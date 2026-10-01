México

Claudia Sheinbaum anuncia acuerdos para aumentar la exportación de aguacate a EEUU: industria genera ingresos por más de 3 mil mdd

La presidenta de México dio a conocer los dos acuerdos firmados con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate del país

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la firma de dos acuerdos para fortalecer la producción, sanidad, seguridad y exportación del aguacate mexicano hacia Estados Unidos. Durante el encuentro con productores y representantes de APEAM, destacó la participación de Michoacán y Jalisco en una industria que genera alrededor de 3 mil 500 millones de dólares en exportaciones. (Crédito: X/@Claudiashein)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este 1 de octubre de 2026 la firma de dos acuerdos con productores y exportadores de aguacate para reforzar la sanidad, la seguridad y la calidad del producto mexicano que llega a Estados Unidos.

El anuncio se difundió en un video a través de las redes sociales de la presidenta, acompañada por representantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM A.C.), así como por integrantes de su gabinete.

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Sheinbaum señaló que los convenios buscan fortalecer una actividad concentrada principalmente en Michoacán y que también involucra a productores de Jalisco. La mandataria indicó que la exportación mexicana de aguacate a Estados Unidos representa alrededor de 3 mil 500 millones de dólares.

La presidenta sostuvo que las nuevas disposiciones permitirán dar certeza a los productores dedicados al mercado de exportación. El objetivo, dijo, es que conozcan las normas que deberán cumplir para conservar la calidad del aguacate mexicano y garantizar su envío al mercado estadounidense.

Los acuerdos incluyen reglas contra la deforestación

Claudia Sheinbaum anuncia acuerdos para aumentar la exportación de aguacate a EEUU: industria genera ingresos por más de 3 mil mdd.
Claudia Sheinbaum anuncia acuerdos para aumentar la exportación de aguacate a EEUU: industria genera ingresos por más de 3 mil mdd.

La mandataria mexicana afirmó que el Gobierno de México ya mantiene acuerdos con el sector para evitar la deforestación vinculada con la producción de aguacate. Los nuevos instrumentos se suman a ese trabajo y buscan que la expansión de los cultivos no afecte zonas forestales.

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La presidenta también mencionó medidas relacionadas con las condiciones laborales de las personas que trabajan en la cadena productiva. “Ya tenemos con ellos acuerdos para garantizar que no haya deforestación en la producción de aguacate y que también haya seguridad laboral para todos los trabajadores del aguacate”, señaló.

En el encuentro participan la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, la consejera jurídica, Luisa Alcalde Luján, el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y representantes de SENASICA. Cabe destacar que, la presencia de estas dependencias apunta a la aplicación de criterios sanitarios, administrativos y legales para la producción destinada a la exportación.

Sheinbaum planteó que la coordinación con los productores permitirá mantener el acceso del aguacate mexicano a Estados Unidos. También sostiene que las reglas deben aplicarse en Michoacán y en el resto del país donde se produzca aguacate para el mercado externo.

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