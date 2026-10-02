Suspenden clases presenciales en Nuevo León por alerta de fuertes lluvias

Se anunció la suspensión de clases en Nuevo León. (Agencia Andina)

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Las condiciones meteorológicas previstas para este viernes 2 de octubre llevaron a las autoridades de Nuevo León a modificar las actividades escolares en distintos niveles educativos.

Ante el pronóstico de lluvias de consideración en la entidad, la Secretaría de Educación estatal informó que las clases se realizarán de manera virtual como una medida preventiva para reducir riesgos entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

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La decisión se da en el contexto del Frente Frío número 1, que mantiene condiciones favorables para precipitaciones en la región y ha provocado que las autoridades incrementen la vigilancia en distintos puntos de Nuevo León.

La medida no representa una suspensión total de las actividades académicas, sino un cambio temporal de modalidad para este viernes.

Nuevo León cambia las clases presenciales por actividades virtuales este viernes

De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno de Nuevo León, las clases de educación básica programadas para este viernes 2 de octubre se llevarán a cabo de manera virtual, siguiendo las recomendaciones realizadas por Protección Civil ante el pronóstico de lluvias en la entidad.

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(@gobiernonuevoleon)

La disposición contempla a los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares.

De esta manera, los estudiantes no tendrán que acudir físicamente a los planteles y las actividades continuarán mediante las plataformas y herramientas digitales establecidas por cada docente, de acuerdo con la organización de cada plantel educativo.

La medida también alcanza a las Escuelas Normales, así como a las instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependen de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

El objetivo es mantener las actividades escolares sin exponer a la comunidad educativa a los posibles efectos de las precipitaciones.

La Secretaría de Educación señaló que el cambio responde a las recomendaciones emitidas por Protección Civil del Estado de Nuevo León, debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

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Con esta determinación, las autoridades buscan reducir los desplazamientos durante un periodo en el que pueden presentarse lluvias intensas, encharcamientos y complicaciones en vialidades, particularmente en zonas de la entidad donde las precipitaciones puedan alcanzar mayor intensidad.

Los niños tomarán clases virtuales. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)

¿Qué pasará con las escuelas y el personal durante la jornada?

Aunque las clases presenciales fueron modificadas por la previsión de fuertes lluvias, el comunicado establece que las escuelas deberán mantener determinadas labores relacionadas con la revisión de sus instalaciones.

El personal directivo y docente deberá verificar las condiciones de los planteles y, cuando sea posible, revisar que las instalaciones permanezcan en condiciones adecuadas.

La instrucción contempla realizar estas labores sin poner en riesgo la seguridad de directores, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad escolar.

La revisión únicamente deberá efectuarse cuando las condiciones de vialidad y seguridad permitan el traslado hacia los planteles. En caso contrario, la prioridad será evitar cualquier exposición innecesaria ante las condiciones meteorológicas.

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El Gobierno de Nuevo León también pidió a la comunidad escolar y a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil, así como a las declaratorias que puedan emitirse conforme evolucione el sistema meteorológico.

La modificación de las clases ocurre mientras el Frente Frío 1 mantiene un escenario de lluvias para Nuevo León. Protección Civil ha advertido sobre la posibilidad de precipitaciones de intensidad variable y ha mantenido vigilancia ante posibles afectaciones derivadas de acumulaciones de agua.

Por ello, durante este viernes será importante que la población permanezca pendiente de las actualizaciones oficiales, especialmente quienes necesiten trasladarse por la Zona Metropolitana de Monterrey y otras regiones de Nuevo León.

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La decisión de llevar las clases a modalidad virtual busca que las actividades académicas continúen sin que estudiantes y trabajadores tengan que desplazarse en medio de un escenario meteorológico adverso. La prioridad de las autoridades será mantener la seguridad de la comunidad escolar mientras persista la posibilidad de lluvias fuertes en el estado.

Para este viernes 2 de octubre, las familias deberán tomar en cuenta que la modificación corresponde a una medida preventiva y que las actividades escolares continuarán mediante los canales digitales establecidos por cada institución. El desarrollo de la jornada dependerá de las condiciones meteorológicas y de las indicaciones que emitan las autoridades estatales durante el transcurso del día.

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