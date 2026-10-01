Pumas vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 10 de la Liga Mx Femenil

El Club Universidad Nacional busca apretar en esta recta final de temporada para conseguir su pase a la liguilla, pero enfrente tendrá un duro rival como lo son las Amazonas. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

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Pumas se enfrenta a Tigres este viernes 2 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Olímpico Universitario en un juego correspondiente a la Jornada 10 de la Liga Mx Femenil.

Pumas se juega el boleto a liguilla en las últimas jornadas

ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)

Pumas llega a esta jornada en zona de Liguilla. El equipo universitario ocupa el cuarto lugar del Grupo B con 13 puntos, aunque la pelea por ese último boleto se mantiene cerrada.

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Atlas aparece en el quinto puesto con 12 unidades, mientras que Pachuca es sexto con 10. Por ello, las universitarias deberán cerrar de buena manera el torneo si quieren mantenerse entre los equipos que avanzan a la fase final.

Los duelos ante Tigres y Monterrey representan los compromisos más exigentes del calendario, ya que Pumas parte con desventaja ante dos de los equipos más fuertes del torneo. El margen de error será menor en los partidos que disputará como local.

El equipo deberá aprovechar los encuentros en casa ante Atlas y Atlético de San Luis. El duelo contra las Rojinegras tendrá un peso directo en la lucha por el cuarto lugar, mientras que también necesitará sacar puntos durante su visita a Tijuana.

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La etapa de Roberto Medina ha estado marcada por la irregularidad. Pumas ha mostrado capacidad para competir ante los clubes de la parte alta, pero también ha dejado escapar unidades ante rivales a los que, en el papel, tendría que superar.

Tigres busca asegurar el pase a liguilla

Tigres Femenil busca retomar el camino de la victorias tras empatar contra Atlético de San Luis. (Tigres Femenil)

La única combinación que permitiría a Tigres asegurar su clasificación a la Liguilla en esta jornada es una victoria propia, acompañada por derrotas de León, Santos Laguna y Cruz Azul.

Si las Amazonas ganan, llegarán a 25 puntos. En caso de que sus tres perseguidores pierdan, se mantendrían con 12 unidades y, con cuatro partidos pendientes, solo podrían sumar un máximo de 24. La diferencia de 13 puntos sería imposible de remontar.

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El escenario más probable, no obstante, es que Tigres tenga que esperar hasta la Jornada 11 para confirmar su boleto. Las regiomontanas recibirán a Querétaro en ese compromiso y podrían sellar entonces su presencia en la fase final.

Tigres llega a esta jornada después de empatar de manera sorpresiva en casa ante Atlético de San Luis. Pese a dejar puntos en el camino, el equipo solo ha perdido un partido durante el torneo, ante América.

Ese desempeño mantiene a las Amazonas en el segundo lugar del Grupo A, por debajo de Rayadas de Monterrey. La clasificación parece cercana, pero el equipo todavía necesita cuidar su posición en la tabla.

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FC Juárez suma 21 puntos y Toluca tiene 19, por lo que ambos clubes se mantienen cerca de Tigres, que registra 22 unidades. Terminar entre los primeros lugares será importante para las Amazonas, ya que una caída en la clasificación podría complicar su panorama rumbo a la Liguilla.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo

La gran noticia para todos los aficionados al futbol femenil es que el partido entre Pumas y Tigres es uno de los juegos elegidos por TUDN para ser transmitido por Tele Abierta y podrá verse a través de las pantallas de Canal Nueve, además de ViX y el canal de Youtube de la Liga Mx Femenil.

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