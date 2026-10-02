México

Cómo hacer yogur griego de manera casera: receta fácil para elaborarlo desde tu cocina

El resultado es un lácteo más denso que el yogur convencional, sin necesidad de utilizar una yogurtera

Un tazón de yogur blanco con frutos rojos y miel sobre una mesa de madera, junto a un frasco etiquetado como yogur griego casero.
Un cuenco de yogur griego casero acompañado por arándanos, frambuesas, nueces y miel reposa sobre una mesa de madera junto a frascos de preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El yogur griego casero queda espeso, suave y muy cremoso, con una textura perfecta para desayunos, salsas, postres o para acompañar fruta fresca.

La clave está en fermentar la leche con un yogur natural y después retirar parte del suero. El resultado es un lácteo más denso que el yogur convencional, sin necesidad de utilizar una yogurtera.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de yogur griego casero

Esta preparación combina la fermentación de la leche con un posterior filtrado en frío. La leche se calienta, se mezcla con el yogur natural y reposa varias horas hasta cuajar.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 15 minutos
  • Fermentación: 8-12 horas
  • Filtrado en la nevera: 2-5 horas
  • Tiempo total: 10 horas y 15 minutos como mínimo

Ingredientes

  1. 1 litro de leche entera, preferiblemente UHT o pasteurizada.
  2. 2 cucharadas de yogur natural entero, sin azúcar y con fermentos activos.
  3. Opcional: 2 cucharadas de leche en polvo para conseguir una textura más firme.
  4. Para servir: miel, fruta, frutos secos o canela, al gusto.

Cómo hacer yogur griego casero, paso a paso

  1. Lava muy bien una cazuela, un recipiente con tapa, una cuchara y el colador que vayas a utilizar.
  2. Vierte la leche en una cazuela y caliéntala a fuego medio. Remueve de vez en cuando para evitar que se pegue.
  3. Cuando la leche esté muy caliente y aparezcan pequeñas burbujas en los bordes, apaga el fuego. No es necesario que hierva a borbotones.
  4. Deja que la leche se temple hasta alcanzar unos 43-45 ºC. Si no tienes termómetro, debe estar caliente, pero no quemar al tocarla.
  5. Coloca el yogur natural en un bol. Añade unas cucharadas de la leche templada y remueve hasta obtener una mezcla lisa.
  6. Incorpora esta mezcla al resto de la leche. Si utilizas leche en polvo, añádela ahora y remueve hasta que no queden grumos.
  7. No añadas el yogur con la leche demasiado caliente, porque el exceso de temperatura puede afectar a los fermentos.
  8. Tapa el recipiente y envuélvelo con un paño de cocina o una manta fina. Déjalo en un lugar templado, sin moverlo, durante 8-12 horas.
  9. El yogur estará listo cuando haya cuajado y se mueva como una masa firme al inclinar el recipiente.
  10. Coloca un colador sobre un bol. Cúbrelo con una gasa, una tela fina y limpia o un filtro grande de café.
  11. Vierte el yogur cuajado sobre la tela. Filtra el yogur dentro de la nevera, nunca a temperatura ambiente.
  12. Déjalo escurrir entre 2 y 5 horas. Cuanto más tiempo repose, más espeso será el resultado.
  13. Pasa el yogur griego a un recipiente hermético y remueve con una cuchara para darle una textura uniforme.
  14. Reserva 2 cucharadas del yogur natural, sin azúcar ni otros ingredientes, para utilizar como fermento en la próxima elaboración.
Infografía explicativa con seis ilustraciones de utensilios de cocina, termómetro, colador sobre un bol, refrigerador y tarro de vidrio.
Una infografía de Infobae explica el proceso para elaborar yogur griego casero mediante el calentamiento de la leche, la fermentación y el colado en frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este video puedes observar mejor el proceso para obtener un yogurt cremoso.

Un tutorial culinario muestra el proceso de elaboración de yogur griego en una cocina. El video detalla la mezcla de ingredientes líquidos en un recipiente de vidrio, el reposo envuelto en una manta y el filtrado del suero utilizando una tela sobre un colador. Al final, el producto resultante se presenta en un frasco de vidrio con la etiqueta "YOGUR GRIEGO". (@Las Recetas de Simón)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde aproximadamente 5-6 porciones, según el tiempo de filtrado y la cantidad de suero que se retire.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin añadir miel, fruta ni otros acompañamientos:

  • Calorías: 130-150 kcal
  • Proteínas: 7-9 g
  • Grasas: 7-8 g
  • Hidratos de carbono: 9-11 g
  • Calcio: 200-250 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el yogur griego en un recipiente hermético dentro de la nevera.

Se conserva durante 5 días, siempre que se haya elaborado con utensilios limpios y se mantenga refrigerado.

No añadas fruta, miel o azúcar al recipiente completo. Incorpora estos ingredientes justo antes de servir para prolongar su conservación.

El suero separado también se puede guardar en la nevera durante 2-3 días. Puedes utilizarlo en masas de pan, tortitas, bizcochos o batidos.

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