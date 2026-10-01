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EN VIVO | Clima en México hoy 1 de octubre: ¿qué estados tendrán lluvias intensas por Rachel y el frente frío 1?

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06:12 hsHoy

La madrugada de este jueves, el ciclón Rachel ocasionará lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y muy fuertes en Nayarit.

Infografía del huracán Rachel con mapas satelitales, pronóstico de trayectoria y reporte del Servicio Meteorológico Nacional
Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional detalla la ubicación y la trayectoria del huracán Rachel de categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano. (Conagua Clima)
06:04 hsHoy

El clima en México hoy jueves 1 de octubre estará marcado por lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado debido al huracán Rachel y al frente frío número 1, informó el SMN.

Rachel continuará su desplazamiento al sur de Baja California Sur y provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

El frente frío número 1 generará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con posible granizo y descargas eléctricas. También existe riesgo de torbellinos en el norte de Coahuila.

Además, se esperan lluvias intensas en Durango y Zacatecas, mientras que diversos estados del centro, sur y sureste tendrán precipitaciones fuertes a muy fuertes.

El ambiente será caluroso a muy caluroso en varias regiones del país.

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