Reviven video donde la actriz Martha Zavaleta regaña a Paulina Rubio de niña durante sus inicios con Timbiriche

Se puede ver a una pequeña Paulina tratando de seguir las instrucciones de su productora. (Captura de video)

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En plena era del rescate de la nostalgia ochentera y noventera, la conversación digital ha vuelto a poner bajo los reflectores uno de los momentos más pintorescos y genuinos en los inicios del pop mexicano. Se trata de una grabación de archivo que muestra a una pequeña Paulina Rubio siendo corregida con rigor profesional por la legendaria productora y formadora de talentos Martha Zavaleta durante los ensayos de la célebre puesta en escena teatral “Vaselina con Timbiriche” en 1984.

El video, que se ha vuelto viral entre las nuevas generaciones y los seguidores de hueso colorado del grupo infantil, expone la disciplina implacable con la que se forjó a la agrupación. En el fragmento, Zavaleta supervisa minuciosamente el vestuario y el peinado de la futura “Chica Dorada”, dando pie a un intercambio repleto de espontaneidad e inocencia infantil:

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“La corbatita va de lado, mi amor, no de frente, no es corbata. Eso, de ladito, así de ladito. Esos pelos te los quitas, pero ya, nena”, dice la productora. “No se quitan”, responde Rubio. “Bueno, entonces te los aplanas o les pones vaselina o algo así, pero ya. Y mira cómo te-- ¡pelos color de rosa, criatura! Estás como los pelos verdes de Benny. ¿Ya viste los pelos verdes de Benny?“, agrega Zavaleta.

La interacción no solo evidencia la frescura de la cantante en sus primeros pasos artísticos, sino también el ambiente de exigencia tras bambalinas que convirtió a Timbiriche en el fenómeno musical más importante del pop en español durante más de una década.

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La icónica Chica Dorada se muestra a temprana edad mientras Martha Zavaleta, productora de la Onda Vaselina, la regaña por su cabello.

El rigor detrás del mito: Martha Zavaleta y el Centro de Capacitación de Televisa

Para entender la firmeza de Martha Zavaleta durante aquellos ensayos es necesario remontarse a los orígenes del grupo. A inicios de la década de 1980, Televisa encomendó a la productora la tarea de seleccionar, disciplinar y formar artísticamente a un grupo de niños capaces de competir con el éxito internacional de proyectos como Menudo.

Bajo la estricta tutela de Zavaleta en el Centro de Capacitación de Actores Infantiles, figuras como Sasha Sökol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y la propia Paulina Rubio aprendieron no solo canto y baile, sino también disciplina escénica, puntualidad y manejo del vestuario.

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La adaptación mexicana del musical Grease (Vaselina), montada en 1984 bajo la producción de Julissa y la dirección escénica de la propia Zavaleta, fue el gran trampolín que consolidó a Timbiriche como superestrellas juveniles.

La productora estuvo a cargo de la obra de Vaselina durante los años 80. (FB Martha Zavaleta Oficial)

La fiebre por Timbiriche alcanza su punto cúlmine: Fecha de estreno y detalles de la serie bioserie

El resurgimiento de este icónico material audiovisual coincide de forma oportuna con el anuncio más esperado por la fanaticada pop: la confirmación oficial de la serie biográfica autorizada de Timbiriche. Tras meses de especulaciones respecto al elenco, la trama y las plataformas involucradas, la producción confirmó que la esperada bioserie llegará a las pantallas de streaming el próximo 22 de octubre de 2026.

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La bioserie, que será distribuida de manera simultánea en América Latina a través de la plataforma VIX, retratará con minuciosidad la historia no contada del grupo desde sus audiciones iniciales a principios de los 80, pasando por las intensas giras, las rivalidades internas, los romances juveniles y el complejo tránsito de la infancia a la adultez bajo el escrutinio público.

Según fuentes cercanas a la producción, el proyecto contó con el testimonio directo de varios de sus integrantes originales, garantizando que momentos clave como la rigurosa preparación para Vaselina, las salidas y llegadas de nuevos miembros (como Thalia y Eduardo Capetillo) y las tensiones del éxito masivo sean abordados sin matices ni censura.

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La viralización de momentos cotidianos como el regaño a la pequeña Paulina Rubio confirma que, a más de cuatro décadas de su fundación, la huella de Timbiriche sigue más viva que nunca en la cultura popular hispanoamericana.