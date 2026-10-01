Rompieron el mito del corazón: Esto es lo que le hace el café a tu presión arterial si lo tomas a diario (RS)

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La American Heart Association señala que tomar hasta 5 tazas de café con cafeína al día, equivalentes a 400 miligramos, suele ser seguro para la mayoría de los adultos y no eleva por sí mismo el riesgo cardiovascular.

La declaración indica que la relación con la presión arterial depende de la cantidad, la fuente de cafeína y las condiciones de salud de cada persona.

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El documento de la American Heart Association revisa estudios sobre café, hipertensión, arritmias, diabetes tipo 2, colesterol, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y derrame cerebral. La asociación advierte que los resultados no prueban que el café cause o evite cada padecimiento.

La recomendación no aplica de la misma forma para todas las personas. La edad, los medicamentos, la genética, la velocidad con la que el hígado metaboliza la cafeína y enfermedades previas pueden modificar la respuesta del organismo.

La American Heart Association fija el límite en 400 miligramos de cafeína

La declaración considera seguro un consumo de hasta 400 miligramos de cafeína por día para la mayoría de los adultos. Esa cifra equivale a entre tres y cinco tazas de 230 mililitros de café negro común, sin azúcar, jarabes, crema ni otros ingredientes.

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Un café filtrado puede contener entre 9.4 y 20.6 miligramos de cafeína por cada 30 mililitros. La concentración cambia según el tipo de grano, la preparación, el tamaño de la bebida y el establecimiento donde se compra.

Un profesional de la salud mide la presión arterial a una mujer, un procedimiento clave para detectar la hipertensión. (IMSS)

El café no es la única fuente de cafeína. El té, los refrescos, el chocolate, algunos medicamentos y las bebidas energizantes también suman al consumo diario. Por ello, una persona que toma varias tazas de café debe considerar el resto de los productos que consume durante el día.

Gregory M. Marcus, profesor de medicina de la University of California, San Francisco, sostiene que hasta 400 miligramos diarios de cafeína en café “es seguro y no aumenta el riesgo cardiovascular” en la mayoría de los adultos.

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De una a tres tazas se asocian con mayor riesgo de hipertensión

Los estudios revisados detectaron una relación distinta entre el café y la presión arterial según la cantidad ingerida. En personas con presión óptima, tomar entre una y tres tazas diarias se asoció con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión.

En cambio, tomar más de tres tazas de café al día se asoció con un menor riesgo de presión arterial alta. Esta observación no significa que aumentar el consumo sea una forma de prevenir la hipertensión ni sustituye un tratamiento médico.

La cafeína puede elevar de forma temporal la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de azúcar en sangre. También incrementa el estado de alerta. Algunas personas presentan palpitaciones, ansiedad o problemas para dormir tras consumir una cantidad que otras toleran sin molestias.

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La declaración precisa que los estudios disponibles son en buena medida observacionales. Es decir, muestran asociaciones entre hábitos y resultados de salud, pero no permiten confirmar una relación directa de causa y efecto.

Las bebidas energizantes elevan el riesgo de arritmias

La alerta más clara de la American Heart Association se concentra en las bebidas energizantes y los llamados shots. Estos productos pueden contener entre 40 y 69 miligramos de cafeína por cada 30 mililitros, una cantidad de tres a cuatro veces mayor que la de un café convencional en el mismo volumen.

Las dosis altas de cafeína se asocian con aumentos de presión arterial y alteraciones del ritmo cardíaco. El riesgo puede ser mayor en personas que ya viven con hipertensión, enfermedades cardiovasculares o sensibilidad a los estimulantes.

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Los datos revisados indican que las bebidas, barras, geles y suplementos energizantes incluyen ingredientes que pueden acelerar la absorción de cafeína. Esa combinación podría elevar la presión arterial y favorecer efectos adversos en el corazón.

Marcus advierte que “lo que puede ser una cantidad razonable para una persona podría provocar efectos no deseados en otra”, entre ellos palpitaciones, ansiedad y alteraciones del sueño.

El café filtrado y sin azúcar muestra mejores asociaciones

Una taza de café latte con un diseño de roseta en la espuma permanece sobre una mesa de mármol en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de café cafeinado sin azúcares, saborizantes ni crema se asoció con menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, derrame cerebral y algunos trastornos del ritmo cardíaco.

Tomar entre dos y cuatro tazas al día también se vinculó con menor riesgo de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y derrame cerebral. Más de cuatro tazas diarias podría asociarse con un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca.

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Los investigadores señalan que estos posibles beneficios no necesariamente provienen de la cafeína. El café contiene compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían explicar parte de las asociaciones encontradas.

Agregar azúcar, crema, leche o jarabes saborizados puede modificar el perfil nutricional de la bebida y reducir sus posibles ventajas. La declaración señala que hacen falta estudios para determinar cuánto influyen esos ingredientes en la salud cardiovascular.

El cafestol del espresso y la prensa francesa puede elevar el colesterol

El tipo de preparación también importa. El cafestol, presente en el café con cafeína y descafeinado, se asoció con niveles más altos de lipoproteína de baja densidad, conocida como colesterol “malo”.

Este compuesto aparece en preparaciones no filtradas, como el espresso, el café turco, el hervido y el preparado con prensa francesa. El café filtrado con papel y el instantáneo contienen menores cantidades de cafestol.

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En materia de arritmias, consumir de una a tres tazas al día no se asoció con mayor riesgo de fibrilación auricular. Aun así, esa misma cantidad podría relacionarse con más contracciones ventriculares prematuras, latidos adelantados que se originan en la parte baja del corazón.

La American Heart Association plantea que las personas con hipertensión, palpitaciones, arritmias, ansiedad, insomnio o tratamiento médico deben vigilar su respuesta al café y consultar con su equipo de salud sobre la cantidad adecuada de cafeína.