México y Estados Unidos, Marcelo Ebrard recordó que al principio de la administración Trump se corría el riesgo de que el vecino del norte aplicará un arancel del 25 por ciento a todas las exportaciones mexicanas.

“México tiene la mejor condición frente a todos los demás países. Lo que necesitamos ahora es reducir las restricciones al acero y al sector automotriz para mantener nuestra posición como nación más favorecida”, explicó.

Respecto a la sobrecapacidad en la industria del acero, Ebrard citó un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que señala un exceso del 60 por ciento.

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El funcionario destacó la importancia de la trazabilidad del acero, es decir, conocer su origen, para controlar la sobrecapacidad y evitar la triangulación y la competencia desleal con precios por debajo del costo. Sostuvo que esta medida protege a la industria mexicana del efecto de la sobreproducción global, que presiona los precios a la baja.

Marcelo Ebrard con Piyush Goyal ,Ministro de Comercio e Industria de la India. Crédito: X / @m_ebrard

Ebrard y empresarios alistan misión comercial a la Unión Europea en 2027

Por otro lado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que diferentes referentes del sector empresarial en México y funcionarios viajarán el próximo año a la Unión Europea, como parte de una misión comercial para fortalecer los acuerdos entre ambas partes.

Ebrard anunció que la visita a distintos países de la Unión Europea se realizará durante la primavera. Sin dejar de mencionar que forma parte de los acuerdos alcanzados a finales de mayo de este año, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Acuerdo Global Modernizado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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El objetivo es fortalecer la relación comercial y política entre México y la Unión Europea.

También habrá misión en Canadá el año entrante

La misión antes mencionada quedó acordada durante las reuniones bilaterales que el secretario sostuvo en el marco del G20, celebrado en territorio estadounidense. Forma parte de las propuestas derivadas de la reciente modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

22/05/2026 El presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y la preisdenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al inicio de la 8 Cumbre UE-México. EUROPA UNIÓN EUROPEA INTERNACIONAL ECONOMIA FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

Dentro de la misma agenda, Ebrard informó que con el gobierno de Canadá se realizará una nueva misión comercial a ese país para 2027. Será la segunda edición del viaje realizado este año, en el que participaron 736 empresas, la cifra más alta en la historia de ambas naciones.

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Muy optimista el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien reiteró que México mantiene una posición sumamente favorable en su relación comercial con Estados Unidos. Aunque todo depende del humor que haya en la Casa Blanca.