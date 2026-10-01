EN VIVO | Clima en México hoy 1 de octubre: ¿qué estados tendrán lluvias intensas por Rachel y el frente frío 1?

La madrugada de este jueves, el ciclón Rachel ocasionará lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y muy fuertes en Nayarit.
El clima en México hoy jueves 1 de octubre estará marcado por lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado debido al huracán Rachel y al frente frío número 1, informó el SMN.
Rachel continuará su desplazamiento al sur de Baja California Sur y provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de viento y oleaje elevado en zonas costeras.
El frente frío número 1 generará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con posible granizo y descargas eléctricas. También existe riesgo de torbellinos en el norte de Coahuila.
Además, se esperan lluvias intensas en Durango y Zacatecas, mientras que diversos estados del centro, sur y sureste tendrán precipitaciones fuertes a muy fuertes.
El ambiente será caluroso a muy caluroso en varias regiones del país.