Ricardo Monreal se pronuncia sobre la decapitación de la estatua de Felipe Calderón y ataja que fue una “expresión popular”

El diputado de Morena Ricardo Monreal habló sobre lo ocurrido con la decapitación de la estatua de Felipe Calderón por integrantes del SME. Crédito: X / @MVSNoticias

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Este jueves, el coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, habló sobre lo ocurrido ayer con la estatua del expresidente Felipe Calderón, misma que se encontraba en el Centro Cultural Los Pinos.

Para el legislador morenista, lo hecho por los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue una “manifestación popular”, aunque sí generó indignación en algunos sectores de la población.

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La protesta ocurrió después de que Calderón participara en el Foro América Libre, donde lanzó varias críticas contra Morena.

Ricardo Monreal considera que la decapitación de la estatua de Calderón fue una “expresión popular”

Durante una conferencia de prensa celebrada este jueves, en la sede de la Cámara de Diputados, el legislador zacatecano no condenó los hechos –como sí lo hizo, previamente, la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionado por un reportero, el morenista solo se limitó a decir que fue “una manifestación popular. No tengo ninguna opinión.

“Habría que preguntarle a quienes lo hicieron, pero es una muestra clara de expresión popular”, dijo.

Ricardo Monreal minimizó la decapitación de la estatua de Felipe Calderón. Crédito: Captura de Video

Defiende la libertad de expresión tras aparición de expresidentes

En su comparecencia ante los medios de comunicación de este jueves, Ricardo Monreal defendió la libertad de expresión tras las recientes apariciones públicas de los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón.

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Monreal señaló que no comparte las expresiones de Calderón, quien cuestionó la situación política del país. El legislador sostuvo que los exmandatarios tienen derecho a expresar sus opiniones.

Además, afirmó que la población tiene memoria sobre acontecimientos políticos del pasado. Consideró que corresponde a la ciudadanía valorar las declaraciones de quienes han ocupado la Presidencia de la República.

Califica de válida la reaparición de AMLO

Sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como válida su reaparición pública con motivo de la presentación de su nuevo libro y destacó sus llamados a la unidad, la honestidad de los servidores públicos y el respeto a los principios del movimiento.

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Asimismo, rechazó que la participación pública del tabasqueño represente una alteración al escenario político de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues, según él, los mensajes, principalmente, fueron reflexiones y expresiones de respaldo a la actual titular del Poder Ejecutivo Federal.

La estatua del expresidente Felipe Calderón está por cumplir un año en el suelo de Los Pinos. Crédito: Cuartoscuro

Rechaza ataques contra periodistas y medios de comunicación

Por otro lado, el coordinador de Morena manifestó respeto hacia los periodistas y rechazó los ataques contra comunicadores. Señaló que durante su responsabilidad como líder parlamentario no ha recurrido a expresiones de descalificación contra ellos.

En otro tema, Monreal sostuvo que Morena no protegerá a ningún funcionario o exservidor público señalado por posibles irregularidades. Afirmó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de investigar y determinar responsabilidades.

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Hasta 150 diputados de Morena buscarían la reelección en 2027

Durante la conferencia de prensa, el líder morenista fue cuestionado sobre diversos temas, uno de ellos, la eventual reelección de diputados federales de la bancada mayoritaria en los comicios de 2027.

De acuerdo con Monreal, se calcula que entre 130 y 150 diputados podrían registrarse para buscar la reelección, en un proceso que será definido mediante los mecanismos establecidos por Morena.

Por último, el legislador reiteró que Morena debe mantener la unidad con sus aliados, particularmente, con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVME), así como evitar confiarse durante el proceso electoral de 2027.

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Ricardo Monreal habló sobre el desgaste de Morena, las tensiones con el PT y los estados donde prevé mayor dificultad electoral. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum no estuvo de acuerdo con la decapitación de la estatua de Calderón

Durante su conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó las acciones de los extrabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas contra la estatua del expresidente Felipe Calderón.

“No estoy de acuerdo con lo que hicieron y entrarán como lo hicieron (al Centro Cultural Los Pinos). No estoy de acuerdo con nada de lo que representa violencia, esta entrada que hicieron me parece hasta una provocación”, comentó.

Y añadió: “puedo entender el enojo por lo que le hicieron y que les cerraron la fuente de trabajo por motivos políticos porque el SME se oponían a la privatización de Luz Y Fuerza del Centro, pero no está bien que haya actos de violencia”.

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Cuestiona reaparición pública del expresidente

Pese a su postura de rechazó por lo sucedido en Los Pinos, Sheinbaum Pardo cuestionó la reaparición pública de Calderón para hablar de democracia y una supuesta falta de libertad de expresión. Señaló que “tiene el foro abierto para defenderla, pero, en su momento, hizo pactos con los medios de comunicación para que no hablaran de lo que sucedía en el país”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal dijo que el exmandatario “va a hablar de democracia” al ser consultada por el encuentro de grupos conservadores latinoamericanos en la capital mexicana

La mandataria resaltó que la oposición tiene que apelar a reciclar expresidentes como Calderón o Vicente Fox porque las preferencias del PRIAN no levantan. Sostuvo que las encuestas no les favorecen y consideró que estos exmandatarios están en campaña.

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Sheinbaum contrastó las reacciones a estas reapariciones con las del expresidente López Obrador.

Aunque un sector de la ciudadanía expresó su rechazó a la decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón –que se encontraba en el suelo desde hace más de un año en el Centro Cultural Los Pinos–, Ricardo Monreal, al parecer, lo minimizó y calificó de “expresión popular”.